BOSS ウィメンズ ショップ 梅田阪急 リニューアルオープン
ヒューゴボスジャパン株式会社
ラグジュアリーからビジネスシーンに相応しい装いまで、幅広いアイテムを取り揃えるBOSS ウィメンズ ショップ 梅田阪急は、阪急うめだ本店 6階の店舗を7階にリニューアルオープンいたしました。
2025年秋冬シーズン、BOSS ウィメンズ コレクションはテーラリングの芸術と洗練されたワードローブの本質を讃え、時代を超えて愛されるマストハブ アイテムをラインナップ。モダンな感性とクラフツマンシップが融合したスタイルを提案いたします。
今回のリニューアルオープンを記念し、税込88,000円の商品をご購入いただいたお客様に、BOSSオリジナルのブランケットをプレゼントいたします。(数量限定)
新しい季節の始まりにぜひ、リフレッシュしたBOSS ショップへお立ちよりください。
ドイツのメッツィンゲンに誕生した、HUGO BOSS社。
BOSSは、24時間365日どんなシーンにもふさわしいスタイルを提案するライフスタイルブランドです。独自のスタイルを大切にし、情熱を持ち、目標に向かって進む人々のために、常に寄り添う存在であり続けます。
HUGO BOSSそしてBOSSについての情報は、弊社ウェブサイト（https://www.hugoboss.com/jp/home ）をご覧ください。
【店舗情報】
BOSS ウィメンズ ショップ 梅田阪急
住所：〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 7F
TEL：06-6313-7343
[通常営業時間] 10:00～20:00
本件に関するお問い合わせは以下にお願い致します:
ヒューゴ ボス ジャパン株式会社
TEL: 03-5774-7670