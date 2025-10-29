tokidoki、ブランド誕生20周年記念Tシャツを限定発売！

株式会社クラボウインターナショナル

ライフスタイルブランド「tokidoki（トキドキ）」は、ブランド誕生20周年を記念し、世界中で愛されてきたキャラクターたちがデザインされた20種類の限定記念Tシャツを発売します。

本商品は、tokidokiの公式ライセンシーである株式会社クラボウインターナショナルが企画、製造し

特設販売ページをelevenista オンラインストアにて公開します。

20周年記念Tシャツについて

今回発売されるTシャツは、20年の歴史を象徴するデザイン20種をラインナップ。

全てのデザインに20周年ロゴが入った2025年限定のスペシャルアイテムです。



シモーネ・レーニョ氏によるキャラクターアートが、カラフルでポップ、そして世代を問わず楽しめるtokidokiらしい魅力として表現されています。

性別や年齢を超えて着こなせるユニセックスデザインで、「日常にちょっとしたドキドキと、じぶんらしい彩りを」 をテーマにしたコレクションです。

スナップコンテンツ「ファッション、ときどき、じぶん」も同時公開

特設ページでは、さまざまな分野で活躍する人々がTシャツを着用するスナップ企画「ファッション、ときどき、じぶん」を公開。

年齢や職業を問わず、“じぶんらしいスタイル”でtokidokiを楽しむ姿を24カットで紹介しています。



▶︎スナップコンテンツはこちら https://shop.elevenista.net/p/00004

※全デザインの一部抜粋です。

販売概要

● 商品名：tokidoki 20周年記念Tシャツコレクション



● 発売日：2025年10月29日



● 価格：税込 \4,900



● サイズ展開：F（ユニセックス）、M、L



● 素材：綿100％



● 販売ページ：https://shop.elevenista.net/

● ブランド公式サイト：https://tokidoki-fashion.jp/

販売経緯について

本商品の販売は、tokidoki日本展開のライセンスを保有する株式会社クラボウインターナショナルによるプロジェクトの一環として企画されました。



今回のローンチにあたり、ビジュアルディレクションおよびデジタル制作を担当するelevenistaが運営するオンラインストア上で特設販売ページを開設する運びとなりました。

これにより、tokidokiのブランドメッセージをより柔軟かつ迅速に発信する形を実現しています。

今後の展開

今冬以降には、第二弾となる新商品コレクションのリリースも予定しています。

tokidokiの世界観をより多角的に表現するアートプロジェクトやファッションコラボも順次展開予定です。

世界中に“ドキドキ”を届けてきたtokidokiが、日本から再び新たな物語を紡ぎます。

ブランドについて

tokidokiとは

ブランド名「tokidoki」は日本語の「時々」に由来します。

イタリア・ローマ出身のアーティスト Simone Legno（シモーネ・レーニョ） が、日本のストリートカルチャーやポップアートに感銘を受け、共同創設者 Pooneh Mohajer（プーナ・モハジャー） と共に2005年に立ち上げました。



その独特の世界観は、Karl Lagerfeld、UNIQLO、HELLO KITTY、MARVEL、NARUTO、LeSportsac など、ジャンルを超えたグローバルコラボレーションを実現し、ファッション・アート・カルチャーを横断する存在として進化を続けています。

そのカラフルでユーモラスなキャラクターたちは、ポップカルチャーの象徴として世界中で親しまれています。

▶︎プロモーションムービーはこちら https://player.vimeo.com/video/1130864576?badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479(https://player.vimeo.com/video/1130864576?badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社クラボウインターナショナル

営業本部 営業戦略室 担当：中田

住所：〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町4-9小伝馬町新日本橋ビル７Ｆ

TEL：03-3639-7544 FAX：03-3639-7575

E-mail：tokidoki.info@inter.kurabo-grp.com(https://tokidoki.info@inter.kurabo-grp.com)