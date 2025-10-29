こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
プラップノード、株式会社ロゴラボからの事業譲受に関するお知らせ
「ブランド許諾管理」を連携し国内唯一の統合型広報支援クラウドの基盤を構築
PR発想であらゆるコミュニケーション活動を支援する、株式会社プラップジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社⻑：鈴⽊ 勇夫）のグループ会社であるプラップノード株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：渡辺 幸光、以下 プラップノード）は、2025年10月29日（水）付で株式会社ロゴラボ（東京都中央区、代表取締役：野粼 智裕、以下 ロゴラボ）のブランド許諾管理SaaS「ロゴラボ」事業に関する譲渡契約を締結したことをお知らせいたします。
■背景と目的
プラップノードは、広報・PR業務の効率化と高度化を支援するクラウドツール「PRオートメーション」を開発・提供し、企業の情報発信やメディアリレーション活動をテクノロジーで支える取り組みを進めてまいりました。一方、ロゴラボは、企業のブランドロゴやビジュアル資産の使用を適切に管理するためのSaaSサービス「ロゴラボ」を国内で初めて立ち上げ、ブランドガバナンスの分野で独自の技術とノウハウを蓄積してきました。
今回の事業譲受は、両事業の強みを融合し、ブランド管理と「PRオートメーション」による広報支援を横断的に実現する新たな価値提供を実現するものです。今後は、「PRオートメーション」の機能群と「ロゴラボ」のブランド許諾管理機能を連携していくことで、企業の広報・ブランディングを一体的に支える、国内唯一の統合型広報支援クラウドの基盤を構築してまいります。
■期待されるシナジー（将来的な展望）
1.ブランド管理と広報資産の統合管理
ロゴ・ブランドガイドライン・プレス素材など、企業の「広報資産（アセット）」が分散して管理されている状況を、将来的には一元管理できるプラットフォームへと発展させます。
2.広報・ブランド部門への連携
ロゴをはじめとするブランド管理に積極的な企業像は、広報に積極的な「PRオートメーション」のユーザー像と重なります。相互にサービス拡充することで、ユーザーメリットを増進する体制を目指します。
3.企業コミュニケーションの新しい標準づくりに向けて
ブランドマネジメントと「PRオートメーション」を掛け合わせることで、「発信する内容」「使われるビジュアル」「効果の測定」が連動した、次世代の広報モデルの構築を見据えています。
今後、両社の技術・人材・顧客基盤を最大限に活用し、「ロゴラボ」事業の一層の発展を進めるとともに、「PRオートメーション」との統合開発を進め、ブランドマネジメント機能を拡充した新サービスの提供を順次開始していく予定です。ブランドガバナンスとPRの両輪をテクノロジーで進化させることで、企業コミュニケーションの新しいスタンダードの確立を目指します。
なお、本件事業譲受に伴う今期業績への影響は軽微なものと見込んでおりますが、中⻑期的には当社グループの企業価値向上に資するものと考えております。
■株式会社ロゴラボ 会社概要
法人名：株式会社ロゴラボ
代表取締役 ：野粼 智裕
所在地 ： 東京都中央区八重洲一丁目5番20号 東京建物八重洲さくら通りビル 1F
事業概要：国内初 ブランド許諾管理SaaS「ロゴラボ」シリーズの開発・販売、ブランディング・マーケティングの支援・コンサルティング
WEBサイト：https://logo-labo.com/
■プラップジャパンとは
株式会社プラップジャパンは、PR発想で企業や団体のコミュニケーション活動を包括的にサポートする、コミュニケーションコンサルティング・グループです。1970年に総合PR会社として創業して以来、多様な価値観の世の中において「あらゆる関係性を良好にする」というミッションを軸にビジネスの領域を広げてきました。日本・中国・東南アジアに拠点を持ち、コミュニケーション分野に専門性を持った複数のグループ会社と連携しながら、これまでの「当たり前」にとらわれず、社会の視野を広げるコミュニケーションで課題を解決しています。
プラップジャパン URL︓ https://www.prap.co.jp/
プラップグループ URL︓ https://www.prapgroup.com/
■プラップノード株式会社 会社概要
名称：プラップノード株式会社
代表者：渡辺 幸光
資本金：2億円（資本準備金を含む）
事業内容：デジタルコミュニケーション領域におけるソリューション提供・PRオートメーションの開発販売
プラップノードURL：https://www.prapnode.co.jp/
PRオートメーションURL：https://pr-automation.jp/
本件に関するお問合わせ先
プラップノード株式会社 伊藤
TEL：03-4570-3150 Mail：pr@prapnode.co.jp
関連リンク
プラップノード株式会社
https://www.prapnode.co.jp/
PRオートメーション
https://pr-automation.jp/
株式会社ロゴラボ
https://logo-labo.com/
