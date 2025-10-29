冷却からスマート制御へ--産業用冷凍機市場が年平均19.2%成長、グリーン投資の新本命に
産業用冷凍機とは、食品加工、化学製造、医薬品保管、エネルギー供給など、温度制御が生産性と品質を左右する各種産業分野で用いられる大規模冷却システムである。一般的な商業用冷凍設備と異なり、長時間連続運転、高冷却負荷への対応、エネルギー効率の最適化が求められる。近年では、低炭素社会の実現を背景に、CO?やアンモニアなど自然冷媒を活用した環境対応型システムや、AIによる温度・負荷制御技術の導入が進展している。これにより、単なる冷却機器としてではなく、「省エネルギー・安全・環境性能」を統合したスマート冷凍プラットフォームとしての進化を遂げつつある。産業用冷凍機は、現代の食料安全保障、医薬物流網、データセンター冷却など、あらゆるインフラを支える“見えない産業エンジン”といえる存在である。
ポスト脱炭素時代の成長加速
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル産業用冷凍機市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/461855/industrial-refrigeration）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが19.2%で、2031年までにグローバル産業用冷凍機市場規模は365.8億米ドルに達すると予測されている。この爆発的な成長を牽引するのは、食品冷凍・冷蔵需要の拡大に加え、ワクチン・バイオ医薬品のコールドチェーン整備、データセンターや半導体工場の冷却需要である。特に、電力効率と環境性能を両立する次世代冷媒技術の採用が急増しており、EUのFガス規制、中国の「カーボンニュートラル2050」政策、米国の冷媒転換補助など、政策的後押しも市場拡大を支えている。産業冷却設備が「環境投資」の一部として認識され始めた現在、この市場は従来の設備投資領域を超え、グリーンインフラ投資の中核へと進化しつつある。
図. 産業用冷凍機世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333009&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333009&id=bodyimage2】
図. 世界の産業用冷凍機市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
競争構造とリーディングプレイヤー--技術革新が再編を促す
LP Informationのトップ企業研究センターによると、産業用冷凍機の世界的な主要製造業者には、Johnson Controls、Ingersoll-Rand、Danfoss、Copeland、Mayekawa、Bitzer Kuhlmaschinenbau、GEA Group、Profroid、Daikin Industries、Evapcoなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約125.0%の市場シェアを持っていた。
これら上位企業は、省エネルギー性・耐久性・システム統合性において独自の技術優位を確立している。特に欧州勢（GEA、Bitzer、Danfoss）は自然冷媒技術のリードを強め、アジア勢（Daikin、Mayekawa、Moon Tech）は総合的なエネルギーソリューション化を進めている。米国企業（Johnson Controls、Ingersoll Rand）はIoT連携・クラウド監視などデジタル制御の導入を加速し、運用コスト削減と持続可能性の両立を図っている。こうした国際競争のなかで、部品単体供給から「システム一体化」「ライフサイクル管理」へとビジネスモデルが転換しており、技術・データ・環境の三位一体戦略が勝敗を左右する時代に突入している。
成熟市場から革新市場へ--未来を拓く冷凍技術の新潮流
ポスト脱炭素時代の成長加速
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル産業用冷凍機市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/461855/industrial-refrigeration）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが19.2%で、2031年までにグローバル産業用冷凍機市場規模は365.8億米ドルに達すると予測されている。この爆発的な成長を牽引するのは、食品冷凍・冷蔵需要の拡大に加え、ワクチン・バイオ医薬品のコールドチェーン整備、データセンターや半導体工場の冷却需要である。特に、電力効率と環境性能を両立する次世代冷媒技術の採用が急増しており、EUのFガス規制、中国の「カーボンニュートラル2050」政策、米国の冷媒転換補助など、政策的後押しも市場拡大を支えている。産業冷却設備が「環境投資」の一部として認識され始めた現在、この市場は従来の設備投資領域を超え、グリーンインフラ投資の中核へと進化しつつある。
図. 産業用冷凍機世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333009&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333009&id=bodyimage2】
図. 世界の産業用冷凍機市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
競争構造とリーディングプレイヤー--技術革新が再編を促す
LP Informationのトップ企業研究センターによると、産業用冷凍機の世界的な主要製造業者には、Johnson Controls、Ingersoll-Rand、Danfoss、Copeland、Mayekawa、Bitzer Kuhlmaschinenbau、GEA Group、Profroid、Daikin Industries、Evapcoなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約125.0%の市場シェアを持っていた。
これら上位企業は、省エネルギー性・耐久性・システム統合性において独自の技術優位を確立している。特に欧州勢（GEA、Bitzer、Danfoss）は自然冷媒技術のリードを強め、アジア勢（Daikin、Mayekawa、Moon Tech）は総合的なエネルギーソリューション化を進めている。米国企業（Johnson Controls、Ingersoll Rand）はIoT連携・クラウド監視などデジタル制御の導入を加速し、運用コスト削減と持続可能性の両立を図っている。こうした国際競争のなかで、部品単体供給から「システム一体化」「ライフサイクル管理」へとビジネスモデルが転換しており、技術・データ・環境の三位一体戦略が勝敗を左右する時代に突入している。
成熟市場から革新市場へ--未来を拓く冷凍技術の新潮流