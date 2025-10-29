KIX CULTURE GATE Project 第3弾

関西エアポート株式会社

関西エアポート株式会社は、関西国際空港を拠点に、関西・日本の多彩で豊かな文化を発信するプロジェクト「KIX CULTURE GATE Project」の第3弾として、2025年10月30日より、第1ターミナルビル2階の国内線エリアにアート作品を掲出することをお知らせします。

本プロジェクトは、世界中からのお客さまが行き交う関西国際空港をアートと文化の触れ合いの場として進化させることを目指しています。第3弾では、初めて第1ターミナルビル内に展示いたします。ターミナルビル2階にある国内線エリアの通路壁面をアートで彩ることで、美術館のような空間を演出し、空港を利用されるお客さまや周辺地域の皆さまが日常的にアートを楽しめる空間を創造します。

今回出展する11名のアーティストは、関西にゆかりのある多彩な顔ぶれで、それぞれの個性が光る作品を通じて、空港に新たな発見と彩りをもたらします。

関西エアポートグループは、これからも文化発信の場として空港の魅力を高めていき、わくわくするような旅客体験を創出してまいります。

○ 設置期間：2027年10月31日まで

○ 設置場所：関西国際空港 第1ターミナルビル 国内線エリア

○ 参加アーティスト：11名 ※詳細は以下URLをご覧ください。

○ URL：https://www.kansai-airport.or.jp/shop-and-dine/art/3