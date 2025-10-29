グルテンフリーは新しい当たり前の選択肢！　アルチェネロ有機グルテンフリー・パスタ 試食イベント開催レポート

日仏貿易株式会社

日仏貿易株式会社（本社：東京都千代田区 / 代表取締役：ギヨーム・カルー）が輸入販売するイタリアのオーガニックブランド「アルチェネロ」は、2025年10月25日（土）および26日（日）の2日間、「世界パスタデー」に合わせて、有機グルテンフリー・パスタ試食体験＆物販イベント「“おいしい”から、選ぶ -Gluten free pasta, the new choice-」を青山ファーマーズマーケット内にて開催いたしました。

当日はあいにくの雨模様となりましたが、多くの方々にご来場いただき、大盛況のうちに終了いたしました。本プレスリリースでは、イベントの概要と、来場者アンケートから見えてきたグルテンフリーに対する関心の高まりについてご報告いたします。

イベント目的と概要 有機グルテンフリー・パスタを食べる、知る、買う 体感イベント

イベントの様子

今回開催したイベントの目的・ねらいは、有機トウモロコシと有機米のみで作られた小麦不使用のアルチェネロ有機グルテンフリー・パスタが、通常の小麦のパスタと遜色がない美味しさであること、そして、小麦を控えている方でも抵抗なく置き換えられるという特徴を多くの方に知ってもらうことでした。

グルテンフリーが新しい「当たり前の選択肢」であることを実感してもらうために、製品を食べて、知って、買って体感できるイベント開催。会場では、本イベントのための限定メニューを無料で試食提供し、有機グルテンフリー・パスタの美味しさを体験し、食習慣の幅を広げる提案をいたしました。

試食は、南青山の名店「ナプレ」が監修し、ソースの野菜にはアルチェネロのトマト製品やファーマーズマーケット出店者の野菜を使用したイベント限定の特別メニューを提供しました。

小麦を一切使っていないのに、通常のパスタと同じように食べることができ、もちっとした食感と穀物のほのかな甘味がおいしい有機グルテンフリー・パスタを味わっていただくことで、美味しさで選ぶことを来場者のみなさまに体感していただきました。

また、その場で実際の製品の販売や製品特徴とおすすめレシピの紹介も行い、ご自宅に帰ってからも有機グルテンフリー・パスタを楽しんでいただけるイベントとなりました。

[イベント名]“おいしい”から、選ぶ -Gluten free pasta, the new choice-

[開催日時]2025年10月25日(土)、26日(日) 10:00-16:00

[会場] Farmers Market @UNU (青山ファーマーズマーケット)

[内容]

・試食提供…有機グルテンフリー・パスタを無料で試食提供しました。

ナプレ南青山店監修の特別限定メニューでの提供。

・製品販売…新商品を含む有機グルテンフリー・パスタシリーズ製品や、グルテンフリー以外の小麦を使った多種多様なパスタ、オリーブオイルやトマト製品といったさまざまなアルチェネロの製品を販売しました。

盛況となったイベント会場試食メニュー

高い満足度と味で選ばれる商品である アルチェネロ有機グルテンフリー・パスタシリーズ

世界パスタデーに合わせた開催となり、あいにくの雨の中での実施となりましたが、健康や美容への関心が高い多くの来場者にお越しいただきました。

2日間の試食数は、雨天による影響で想定よりも鈍い動きとなったものの、試食後の有機グルテンフリー・パスタ製品の購入率はおよそ3割を記録し、満足度の高い試食が購入に結びつく結果となりました。

<試食参加者の声(アンケートより抜粋)>

試食された方からは、アルチェネロ有機グルテンフリー・パスタの品質に関して、非常に好評の声をいただきました。 来場者からは、グルテンフリー製品への一般的なイメージを覆すような、以下のような感想が寄せられました。

