【MAYSON GREY(メイソングレイ)】2025年冬コレクションカタログをWEBにて公開

株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 浅見 幸正)が運営するレディースブランド「MAYSON GREY(メイソングレイ)」は、2025年冬コレクションの最新ビジュアルをオフィシャルオンラインサイト『 J Lounge 』にて公開しています。

https://www.j-lounge.jp/blogs/topics/catalog2025aw-vol02-maysongrey-lp

MAYSON GREY 2025 Winter Collection

TENDER WINTER「ほどける、ムード」

優しいぬくもりにまどろむような、冬の装い。テントコートやフェイクムートンの穏やかな包容力、

もちもちとしたニットや圧縮起毛のしなやかな風合い。

澄んだ空気に溶け込むウィンターホワイトは、シーズンならではの楽しみ。

ほどけるムードで彩る、デイリースタイルを提案します。

LOOK

Coat \53,900 Knit \9,900 Pants\15,400Knit \20,900 Skirt \11,000 Knit cap \3,630Teddy bear \8,800Jacket \25,300 Knit \9,900 Babushka \6,490poncho \20,900 Pullover \9,350 Pants \11,000 Stole \15,950

MAYSON GREY（メイソングレイ）について

DAILY・BASIC・BALANCE をキーワードに「楽にきれいが叶う」大人の洗練された心地よいスタイルを提案。美しさを引き立てるシンプルでベーシックなスタイルをベースに女性らしさに拘ったパンツスタイルを追求。日常のあらゆるシーンを快適に過ごせる機能性とトレンドを加味したファッション性を兼ね備えた感度が高く抜け感のある上質なアイテムを展開。ただのリラックスしたイメージではなく計算しつくされたパターンとバランスで心地よさ・美しさを提案出来るクラスアップなベーシックスタイルを表現します。

販売に関して

https://www.j-lounge.jp/pages/maysongrey

https://www.j-lounge.jp/

▶ブランドサイト :https://java-corporation.co.jp/pages/maysongrey

▶公式Instagram : https://www.instagram.com/maysongrey_official/

