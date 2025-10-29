経験豊富なエンジニアたちが挑むSaaS型ERPの新たな導入方法
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332785&id=bodyimage1】
＜セミナータイトル＞
経験豊富なエンジニアたちが挑むSaaS型ERPの新たな導入方法
＜概要＞
Oracle Cloud ERPの導入においては、システムの標準機能に業務を適合させる「Fit to Standard」のアプローチが推奨されています。しかし、実際には多くの要因から完全な実現が難しいのが現状です。
本講演では、新しい「Fit to Standard」の実現に向けた重要なポイントを解説するとともに、TISが提供する周辺サービスを活用したアプローチ方法を、具体的なユースケースや事例を交えてご紹介します。
▼お申込みはこちら
https://v2.nex-pro.com/campaign/86588/apply?np_source=pf-dn
□開催日時
2025年11月19日（水）10:00～10:30
2025年11月25日（火）13:00～13:30
2025年11月27日（木）11:00～11:30
2025年12月04日（木）16:00～16:30
2025年12月08日（月）12:00～12:30
2025年12月12日（金）10:00～10:30
2025年12月16日（火）13:00～13:30
2025年12月18日（木）15:00～15:30
2026年01月14日（水）12:00～12:30
2026年01月16日（金）11:00～11:30
□主催
TIS株式会社
□会場
オンライン
□参加費
無料（事前お申込みが必須となります）
□お申込締切
各回当日の開始直前まで
▼お申込みはこちら
https://v2.nex-pro.com/campaign/86588/apply?np_source=pf-dn
本セミナーに関するお問い合わせ
TIS株式会社 ウェビナー運営事務局
marke_mb@pj.tis.co.jp
配信元企業：TIS株式会社
＜セミナータイトル＞
経験豊富なエンジニアたちが挑むSaaS型ERPの新たな導入方法
＜概要＞
Oracle Cloud ERPの導入においては、システムの標準機能に業務を適合させる「Fit to Standard」のアプローチが推奨されています。しかし、実際には多くの要因から完全な実現が難しいのが現状です。
本講演では、新しい「Fit to Standard」の実現に向けた重要なポイントを解説するとともに、TISが提供する周辺サービスを活用したアプローチ方法を、具体的なユースケースや事例を交えてご紹介します。
▼お申込みはこちら
https://v2.nex-pro.com/campaign/86588/apply?np_source=pf-dn
□開催日時
2025年11月19日（水）10:00～10:30
2025年11月25日（火）13:00～13:30
2025年11月27日（木）11:00～11:30
2025年12月04日（木）16:00～16:30
2025年12月08日（月）12:00～12:30
2025年12月12日（金）10:00～10:30
2025年12月16日（火）13:00～13:30
2025年12月18日（木）15:00～15:30
2026年01月14日（水）12:00～12:30
2026年01月16日（金）11:00～11:30
□主催
TIS株式会社
□会場
オンライン
□参加費
無料（事前お申込みが必須となります）
□お申込締切
各回当日の開始直前まで
▼お申込みはこちら
https://v2.nex-pro.com/campaign/86588/apply?np_source=pf-dn
本セミナーに関するお問い合わせ
TIS株式会社 ウェビナー運営事務局
marke_mb@pj.tis.co.jp
配信元企業：TIS株式会社
プレスリリース詳細へ