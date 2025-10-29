SANY Heavy IndustryがHong Kong Stock Exchangeに上場、「A+H」の二重上場で世界展開の新たな節目を迎える





香港、2025年10月29日 /PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry（株式コード：6031.HK）は10月28日、Hong Kong Stock Exchangeのメイン・ボードに正式上場し、同社の世界進出における新たな歴史的節目となった。SANYは2003年にShanghai Stock Exchangeに上場し（銘柄コード：600031.SH）、現在は「A+H」の二重上場を達成し、今後の国際的な成長の基盤を築いています。



SANY Heavy Industry Achieves “A+H” Dual Listing, Embarking on a New Chapter of Globalization



SANYは、15%のオーバー・アロットメント・オプションを含む、世界中で約6億3,200万株のH株を、1株当たり21.30香港ドルの発行価格で発行しました。このIPOには、Temasek、BlackRock、Hillhouse、UBS Asset Management、LMR、Oaktree Capitalなど21の主要投資家が総額7億5,900万ドルの申し込みを行い、資本市場の強い信頼を実証しました。

上場式典は午前中にHong Kong Stock Exchangeで開催され、政府関係者、ビジネス・パートナー、金融機関、SANYの上級管理職が出席しました。SANY Groupの輪番会長でありSANY Heavy Industryの会長であるXiang Wenbo氏が、SANY Groupの取締役でありSANY Heavy Industryの社長であるYu Hongfu氏とともに開会のゴングを鳴らしました。

「これはSANYの高品質な発展に対する資本市場の強い信頼を反映しており、当社の国際資金調達チャンネルを拡大する歴史的な機会となります。世界資本の『スーパー・コネクター』としての香港の地位を活用し、SANYはグローバリゼーション、デジタル化、脱炭素化という戦略の下、持続可能な価値を創造し、より環境に優しい世界に貢献し続ける」とXiang Wenbo氏は述べています。

世界の事業展開で証明された強み

Frost & Sullivanによれば、2020年から2024年までの主要建設機械の累計収益に基づくと、SANYは世界第3位、中国最大の建設機械メーカーにランクされています。同社の海外収益は年平均15.2%で成長しており、業界で最も国際化された企業の1つとなっています。

デジタル化戦略を推進力とするSANY Heavy Industryは、デジタルかつインテリジェントな製造の先駆者であり、この分野ではWEF認定のライトハウス・ファクトリーを2つ持つ唯一の企業となっています。SANYは低炭素化への変革も加速させています。同社は2024年に40以上の新エネルギー製品を発売し、5億6,700万米ドル以上の収益を生み出しました。

SANY Heavy IndustryのHong Kong Stock Exchangeへの上場は同社にとって新たな始まりとなります。SANYは中核戦略に基づき、国際金融ハブとしての香港の役割を活用して世界の資本市場とのつながりを深め、グローバル化の新たな章を開いていきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com