自動車用カメラ市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
自動車用カメラに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自動車用カメラ市場の概要
自動車用カメラ市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用カメラ市場規模は 2035 年に約 1,143億 米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 自動車用カメラ市場規模は約 196億 米ドルとなっています。自動車用カメラに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 19.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用カメラ市場シェアの成長は、世界的な安全規制の進展によるものです。EUと米国では、EUの一般安全規則や米国NHTSAのリアビューカメラ義務化といった規制があり、安全目的の自動車用カメラの必要性が高まっています。例えば、米国政府は、2018年5月1日以降に製造されるバスやトラックを含む、総重量10,000ポンド未満のすべての車両にリアビューカメラの搭載を義務付けています。より安全で快適な運転を実現するために、車両の真後ろ10フィート×20フィートの視野が確保されている必要があります。これらのシステム規制に対応するため、この地域では自動車用カメラの需要が増加すると予想されています。
自動車用カメラに関する市場調査では、ADASシステムと自動運転の普及により市場シェアが拡大することが明らかになっています。世界中で自動車用メーカーは、車線維持、アダプティブクルーズコントロール、ブラインドスポット検知、サラウンドビュー、パーキングアシスト、交通標識認識といったADAS機能に投資しており、カメラはこれらの機能において重要な役割を果たしています。
中国、ヨーロッパ、北米、日本、韓国などにおけるADASシステムの需要の高まりは、自動車用カメラの世界的な展望を広げています。当社の調査によると、米国、ヨーロッパ、日本、中国で販売された新車の約35%にADASが搭載されています。これは、ADAS搭載の世界的なトレンドが、市場における自動車用カメラの需要を実際に押し上げていることを示しています。
しかし、サプライチェーンの制約が今後数年間の市場成長を制約すると予想されています。部品不足、長いリードタイム、単一供給元への依存、そして地政学的制約は、新規市場への参入企業にとって大きなボトルネックとなり、市場の成長を阻害しています。
自動車用カメラ市場セグメンテーションの傾向分析
自動車用カメラ市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用カメラの市場調査は、アプリケーション別、車両タイプ別、技術別、ビュータイプ別、流通チャネル別と地域別に分割されています。