・ 小麦粉じゃない、とか米粉だとか、(関係なく)パスタとして特に何も気にならずに美味しく食べられた。

・ 他の製品は独特の風味や硬さが残り小麦パスタとはかけ離れてしまうが、試食させていただいた製品はそういう気になる点がなく、良かったです。

・ 食感に違和感なく、美味しかった

・ 米粉のものより弾力があってよりパスタらしく感じた

・ 食感がもっちりしてて美味しい

・ とうもろこし独特の粉っぽさが無くて良かった

・ オリーブオイル合わせて頂き、味がより一層良くなった(中略) 置き換えの食事を楽しめる機会頂きとても良かったです。

アルチェネロの有機グルテンフリー・パスタは、有機トウモロコシと有機米のみを使用しながら、その美味しさで「グルテンフリーパスタは美味しくない」という先入観を払拭し、お客様の支持を得られていることが改めて確認されました。

来場者アンケート結果からみる、グルテンフリーは新しい「当たり前の選択肢」へ

会場で実施したアンケート調査では、グルテンフリーに対する来場者の高い関心と、アルチェネロ製品への満足度が明らかになりました。

１. グルテンフリーについて、あなたはどの程度ご存知ですか。

来場者のうち、内容まで理解し、メリット・デメリットも把握している層が51.1%を占めました。また、「言葉は聞いたことがある程度だが、詳細は知らない」という回答も48.9%であり、来場者の認知度は非常に高いことが判明しました。

２. アルチェネロ有機グルテンフリー・パスタ製品を含むグルテンフリー食品の購入経験はありますか？

グルテンフリー食品の購入経験について尋ねたところ、「現在も定期的に購入している」が35.6%、「以前は購入していたが今は購入していない」が24.4%となり、合計60%がグルテンフリー食品の購入経験を持つことが分かりました。これは、グルテンフリーが特定の疾患を持つ方や体質によるものだけでなく、食や健康、美容のトレンドに敏感な層を中心に広がり、「新しい当たり前の選択肢」として浸透しつつあることが推察される結果となりました。

３. グルテンフリー生活に対して、好きなものが食べられないと少しでも感じる方のうち、アルチェネロ有機グルテンフリー・パスタがそれを軽減していると感じる割合

グルテンフリー生活を実践する中で、「好きなものが食べられない」と感じている方々を対象とした調査では、アルチェネロ有機グルテンフリー・パスタがその感覚を「ややもしくは完全に軽減している」と感じる方の割合が100%という結果になりました。

これは、小麦不使用でありながら、通常のパスタと遜色のない美味しさを持つアルチェネロのグルテンフリー・パスタが、消費者の食の満足度を犠牲にすることなくグルテンフリー食を可能にしていること、つまり「おいしい」から選べる新しい選択肢としての価値が非常に高いことを示しています。

アンケート結果１.アンケート結果２.

製品情報

商品名：アルチェネロ有機グルテンフリー・スパゲッティ

商品名：

アルチェネロ有機グルテンフリー・スパゲッティ

アルチェネロ有機グルテンフリー・マカロニ

アルチェネロ有機グルテンフリー・ペンネ

アルチェネロ有機グルテンフリー・フジッリ

アルチェネロ有機グルテンフリー・スパゲットーニ

内容量：250g

価格：オープン価格

販売店：全国小売店、AmazonなどのECモール

アルチェネロ有機グルテンフリー・パスタシリーズ

企業情報

【アルチェネロ（Alce Nero）】

1970年代にイタリアで誕生した、オーガニックの先駆者・アルチェネロ。

人にも自然にも無害な食品を作ること、未来を担う子供たちにきれいな水が飲めるような緑豊かな環境を残すこと、そして何よりもおいしいこと。この理念に基づき、安全性・品質・味にこだわった製品を作り続ける、ヨーロッパでも有数のオーガニックブランド。

【日仏貿易株式会社】

イタリアのオーガニックブランド・アルチェネロの正規輸入代理店

所在地 ： 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-6-7 霞が関プレイス

代表者 ： 代表取締役 ギヨーム・カルー

設立 ： 1954年5月31日

事業内容 ： 食品、食品原料、飲料などの輸入販売

URL ： https://www.nbkk.co.jp

Alce Nero： https://alcenero.jp/

Instagramアカウント： @alcenero_japan