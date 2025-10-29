【名古屋音楽大学】学生発案！オリジナルクロワッサン誕生♪
全国にファンを持つ人気店「ジョリークロワッサン」との夢のコラボレーションが実現！
創立60周年を記念して、名古屋音楽大学の学生会を中心とした学生たちが考案した
オリジナルクロワッサンが登場します🎶
「音楽のようなクロワッサン」と称されるジョリークロワッサンさんの全面協力のもと、2種類の特別な味わいが誕生しました。
🥐コラボクロワッサン紹介🍴
シチュークロワッサン
贅沢なシチュー×クロワッサンのハーモニー。
ベーコン・鶏肉・舞茸・エリンギ・しめじ・玉ねぎがぎっしり！
隠し味のトリュフソースが香る、深みある味わいです。
音大生の華やかさと奥深さをイメージした一品。
抹茶あんクロワッサン
ほっとする甘さのあんに、抹茶のほろ苦さと、くるみのやさしい食感。
バター香るクロワッサン生地が、素材をふんわりと包みこみます。
音楽家の未来を想い、そして誰かの心にそっと寄り添うように――
あたたかな想いをカタチにした、ぬくもりのスイーツです。
🎊販売情報🎊
販売日：2025年11月5日（水）、11月6日（木）
🕐 時間：各日11:10～13:00（※売り切れ次第終了）
📍 場所：名古屋音楽大学 奏楽館Ｂ号館1階 学生サロン
🔢 販売数：各日 30個限定（売り切れ次第終了）
💰 価格：450円（税込）
-------------------------------------------------------
60年の歴史を祝う、音楽と味覚のコラボレーション。
行列必至！この機会をお見逃しなく
-------------------------------------------------------
ジョリークロワッサン店長様、副店長様の説明を聞く学生たち
説明後、試食をする学生たち
美味しそうに試食をする学生
JoliCroissant ジョリークロワッサン
〒460-0008 名古屋市中区栄3丁目21-1
TEL.052-265-6601
https://jolicroissant.jp/
名古屋音楽大学の概略
【名称】名古屋音楽大学
【学長】清水 皇樹
【所在地】名古屋市中村区稲葉地町7-1
【URL】https://www.meion.ac.jp/
【学部】音楽学部 音楽学科
コース：ピアノ演奏家、ピアノ、指揮、管楽、弦楽、
打楽、邦楽、声楽、ミュージカル、
作曲・音楽クリエイション、
メディアサウンドデザイン、電子オルガン、
ジャズ・ポピュラー、音楽教育、音楽療法、
音楽総合、音楽ビジネス
【大学院】音楽研究科修士課程