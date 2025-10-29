フランス生まれの2大ブランドが贈る、家族のためのスペシャルコラボ！プチバトー × クラブメッド ホリデープレゼントキャンペーン開催

株式会社プチバトージャパン

プチバトーは、クラブメッドとの共同企画でホリデープレゼントキャンペーンを開催いたします。

1893年の創業以来、上質な素材と心地よい着心地で、子どもから大人まで幅広く愛されるフランスの国民的ブランド「プチバトー」。そして1950年に誕生し、フランス流の“オールインクルーシブ”なバカンスを世界に広めてきた「クラブメッド」。

そんな2つのフランスブランドがコラボレーションし、家族のための特別な時間をお届けするプレゼントキャンペーンを実施します。

ご応募いただいた方の中から抽選で6組様に、家族で楽しめるモルディブなどのクラブメッド・リゾート宿泊券やプチバトーのパジャマ、ボディケアアイテムセットなどをプレゼントします。

◆キャンペーン概要

応募期間：2025年10月31日（金）～11月24日（月）

応募方法：

- キャンペーンページよりプチバトー会員プログラムに新規会員登録してください。- マイページの「専用応募フォーム」に必要事項を入力の上、ご応募ください。- プチバトー公式LINEアカウント（@petitbateaujp）を友だち追加 ＆ID連携してください。

同様のキャンペーンをクラブメッドの公式LINEアカウントでも開催しています。どちらのアカウントからでもご参加可能ですので、ぜひダブルチャンスをお楽しみください。

プレゼント内容：

●A賞（2組）

選べるクラブメッド・リゾート 2泊3日 宿泊券（大人2名様＋子ども2名様まで）と、プチバトーのファミリーパジャマセット（ご家族4名分まで）、プチバトーの家族で使えるナチュラルボディケアアイテム4点セット

対象リゾート：

- クラブメッド・カニフィノール モルディブ- クラブメッド・石垣島 カビラ- クラブメッド・バリ インドネシア

※ご宿泊には予約対象期間などの条件があります。詳細は応募ページをご覧ください。

●B賞

ファミリーパジャマセット（ご家族4名様分まで）・・・2組

●C賞

家族で使えるナチュラルボディケアアイテム4点セット・・・2組

●応募者全員プレゼント

プチバトーのオンラインブティックで使用できる10%OFFクーポンとクラブメッドのウェブサイトで使用できる５％OFF クーポンをプレゼントいたします。

◆キャンペーン詳細はこちら

http://petit-bateau.co.jp/pages/holiday-campaign25(http://petit-bateau.co.jp/pages/holiday-campaign25) （10/31公開予定）

https://www.clubmed.co.jp/l/petit-bateau(https://www.clubmed.co.jp/l/petit-bateau)

フランス発の2大ライフスタイルブランドが贈る、ホリデープレゼントキャンペーン。

ご家族で過ごす、心満たされるひとときをこの機会にぜひお楽しみください。

クラブメッドについて

1950年、ジェラール・ブリッツによって創設され、フランスに本社を置くクラブメッド。世界で初めて「オールインクルーシブ」という革新的なバカンススタイルを考案した、リゾート業界のパイオニアです。旅行代金には、宿泊費をはじめ、滞在中のお食事やドリンク、各種アクティビティ、託児サービスやキッズプログラム、さらにはエンターテイメントまで含まれており、リラックスして心からバカンスを満喫していただけます。世界約110の国と地域から集まったインターナショナルなスタッフ「G.O（ジーオー）」による、心温まるおもてなしも、クラブメッドならではの大きな魅力です。現在では、世界約70か所の美しい自然に囲まれたリゾートにて、魅力あふれるサービスと、かけがえのない特別な体験をお届けしています。https://www.clubmed.co.jp/

プチバトーについて

1893年に子どもの肌着メーカーとして誕生したフランスの国民的アパレルブランド、プチバトー。130年以上にわたり、「クオリティ＆コンフォート」をコンセプトに、ベビー・キッズ・レディースまで幅広い世代に向けて、動きやすさや、快適さ、そしてトレンドをほどよく組み入れたタイムレスな商品を提供し続けています。スローガンは「自由・品質・持続可能」。「子どもたちと自然とつなぐ」というミッションのもと、環境負荷の少ない生産システムの導入や、地球配慮した素材の使用率向上、着なくなったプチバトー製品の買い取り・回収を行うサービス「#プチバトン」の展開などサステナブルな取り組みを積極的に行っています。https://www.petit-bateau.co.jp/

【読者の方のお問い合わせ】

プチバトー・カスタマーセンター

Tel: 0120-190-770