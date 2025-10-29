EV時代の必須素材、マイカ絶縁体市場が2031年までに29.45億ドル規模に到達
マイカ絶縁体は、マイカ、ガラス繊維布、化学材料などを原材料として製造され、主に絶縁作用を果たす一類の材料である。その主要製品にはマイカ紙、マイカ板、マイカテープ、マイカ異形部品及びマイカ発熱膜などが含まれ、末端では特殊ケーブル、家電製品、新エネルギー自動車、航空宇宙、風力発電などの分野に広く応用されている。
業界の発展特徴：電動化と高温耐性ニーズが牽引する成長の波
マイカ絶縁体市場の発展を支える中心的な要因は、電動化の進展と高効率化への要求である。世界的にEVやハイブリッド車の普及が進む中、高電圧モーターやパワーエレクトロニクス部品では、高温環境下でも安定した絶縁性能が求められている。マイカはその優れた耐熱性によって、これら新世代システムの中核を支える素材として評価されている。また、発電設備や送電システムでもエネルギーロスの最小化と安全性の強化が課題となっており、絶縁体の品質要求は年々高まっている。こうした中で、マイカ絶縁体は「信頼性の基礎を支える素材」として再評価が進んでいる。さらに、製造技術の進化によって、マイカ紙や複合マイカテープなどの加工製品が高精度化し、柔軟性や耐久性の両立を実現している点も成長を後押ししている。産業界では、従来の耐熱材料に代わる次世代標準素材としての地位を確立しつつある。
市場規模の現状と展望：年平均成長率6.3%の堅調な上昇軌道
LP Informationの最新調査「グローバルマイカ絶縁体市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/1829/mica-insulation-material）によれば、2025年から2031年にかけてのグローバルマイカ絶縁体市場の年平均成長率（CAGR）は6.3%と予測されており、2031年には市場規模が29.45億米ドルに達すると見込まれている。この成長の背景には、EV化の加速、産業用モーターの高効率化、再エネ設備の増設など、世界的なエネルギー構造の転換がある。特にアジア太平洋地域では、中国やインドを中心に製造業が拡大し、電気機器向けマイカ需要が急伸している。一方、欧州では環境基準の厳格化が進み、リサイクル性と長寿命を兼ね備えた絶縁体への置換が進行中である。北米市場においても、再エネインフラや航空宇宙、防衛産業などの分野で高信頼性材料としての採用が進んでいる。全体として、マイカ絶縁体市場は「多用途かつ持続可能な素材市場」として、今後も安定的な拡大基調を維持する見通しである。
図. マイカ絶縁体世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333007&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333007&id=bodyimage2】
図. 世界のマイカ絶縁体市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要メーカーの動向：技術力とグローバル展開が競争の鍵
マイカ絶縁体市場は、伝統的な素材加工技術を持つ老舗メーカーと、新興の高機能材料企業が共存する競争構造となっている。LP Informationによると、世界の主要製造業者には、Zhejiang Rongtai Electric Material、Pamica Electrical Technology （Hubei）、Isovolta （Constantia Industries）、Yuefeng Mica Industry Group、Von Roll （ELANTAS）、Nippon Rika、Cogebi （Elinar）、Okabe Mica、CGN Xin-Qi-Te （Yangzhou） Electric、Elmelinなどが挙げられる。これら上位10社が2024年時点で世界市場の約42.0%を占めており、各社は高度なマイカ加工技術とグローバル供給網を強みとしている。欧州勢は高品質マイカテープや複合絶縁材の開発に強みを持ち、アジア企業はコスト競争力と量産体制で優位に立つ。特に、中国のRongtai ElectricやPamicaは、高耐熱グレード製品で世界市場への存在感を高めており、一方で日本のNippon RikaやOkabe Micaは精密電機分野に特化した高信頼製品を展開している。各社は製品差別化とサステナブル技術の融合を軸に、次世代市場での競争優位を確立しようとしている。
業界の発展特徴：電動化と高温耐性ニーズが牽引する成長の波
マイカ絶縁体市場の発展を支える中心的な要因は、電動化の進展と高効率化への要求である。世界的にEVやハイブリッド車の普及が進む中、高電圧モーターやパワーエレクトロニクス部品では、高温環境下でも安定した絶縁性能が求められている。マイカはその優れた耐熱性によって、これら新世代システムの中核を支える素材として評価されている。また、発電設備や送電システムでもエネルギーロスの最小化と安全性の強化が課題となっており、絶縁体の品質要求は年々高まっている。こうした中で、マイカ絶縁体は「信頼性の基礎を支える素材」として再評価が進んでいる。さらに、製造技術の進化によって、マイカ紙や複合マイカテープなどの加工製品が高精度化し、柔軟性や耐久性の両立を実現している点も成長を後押ししている。産業界では、従来の耐熱材料に代わる次世代標準素材としての地位を確立しつつある。
市場規模の現状と展望：年平均成長率6.3%の堅調な上昇軌道
LP Informationの最新調査「グローバルマイカ絶縁体市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/1829/mica-insulation-material）によれば、2025年から2031年にかけてのグローバルマイカ絶縁体市場の年平均成長率（CAGR）は6.3%と予測されており、2031年には市場規模が29.45億米ドルに達すると見込まれている。この成長の背景には、EV化の加速、産業用モーターの高効率化、再エネ設備の増設など、世界的なエネルギー構造の転換がある。特にアジア太平洋地域では、中国やインドを中心に製造業が拡大し、電気機器向けマイカ需要が急伸している。一方、欧州では環境基準の厳格化が進み、リサイクル性と長寿命を兼ね備えた絶縁体への置換が進行中である。北米市場においても、再エネインフラや航空宇宙、防衛産業などの分野で高信頼性材料としての採用が進んでいる。全体として、マイカ絶縁体市場は「多用途かつ持続可能な素材市場」として、今後も安定的な拡大基調を維持する見通しである。
図. マイカ絶縁体世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333007&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333007&id=bodyimage2】
図. 世界のマイカ絶縁体市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要メーカーの動向：技術力とグローバル展開が競争の鍵
マイカ絶縁体市場は、伝統的な素材加工技術を持つ老舗メーカーと、新興の高機能材料企業が共存する競争構造となっている。LP Informationによると、世界の主要製造業者には、Zhejiang Rongtai Electric Material、Pamica Electrical Technology （Hubei）、Isovolta （Constantia Industries）、Yuefeng Mica Industry Group、Von Roll （ELANTAS）、Nippon Rika、Cogebi （Elinar）、Okabe Mica、CGN Xin-Qi-Te （Yangzhou） Electric、Elmelinなどが挙げられる。これら上位10社が2024年時点で世界市場の約42.0%を占めており、各社は高度なマイカ加工技術とグローバル供給網を強みとしている。欧州勢は高品質マイカテープや複合絶縁材の開発に強みを持ち、アジア企業はコスト競争力と量産体制で優位に立つ。特に、中国のRongtai ElectricやPamicaは、高耐熱グレード製品で世界市場への存在感を高めており、一方で日本のNippon RikaやOkabe Micaは精密電機分野に特化した高信頼製品を展開している。各社は製品差別化とサステナブル技術の融合を軸に、次世代市場での競争優位を確立しようとしている。