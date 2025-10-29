tokidoki、ブランド誕生20周年記念Tシャツを限定発売！
ライフスタイルブランド「tokidoki（トキドキ）」は、ブランド誕生20周年を記念し、世界中で愛されてきたキャラクターたちがデザインされた20種類の限定記念Tシャツを発売します。
本商品は、tokidokiの公式ライセンシーである株式会社クラボウインターナショナルが企画、製造し
特設販売ページをelevenista オンラインストアにて公開します。
20周年記念Tシャツについて
今回発売されるTシャツは、20年の歴史を象徴するデザイン20種をラインナップ。
全てのデザインに20周年ロゴが入った2025年限定のスペシャルアイテムです。
シモーネ・レーニョ氏によるキャラクターアートが、カラフルでポップ、そして世代を問わず楽しめるtokidokiらしい魅力として表現されています。
性別や年齢を超えて着こなせるユニセックスデザインで、「日常にちょっとしたドキドキと、じぶんらしい彩りを」 をテーマにしたコレクションです。
スナップコンテンツ「ファッション、ときどき、じぶん」も同時公開
特設ページでは、さまざまな分野で活躍する人々がTシャツを着用するスナップ企画「ファッション、ときどき、じぶん」を公開。
年齢や職業を問わず、“じぶんらしいスタイル”でtokidokiを楽しむ姿を24カットで紹介しています。
▶︎スナップコンテンツはこちら https://shop.elevenista.net/p/00004
※全デザインの一部抜粋です。
販売概要
● 商品名：tokidoki 20周年記念Tシャツコレクション
● 発売日：2025年10月29日
● 価格：税込 \4,900
● サイズ展開：F（ユニセックス）、M、L
● 素材：綿100％
● 販売ページ：https://shop.elevenista.net/
● ブランド公式サイト：https://tokidoki-fashion.jp/
販売経緯について
本商品の販売は、tokidoki日本展開のライセンスを保有する株式会社クラボウインターナショナルによるプロジェクトの一環として企画されました。
今回のローンチにあたり、ビジュアルディレクションおよびデジタル制作を担当するelevenistaが運営するオンラインストア上で特設販売ページを開設する運びとなりました。
これにより、tokidokiのブランドメッセージをより柔軟かつ迅速に発信する形を実現しています。
今後の展開
今冬以降には、第二弾となる新商品コレクションのリリースも予定しています。
tokidokiの世界観をより多角的に表現するアートプロジェクトやファッションコラボも順次展開予定です。
世界中に“ドキドキ”を届けてきたtokidokiが、日本から再び新たな物語を紡ぎます。
ブランドについて
tokidokiとは
ブランド名「tokidoki」は日本語の「時々」に由来します。
イタリア・ローマ出身のアーティスト Simone Legno（シモーネ・レーニョ） が、日本のストリートカルチャーやポップアートに感銘を受け、共同創設者 Pooneh Mohajer（プーナ・モハジャー） と共に2005年に立ち上げました。
その独特の世界観は、Karl Lagerfeld、UNIQLO、HELLO KITTY、MARVEL、NARUTO、LeSportsac など、ジャンルを超えたグローバルコラボレーションを実現し、ファッション・アート・カルチャーを横断する存在として進化を続けています。
そのカラフルでユーモラスなキャラクターたちは、ポップカルチャーの象徴として世界中で親しまれています。
▶︎プロモーションムービーはこちら https://player.vimeo.com/video/1130864576?badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479(https://player.vimeo.com/video/1130864576?badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479)
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社クラボウインターナショナル
営業本部 営業戦略室 担当：中田
住所：〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町4-9小伝馬町新日本橋ビル７Ｆ
TEL：03-3639-7544 FAX：03-3639-7575
E-mail：tokidoki.info@inter.kurabo-grp.com(https://tokidoki.info@inter.kurabo-grp.com)