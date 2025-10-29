【ご結婚祝いに最適】職人手描きの蒔絵が輝く「越前塗 波紋流水 夫婦椀」二人の絆を象る伝統工芸ギフト
波紋流水 夫婦椀［2客］は、職人の手による蒔絵と磨き蒔絵の技が光る、越前漆器の逸品です。
古来より「水の流れ」は“良縁”や“円満”を象徴するとされ、波紋のように広がる幸せを願って描かれた意匠。
黒と朱の対の椀が、まるで二人の人生を映すように寄り添い、穏やかな時間を演出します。
天然木を丁寧にくり抜き、何層にも漆を塗り重ねた艶やかな仕上がりは、手に取るたびに温もりを感じさせます。
手描きの蒔絵は一つひとつ微妙に異なり、世界に二つとない表情を持つのも魅力です。
ご結婚祝い、ご両親への贈り物、新居へのお祝いなど、特別な日のギフトに最適。
漆器ならではの高級感と実用性を兼ね備え、日常の食卓を華やかに彩ります。
伝統と美しさを現代の暮らしに。
職人の想いが込められた「越前塗 波紋流水 夫婦椀」で、二人の新たな日々をより豊かにお楽しみください。
【手描き蒔絵・磨き蒔絵】越前塗 波紋流水 夫婦椀［2客］【ご結婚祝い】
https://www.shikki-shop.com/owan4022-1/
越前漆器粂治郎
https://www.shikki-shop.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332998&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
