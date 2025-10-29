寒い冬の頼れる味方！【昭和西川】11月1日（土）よりムアツ マットレスご購入のお客様にオリジナルあったかパッドシーツプレゼント

写真拡大

昭和西川株式会社

昭和西川株式会社は2025年11月1日（土）より、ムアツ マットレス税込38,500円以上をお買い求めいただいたお客様に “オリジナルあったかパッドシーツ”のプレゼントキャンペーンをスタートいたします。




11月1日（土）よりなくなり次第終了となります。寒さが本格化する冬に備えて、あったかパッドシーツで快適に過ごしましょう！



【キャンペーン概要】


実施期間：2025年11月1日（土）～　なくなり次第終了


対象：ムアツ マットレス 税込38,500円以上の品をお買い求めいただいたお客様


対象店舗：全国のムアツ取り扱い店舗　＊一部実施しない店舗もございます。ご了承ください。


内容：オリジナルあったかパッドシーツプレゼント（1台につき1枚）


サイズ：シングル・セミダブル・ダブル




【会社概要】


会社名：昭和西川株式会社


本社所在地：〒103-0007　東京都中央区日本橋浜町1-4-15


代表者：西川 惠


URL：https://www.showanishikawa.co.jp/