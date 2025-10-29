Roblox『クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク オラのぶりぶり大合戦』 アトラクション来場者だけがもらえる！「カンタム・パンチ」おしりプレゼント 11月1日（土）より配布開始
「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」の人気アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」では、同エリアにご来場いただいた方限定で、ゲーミングプラットフォーム「Roblox（ロブロックス）」でニジゲンノモリの人気アトラクションを再現したフィールドで遊べるゲーム『クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク オラのぶりぶり大合戦』で使える、限定おしりアイテム「カンタム・パンチ」を、11月1日（土）より配布開始いたします。
本作品は、ニジゲンノモリのアトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」を再現したフィールドを舞台に、他プレイヤーとおしりをぶつけ合い相手を弾き飛ばすことで“おしりポイント”を集める、大人数マルチプレイ型の対戦ゲームです。
この度、「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」の現地チケットを購入いただいた方全員に、限定おしりアイテム「カンタム・パンチ」を11月1日（土）よりプレゼント！「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」受付にてプレゼントコードを先着でお渡しいたします。
現地でしか手に入れられない限定おしりアイテムを使ってRobloxフレンドと一緒に「クレヨンしんちゃん」の世界観を楽しもう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332979&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332979&id=bodyimage2】
▲「カンタム・パンチ」になって相手を弾き飛ばそう！
■概要
配布開始：
2025年11月1日（土）
対象：
「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」各種チケットを購入いただいた方
ダウンロード：
https://www.roblox.com/ja/games/130606458677606
連携：
株式会社アドグローブ（企画・開発・運営）
お問合せ：
株式会社ニジゲンノモリ 「ニジゲンノモリ」運営事務局 Tel 0799-64-7061
https://nijigennomori.com/
■Roblox『クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク オラのぶりぶり大合戦』概要
プレイヤーは、ゲームをプレイすることで簡単に“おしりポイント”を獲得することができ、入手した“おしりポイント”で様々な特殊能力を持った装備“おしりアイテム”を手に入れることができます。シンプルで直観的に操作ができるゲーム性能のため、小さなお子様でも簡単に遊ぶことができ、Roblox（ロブロックス）内でつながった全世界のプレイヤーと対戦することができます。
■兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」概要
パソナグループは2008年から兵庫県淡路島で自治体や地元関係者と連携し、様々な人材が集う“人材誘致”による独自の地域活性事業に取り組んでいます。2013年には兵庫県が公募した「県立淡路島公園における民間事業の企画提案」に「淡路マンガ・アニメアイランド事業」が採用され、134.8ヘクタールもの敷地を誇る県立公園の雄大な自然を活かした新たな観光客の誘致による地域活性化事業を兵庫県と共に進めています。
※詳細はHP（https://nijigennomori.com/）よりご覧いただけます
■クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク 概要
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」では、高さ8ｍ、全4コースでスリル満点のアスレチックが楽しめる「アッパレ！戦国大冒険！」や225ｍ×140ｍの往復のジップラインで池の上を滑空する「チャレンジ！アクション仮面飛行隊！」、五感を使ってしんちゃんの世界観が楽しめる常設ミュージアム「オラのハチャメチャ！ぶりぶりハウス」や、子供たちが全力で遊びまわれる巨大迷路「ワクワク！かくれんぼ迷路inふたば幼稚園」など、クレヨンしんちゃんの世界を全力夢中で楽しめるアトラクションが盛りだくさん！
さらに、園内に約50体点在する「クレヨンしんちゃんモニュメント」たちは、野原家はもちろん、カスカベ防衛隊の仲間たちや、幼稚園の先生たちがあちこちに！世界でも大人気の「クレヨンしんちゃん」を遊びつくせ！
（HP：https://nijigennomori.com/crayonshinchan_adventurepark/）
（C）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ
（C）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ 1993-2025
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
