ITRと本音で語る！SaaS型ERP導入の成功アプローチ
＜セミナータイトル＞
ITRと本音で語る！SaaS型ERP導入の成功アプローチ
＜概要＞
※大手・中堅企業における経営者、経理部門、情報システム部門、経営企画部門の方向け
経済産業省が発行したDXレポートで提示された「2025年の崖」。このDXレポートを発端とし、日本市場ではDX推進への気運が醸成され、それとともに経理・会計、組織・人事領域のビジネスプロセスの改善・刷新を目的とした基幹業務システムの導入プロジェクトが活況となっています。
また、この潮流では基幹業務システムとしてSaaS型ERPへの刷新が主流形態になりつつありますが、日本企業に完全に適用することは難しい面もあるのが現状です。
本セミナーでは、市場トレンドに焦点を当てつつ、SaaS型ERP導入成功に向けた最適なアプローチについて、ITRアナリストとTISが対談形式で解明していきます。
▼お申込みはこちら
https://v2.nex-pro.com/campaign/86586/apply?np_source=pf-dn
□開催日時
2025年11月17日（月）14:00～14:40
2025年11月21日（金）10:00～10:40
2025年11月26日（水）16:00～16:40
2025年12月02日（火）11:00～11:40
2025年12月05日（金）12:00～12:40
2025年12月10日（水）10:00～10:40
2025年12月15日（月）13:00～13:40
2025年12月17日（水）11:00～11:40
2026年01月13日（火）15:00～15:40
2026年01月15日（木）10:00～10:40
□主催
TIS株式会社
□ゲスト講演
株式会社アイ・ティ・アール（ITR）
□会場
オンライン
□参加費
無料（事前お申込みが必須となります）
□お申込締切
各回当日の開始直前まで
▼お申込みはこちら
https://v2.nex-pro.com/campaign/86586/apply?np_source=pf-dn
本セミナーに関するお問い合わせ
TIS株式会社 ウェビナー運営事務局
marke_mb@pj.tis.co.jp
配信元企業：TIS株式会社
