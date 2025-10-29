人気の凍結酒にミニサイズが新登場。純米大吟醸の生酒を蔵からご自宅まで凍ったままお届け。『もし生まれかわっても君に会いに行くよ 純米大吟醸』新発売

株式会社イズミセ

『ユニークなお酒との出会い 酒日向(さけひなた)。』（運営：株式会社イズミセ）にて、「もし生まれかわっても君に会いに行くよ」を販売開始致しました。人気の凍結酒「もし君がこのまま起きなかったらどうしよう」に続く、凍結酒第3弾のミニサイズです。

公式オンラインショップ https://sakehinata.com/products/frozen-sake-dry2

蔵元の“できたて”を凍らせてお届け。300mlの特別な凍結酒

造りたての日本酒をマイナス30度で急速冷凍した“凍結生酒”。 蔵元でしか味わえない、あのピュアでフレッシュな味をそのまま閉じ込めました。300mlの手軽なサイズなので、飲み切りやすく、お試しやギフトにもぴったり。温度の変化で味と香りの違いをお楽しみください。

ゆっくり解けるたび、変化する味わい。

冷凍で届いたお酒は、ゆっくり起こしてあげるのがおすすめ。 -5度のセラーで少しずつ解凍すると、甘みと旨みがとろけるように広がります。 冷蔵庫で半解凍しグラスを傾ければ、シャリッとした氷の粒が弾け、口いっぱいにひんやりとしたキレが心地よく広がります。

温度が上がるたびに表情が変わって、何度でも新しいおいしさに出会えます。

手のひらサイズでも本格派。精米歩合50％の大吟醸

お米を半分まで磨いた大吟醸仕込みで、香りもコクも一級品。 火入れを行わないからこその活き活きとした鮮度が、お米の風味と相まって極上の透明感を醸し出します。

氷のように透き通るラベルデザインも、見た目からひんやり美しい。手のひらサイズなのに、しっかり贅沢なお酒です。

単品容量：300ml

アルコール度数：15％

タイプ：純米大吟醸

精米歩合：50％

原材料：米（国産）、米麹（国産米）

製造者：菊水酒造株式会社

酒日向本店 通常価格：3,000円(税込3,300円)

【本件に関するお問い合わせ先】

ユニークなお酒との出会い 酒日向。公式オンラインショップ

【会社概要】

会社名：株式会社イズミセ

代表者：代表取締役 戸塚尚孝

所在地：京都府京都市下京区四条通高倉西入ル立売西町82

京都恒和ビル4F

URL： https://www.izumise.co.jp/