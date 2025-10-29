【NEMU RESORT】三重県民限定企画　第2弾「パールスパプラン」　～真珠由来のトリートメントと真珠の湯でスペシャルなひとときを～

伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社

「PEARL SPA by MIKIMOTO COSMETICS」は、真珠層・真珠貝由来成分（*1）を配合した化粧品を使用し、上質なオールハンドトリートメントを提供しています。お一人おひとりのお肌や心の状態までを考慮し、お肌を真珠貝の恵み（*1） で満たし、輝く素肌へと導きます。

このたび、三重県在住、在勤の方限定に、平日対象でトリートメントをご予約いただいた三重県民の方に、ホテルオリジナルのクッキーとバスパウダーをプレゼントいたします。また、トリートメントをご利用の方は、天然温泉や真珠の湯を備えた宿泊者専用の温浴施設「恵みの湯」もご利用いただけます。

ぜひ、この機会に、「PEARL SPA by MIKIMOTO COSMETICS」のトリートメントと、「恵みの湯」の３種の湯めぐりを通して、心と身体を満たす特別なひとときをお過ごしください。

【1日3組限定】 三重県民限定“パールスパプラン”

期 間／2025年11月4日～12月26日の土日祝日除く平日

特 典／ホテルオリジナルのクッキー＆バスパウダーをプレゼント （お一人につき1セット）

対 象／・「PEARL SPA by MIKIMOTO COSMETICS」のトリートメントをご利用のお客様

・三重県在住、または在勤の方限定

その他／・パールスパ＆ランチプラン、キャンペーンメニューは対象外

・ご予約時または受付時に「三重県民限定プラン希望」とお申し出ください。

・受付時に三重県在住確認ができる証明書を提示いただく場合もございます。

詳細を見る :https://www.nemuresort.com/news/detail/369

また、三重県在住または在勤の方限定で、日頃の感謝の気持ちを込めた特別宿泊プランもご用意しております。夕朝食が含まれていないシンプルなプランのため、時間を気にせずにゆっくりとお過ごしいただけます。また、散策に最適なランドカーや朝Rela(ヨガ)、ご朝食などで活用できる館内利用券が付いており、思いっきりNEMU RESORTを満喫いただけます。

■ PEARL SPA by MIKIMOTO COSMETICS

MIKIMOTO COSMETICSの象徴である真珠とNEMUの自然をイメージした内装と心安らぐBGMにより、リラックスしてトリートメントをご堪能いただけます。さらには、トリートメント後に落ち着いてメイクができるパウダーコーナーもあるので、お出かけ前のご利用でもご安心いただけます。

詳細を見る :https://www.nemuresort.com/pearlspa/■ 温浴施設 「恵みの湯」

温浴施設「恵みの湯」では、敷地内から湧く源泉の「潮騒の湯」をはじめ、ミキモト コスメティックスと共同開発した「合歓の木湯」や、パール調のオーロラに輝く「真珠の湯 (パールオーロラ風呂)」など趣向を凝らした3つの湯を巡りながら、伊勢志摩の大自然の恵みを全身に取り込めます。

伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社について

詳細を見る :https://www.nemuresort.com/hotspring/

伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社は、三重県鳥羽市所在の鳥羽国際ホテル、潮路亭、三重県志摩市所在のNEMU RESORT を運営しています。

所在地 ： 三重県志摩市浜島町迫子2692-3

事業施設 ：

鳥羽国際ホテル(https://www.tobahotel.co.jp) 三重県鳥羽市鳥羽1-23-1

NEMU RESORT(https://www.nemuresort.com) 三重県志摩市浜島町迫子2692-3