【名古屋音楽大学】学生発案！オリジナルクロワッサン誕生♪

学校法人同朋学園

全国にファンを持つ人気店「ジョリークロワッサン」との夢のコラボレーションが実現！

創立60周年を記念して、名古屋音楽大学の学生会を中心とした学生たちが考案した

オリジナルクロワッサンが登場します🎶

「音楽のようなクロワッサン」と称されるジョリークロワッサンさんの全面協力のもと、2種類の特別な味わいが誕生しました。

🥐コラボクロワッサン紹介🍴

シチュークロワッサン

贅沢なシチュー×クロワッサンのハーモニー。

ベーコン・鶏肉・舞茸・エリンギ・しめじ・玉ねぎがぎっしり！

隠し味のトリュフソースが香る、深みある味わいです。

音大生の華やかさと奥深さをイメージした一品。

抹茶あんクロワッサン

ほっとする甘さのあんに、抹茶のほろ苦さと、くるみのやさしい食感。

バター香るクロワッサン生地が、素材をふんわりと包みこみます。

音楽家の未来を想い、そして誰かの心にそっと寄り添うように――

あたたかな想いをカタチにした、ぬくもりのスイーツです。

🎊販売情報🎊

販売日：2025年11月5日（水）、11月6日（木）

🕐 時間：各日11:10～13:00（※売り切れ次第終了）

📍 場所：名古屋音楽大学 奏楽館Ｂ号館1階 学生サロン

🔢 販売数：各日 30個限定（売り切れ次第終了）

💰 価格：450円（税込）

60年の歴史を祝う、音楽と味覚のコラボレーション。

行列必至！この機会をお見逃しなく

ジョリークロワッサン店長様、副店長様の説明を聞く学生たち

説明後、試食をする学生たち

美味しそうに試食をする学生

名古屋音楽大学の概略

【名称】名古屋音楽大学

【学長】清水 皇樹

【所在地】名古屋市中村区稲葉地町7-1

【URL】https://www.meion.ac.jp/

【学部】音楽学部 音楽学科

コース：ピアノ演奏家、ピアノ、指揮、管楽、弦楽、

打楽、邦楽、声楽、ミュージカル、

作曲・音楽クリエイション、

メディアサウンドデザイン、電子オルガン、

ジャズ・ポピュラー、音楽教育、音楽療法、

音楽総合、音楽ビジネス

【大学院】音楽研究科修士課程