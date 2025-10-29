日本大豆ミート協会

日本大豆ミート協会（所在地：東京渋谷区、会長：青木 時男：マルコメ株式会社 代表取締役社長、以下、大豆ミート協会）では、消費者調査「購入状況実態調査」を実施し、本日、10月29日（美味しい大豆ミーの日）、その結果を発表します。本調査は、生活者における大豆ミートの認知・理解・購入実態を把握するため実施したものです。

同調査は、約20,000人の一般生活者（10代から60代の男女）、及び現在の大豆ミートの購入者・利用意向がある生活者約1,000人（10代から60代の男女）を対象としました。下記は本調査結果の概要をまとめたものです。

記

「大豆ミート購入状況実態調査」結果について

〇調査概要

調査目的： 生活者における大豆ミートの認知・購入実態を調査することにより、 大豆ミート市場の実態を把握することを目的に実施。

調査対象： 20～69歳の男女

調査地域： 全国

調査方法： インターネットリサーチ

調査時期： 2025年6月

分析期間： 7月～9月

有効回答数： 【スクリーニング調査】10,000サンプル

【本調査】 2,060サンプル

〇調査結果のサマリー

- 大豆ミートの認知率は、全国平均74％、購入経験率は全国平均18％である。- 大豆ミートの購入頻度は「半年に1回未満」が40％と最も多く、ボリュームゾーンとなっている。次いで「1ヵ月に1回」が15％である。- 全体では、「購入したい」が22％を占めている一方で、「購入したくない」は45％を超え、購入に否定的な層も存在する。- 大豆ミートを購入しない理由として「普通の肉を食べればよいと思うから」が40％で最も多く、次いで「価格が高いから」「お肉の代わりにはならないと思うから」が続いており、性別年代別に見ても、ほぼ同様の傾向を示している。- 3年前と比較して購入頻度が増加したと回答した割合は、男性で5～7割、女性では4～5割となっている。- また、大豆ミートを1ヵ月に1回以上購入している層では「増えた」の割合が高く、直近3年間でヘビーユーザーとして定着した可能性がうかがえる。- 大豆ミートの購入が増えた理由として、「味がおいしくなったから」が63％で最も多く、次いで「大豆の良さに気づいたから」が50％となっている。- 女性においては、20～30代で「ダイエットのため」、30～40代で「美容のため」に購入しており、中学生以下の子どもを持つ層では、「ダイエットのため」「美容のため」「友人や知人に勧められて」が購入の理由である。- 『大豆ミート』購入時、比較対象になるものとしては、「鶏肉」および「豚肉」が上位を占めている。「豆腐類」および「牛肉」等もあがる。なお、本調査結果の詳細版は、近日、日本大豆ミート協会のホームページに掲載する予定です。日本大豆ミート協会について日本大豆ミート協会（https://www.soymeat.jp/）は、2023年9月1日、大豆ミート食品類の普及、及び発展を念頭に置き、会員の相互交流を保ち、本団体の発展に協力することを目的に設立されました。具体的には、（1）大豆ミート食品類の普及、認知拡大に関する事業、（2）各種関係機関、団体との連携、協調に関する事業、（3）大豆ミート食品類の製造・加工・品質・流通の研究、発展に関する事業等をはじめとする大豆ミート類の普及、発展につながる事業を積極的に展開していきます。日本大豆ミート協会加盟企業（正会員）・マルコメ株式会社 ・スターゼン株式会社・伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 ・日本ハム株式会社・大塚食品株式会社 ・株式会社日本製鋼所