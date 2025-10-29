試合観戦&オキナワ旅を楽しもう「Go Okinawa !! Go Handball !!」キャンペーンを実施

株式会社 琉球コラソン

琉球コラソンでは、沖縄県・沖縄観光コンベンションビューローと連携し、沖縄でのホームゲーム観戦＆オキナワ旅を呼びかける「Go Okinawa !! Go Handball !!」キャンペーンを実施中です。

11/3（月・祝）に開催される「2025-26リーグH チャレンジ・ゲームズ」（会場：大阪府泉大津市立総合体育館）に特設ブースを設け、アンケート回答者へは特製タオルをプレゼントします。

沖縄のハンドボール競技人口は全国5位。幅広い層に親しまれているとともに、小・中学校、高校、いずれのカテゴリーでも全国大会上位の常連校であり、トップ選手も数多く輩出している「ハンドボール王国」です。琉球コラソンは2007年にチーム設立後、2008年シーズンから日本ハンドボールリーグに参入。「ファミリア」と呼ばれるサポーターとの一体感溢れる応援に支えられ、ホームゲームではリーグトップレベルの観客数を誇ります。

本キャンペーンでは沖縄県・（一財）沖縄観光コンベンションビューローと連携し、県外のハンドボールファンの来訪増加に向け、県外の試合会場で「スポーツアイランド沖縄」および「ハンドボール王国沖縄」の魅力をアピールするとともに、沖縄へのスポーツ旅を呼びかけています。

今年度は10月の台湾全民運動会（台湾・雲林省）でのプロモーションに続き、第二弾として、今新たにスタートした若手の期待選手が参加する「2025-26リーグH チャレンジ・ゲームズ」男子南ブロック初戦会場（11月3日、大阪府泉大津市・泉大津市立総合体育館）に特設ブースを設置。映像放映やリーフレット提供などのPRを行うほか、アンケート回答者へ特製タオルをプレゼントします。

また沖縄でのホームゲームでは、県外から観戦に訪れた方向けに特製ステッカーを提供します。

