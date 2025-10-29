韓国No.1(※1)ヘアケアブランド「KUNDAL」、全国のロフトにて(※2)新フレグランス『ウェディングブーケの香り』先行発売開始！
グローバルライフスタイル＆ビューティーブランド KUNDAL（クンダル）は、人気のシグネチャーライン「ハニー＆マカデミア」より、新フレグランス 『ウェディングブーケの香り』を、10月中旬より順次、全国のロフト(※2)およびロフトネットストアにて先行販売を開始いたします。
■イランイランの香りで人気のハニー&マカデミアから、新しい香りが登場！
今回登場するウェディングブーケの香りは、結婚式当日の高揚感と清らかさを表現。「純白のブーケをイメージした華やかで透明感のある香りで、毎日のヘアケアを特別なひとときに変えてくれる」──そんなコンセプトを込めたプレミアムなシャンプー＆トリートメントです。
華やかさと透明感をあわせ持つフローラルブーケが、髪全体をやさしく包み込み、洗い上がりまで上質な余韻を残します。
■商品情報
- 発売日：2025年10月中順次
- 販売場所：全国のロフト(※2)およびロフトネットストア
- 商品名：ハニー＆マカデミア シャンプー＆トリートメント『ウェディングブーケの香り』
- 容量・価格：各500ml・1,650円（税込）
■ 商品特徴
- ハニー＆マカデミアラインで、うるおいとまとまりのある髪へハチミツエキスとマカデミア種子エキスが、乾燥で広がりがちな髪にうるおいを与え、毛先までなめらかに整えます。毎日のケアで指通りの良い、美しい髪へ導きます。
- 植物由来エキス配合でさっぱりケア植物由来のエキスが頭皮をすっきりと整え、健やかな状態を保ちます。髪だけでなく頭皮まで心地よくリフレッシュできるデイリーケアです。
- 豊かな泡立ち高密度なマイクロバブルが豊かに泡立ち、髪と頭皮をやさしく包み込みます。
- ロフト先行発売！新しい香りの登場！特別に調香された『ウェディングブーケの香り』を、ロフトだけで先行体験いただけます。
全国ロフト(※2)にて先行発売される新フレグランス『ウェディングブーケの香り』は、KUNDALが掲げる「日常を特別なひとときへ」という想いを形にした新商品です。華やかで透明感のある香りと上質なヘアケアが、この秋、日本のバスタイムに新しい価値をもたらしてくれます。
※1 カンターワールドパネルレポート2022年Q2パフュームシャンプーカテゴリー
※2 一部店舗を除く
※先行期間：2025年10月11日(土)～11月10日(月)
■ブランド紹介
「KUNDAL(クンダル)」は、「KUNDALとともに、本来の美しさを追求できる世界へ」をスローガンとする韓国発パーソナルケアブランドです。自然との調和を重視し、全ての家庭に高品質なパーソナルケア商品を提供することを目指しています。
■日本公式オンラインストア：https://kundal.co.jp/
■公式SNS
KUNDAL JAPAN公式 Instagram : https://www.instagram.com/kundal.japan/
KUNDAL JAPAN公式 X : https://x.com/kundal_japan
KUNDAL JAPAN公式 TikTok : https://www.tiktok.com/@kundal_japan
KUNDAL JAPAN公式 LINE : https://lin.ee/vHxOTqgn