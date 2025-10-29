【OAS購入キャンペーン】OAS購入で10%還元！

オーケーコイン・ジャパン株式会社

オーケーコイン・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：馮鐘揚、以下：当社）は、暗号資産交換業者として、全てのお客さまが快適で、安心・安全なお取引ができる環境を提供しています。



OKJでは、OASの取引開始を応援するため、購入キャンペーンを開催いたします。





キャンペーン概要

キャンペーン期間中に合計1万円以上のOASを購入いただいたお客様に、購入数量合計の10％分のOASを還元いたします。

【還元数量の例】

62,500 OAS × 10％ ＝6,250 OAS

※１人当たりの還元数量は、6,250 OAS（5,000 円相当）までとさせていただきます。

※購入量はネット数量となります。キャンペーン期間中の購入量から、売却量を差し引いた量を対象とさせていただきます。【ネット数量 = 購入量 - 売却量】

※購入は取引所、販売所のどちらも対象です。

キャンペーン期間

2025年10月29日（水）16:00～2025年11月13日（木）16:00

キャンペーン対象者

・個人のお客様

・キャンペーン期間中に合計1万円以上のOASを購入いただいたお客様

※購入量は「ネット数量（購入量-売却量）」で算出されます。

付与予定日

キャンペーン終了後、対象者様の当社入出金口座にOASを付与いたします。

※付与の時期は2025年11月下旬以降を予定しております。

※付与完了後に対象者様にメールにてご連絡いたします。



当社は、これからもお客様により良い取引環境とサービスをご提供できるよう努力してまいりますので、「OKJ」を何卒よろしくお願い申し上げます。

【会社概要】

会社名： オーケーコイン・ジャパン株式会社

所在地 ： 東京都港区⻁ノ門1-2-10 ⻁ノ門桜田通ビル5階

設立年月 ： 2017年9月

代表者 ： 代表取締役 馮 鐘揚

事業内容 ： 暗号資産交換業、ブロックチェーンに関連する各種サービスの提供

登録番号 ： 関東財務局長 第00020号

URL ： https://www.okcoin.jp/