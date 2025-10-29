東三河発フェムテック製品　“女性のアイディアから生まれた、女性のための癒しブランケット”──「温泉ヒーリングブランケット」発売

合同会社マクフライ・ジャパン・トレイディングラジウム温泉の癒しを取り入れた、ヒーリングブランケット

寝具ブランド SLEEP HEXAGON（スリープヘキサゴン） を運営する 合同会社マクフライ・ジャパン・トレイディング（本社：東京都杉並区、代表社員：加藤 翔）は、「温泉ヒーリングブランケット」の予約販売を 2025年10月29日（火）20:00 より開始します（初回数量限定 800枚）。

ラジウム鉱石素材×リバーシブル構造×7色展開で、一年中使える“羽織るだけのセルフケアアイテム”。

ブランド全体では 公式レビュー1,000件／平均4.7/5（10/29時点） を獲得し、楽天「岩盤浴」カテゴリでも上位実績を継続しています。

公式サイト予約販売ページ(https://sleephexagon.com/pages/harfblanket?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=healingblanket_202510)

作り手の想い- がんばる女性に、"何もしないご褒美を"

私たちが目指したのは、忙しい毎日のすき間に”まとうだけ”でOFFになれる、やさしい道具。

温泉や岩盤浴で感じる「心地よくゆるむ」ひとときを、家でも職場でも手軽に取り戻してほしい。

その願いから、このブランケットは生まれました。

商品概要

特徴１ “羽織るだけ”で手軽にセルフケアを実現

・中綿素材に特殊加工ラジウム鉱石シートを使用。“じんわり奥から温まる”ような優しい暖かさでリラックスタイムを後押しします。

特徴２ リバーシブルで一年中使える

・夏はさらさら面／冬はもこもこ面。季節の入れ替え不要で、出しっぱなしで使えるブランケットです。

特徴３ 選べる楽しさ7色

モカ／ロータスピンク／アイボリー／カフェラテ／ローズピンク／ラベンダー／ストーングレーの全７色展開。いずれも柔らかなトーンのカラーでリラックスタイムを邪魔しません。

特徴４ 優しい重み600g

600gの鉱石のほどよい重みで、優しくハグされているような安心感があります。

特徴５ ハーフサイズで持ち運び便利

ハーフサイズであるため、寝室・リビング・オフィスなど好みの場所でご利用いただけます。

さらに洗濯機OK（ネット推奨）です。

特徴６ 素材実績と高評価

使用しているラジウム鉱石素材は同ブランドのホルミシス寝具で多数の使用実績があり、レビュー1,000件・平均4.7/5の高評価(10/29時点)を誇ります。安心してご使用いただける商品です。

【開発について】

当社は創業10年、2021年にSLEEP HEXAGONを立ち上げ、立ち上げ当初から東三河エリアの老舗寝具工場と提携しています。2024年に東三河フェムテック産業推進事業に参画させていただき、東三河在住の女性メンバーとワンチームを組み、多くのアドバイスと知恵をお借りしながら、1年以上かけてフェムテック商品を企画・開発してきました。試作を重ね、ようやく胸を張れる一枚にたどり着きました。

商品詳細

商品名｜ 温泉ヒーリングブランケット

構造｜ リバーシブル（夏面：さらさら綿／冬面：もこもこ起毛綿）

カラー｜ モカ（特別色)／ロータスピンク（特別色)／アイボリー／カフェラテ／ローズピンク／ラベンダー／ストーングレー

サイズ｜ W 80cm × L 135cm × H 2mm（約600g）

素材｜ 表生地：サテン綿100％／裏生地：起毛綿100％／中綿：特殊加工ラジウム鉱石シート

お手入れ｜ 洗濯機使用可（ネット推奨）乾燥機NG

生産国｜ 日本

一般販売予定価格｜18,700円（通常色) / 19,700円（特別色)

【スケジュール】

先行予約販売期間｜ 2025年10月29日（火）20:00 ～ 2025年11月9日（日）23:59

予約商品お届け予定｜ 2026年1月末

予約チャネル｜ SLEEP HEXAGON公式サイト(https://sleephexagon.com/pages/harfblanket?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=healingblanket_202510)

今後の展開として、2026年2月より一般発売を予定しております。