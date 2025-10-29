寒い冬の頼れる味方！【昭和西川】11月1日（土）よりムアツ マットレスご購入のお客様にオリジナルあったかパッドシーツプレゼント

昭和西川株式会社

昭和西川株式会社は2025年11月1日（土）より、ムアツ マットレス税込38,500円以上をお買い求めいただいたお客様に “オリジナルあったかパッドシーツ”のプレゼントキャンペーンをスタートいたします。

11月1日（土）よりなくなり次第終了となります。寒さが本格化する冬に備えて、あったかパッドシーツで快適に過ごしましょう！

【キャンペーン概要】

実施期間：2025年11月1日（土）～ なくなり次第終了

対象：ムアツ マットレス 税込38,500円以上の品をお買い求めいただいたお客様

対象店舗：全国のムアツ取り扱い店舗 ＊一部実施しない店舗もございます。ご了承ください。

内容：オリジナルあったかパッドシーツプレゼント（1台につき1枚）

サイズ：シングル・セミダブル・ダブル

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 惠

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/

