ベトジェット、11月8日と9日に久屋大通公園で開催される「2025ベトナムフェスティバルin愛知 名古屋」に出展、両国間の文化交流を促進
～名古屋 - ホーチミン線を週4便に増便し、10月31日までエコチケットが片道わずか11,690円からになるチケットプロモーションを開催～
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332997&id=bodyimage1】
（東京, 2025年10月29日） - ベトジェットは、11月8日（土）と9日（日）に名古屋の久屋大通公園 エディオン久屋広場で開催される「2025ベトナムフェスティバルin愛知 名古屋」に出展し、楽しく有意義な時間を過ごせるアクティビティをご提供します。また同社は、名古屋とホーチミンを結ぶ路線を週4便へ増便し、10月31日までの間、数千枚もの航空券を片道わずか11,690円（*）から購入できるチケットプロモーションを開催、名古屋からベトナムへの観光需要に対応します。
2025ベトナムフェスティバルでは、ベトジェットはメインステージ付近に展示ブースを設置し、来場者に日本とベトナム間の路線情報を提示するほか、現地の文化・芸術関連のアクティビティを紹介し、往復航空券や最大1万円相当の豪華景品を獲得できるチャンス、ベトジェットの客室乗務員と交流する機会を提供します。一般ブースの公開時間は両日共に午前10時から午後5時までです。
このイベントでは70を超えるブースに約16万人の来場数が見込まれており、来場者はユニークなベトナム料理やステージショー、多文化交流をお楽しみいただけ、活気あふれるベトナム文化を体感できる内容となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332997&id=bodyimage2】
またベトジェットは2025年10月26日より、名古屋とホーチミンを結ぶ路線を現在の週3便から週4便に増便し、従来の火・土・日に加え、新たに木曜日の運航が追加されます。この増便は中部地域の旅行者に、ベトナム最大の経済・文化地域であるホーチミンや、そこから広がるベトジェットの国内外路線への便利なアクセスを提供します。
増便の就航を記念して、ベトジェットは10月29から31日の3日間、日本とベトナム間の全路線を対象に、エコチケットが片道わずか11,690円（*）から購入できるチケットプロモーションを開催します。航空券はベトジェット公式サイト https://www.vietjetair.com またはベトジェットエアモバイルアプリにてご予約いただけ、対象搭乗期間は2025年12月1日から2026年5月27日まで（**）です。同プロモーションはベトナム国内線にも適用されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332997&id=bodyimage3】
ベトジェットは2018年の日本就航以来、日本とベトナム間のフライトネットワークを拡大し続け、現在は東京（成田/羽田）、大阪、名古屋、福岡とハノイ、ホーチミン、広島とハノイを結ぶ直行便10路線を運航しています。同社のアジア太平洋地域を基点とするフライトネットワーク拡大は、両国間の旅行需要、貿易、文化交流を促進し、人と文化、商業を結ぶ架け橋となっています。
来週、名古屋でベトナムを体験し、そしてベトジェットでリアルなベトナムを体験しましょう！
（*）税・手数料込
（**）諸条件に依る
配信元企業：べトジェット・アビエーション・ジョイント・ストック・カンパニー
