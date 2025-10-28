大かまどで炊くおいしいごはんが自慢の『大かまど飯　寅福』「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY北館」にオープン

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ(東京都港区南青山 代表取締役会長兼CEO：淺野幸子)が運営する『大かまど飯 寅福』は、2025年10月31日（金）に開業する「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY北館」（千葉県船橋市）に新店舗をオープンいたします。150kgの石のかまどと大きな鉄の釜で炊く3種のごはんが自慢の『大かまど飯 寅福』は、毎日食べても飽きない「本当においしいごはん」と、基本を大切にしたごはんによく合う「おいしいおかず」をご用意しています。

画像上段：店舗外観 下段左：内観 右：150kgの大かまどで3種のごはんを炊き上げる

「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY北館」3階の「Gourmet Street NORTH」に『大かまど飯 寅福』の15店舗目をオープンいたします。

『大かまど飯 寅福』

- 『大かまど飯 寅福』は新潟長岡産のこしひかり・こしいぶきをブレンドし、毎朝精米したての米を仕入れ、とぎ方、炊き方、蒸らし方、火加減など全てにこだわって炊きあげています。- 昼・夜お楽しみいただける定食は大かまどで炊き上げた「新潟長岡産の白米・季節の炊き込み・雑穀」の3種のごはんがお替わり自由です。季節の炊き込みは「栗ごはん」をご用意していますので、是非お腹いっぱいお召し上がりください。- 定食No.1人気のボリュームたっぷり「選べる二種盛り定食」や、「スタミナ定食 ～牛ステーキの和風ソース～」をはじめ、季節限定の旬の素材を使用使った「秋刀魚の塩焼き定食」「広島産カキフライ定食」もおすすめです。- ごはんによく合う「おいしいのおかず」も取り揃えており、生姜が利いた煮おろしが食材を引き立てる「秋茄子と彩り野菜と魚、揚げ豆腐の煮おろしがけ」や新鮮な日本一こだわり卵使用した「寅福の玉子焼き」など、ほっと落ち着く味わいをご提供します。

【店舗概要】

店舗名称：大かまど飯 寅福 ららぽーとTOKYO-BAY店

所在地：千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY北館 3F

電話番号：047-404-6008

営業時間：平日 11：00～21：00（L.O.20:00） 土日祝 11：00～22：00（L.O.21:00）

オープン日：2025年10月31日（金）

席数：74席

フォーシーズグループは、同施設内に今回オープンする『大かまど飯 寅蘄』をはじめ、ハワイ生まれのグルメバーガー専門店「クア・アイナ」（南館 3F）、本物の讃岐うどんを提供する「宮武讃岐うどん」（西館 1F ）、本格的な蕎麦を気軽に味わえる「吉祥庵」（南館 3F ）の全4店舗を運営しています。

【『大かまど飯 寅福』 自慢のごはん】

昼・夜の定食では、大かまどで炊き上げた「新潟長岡産の白米・季節の炊き込み・雑穀」の3種類からごはんをお選びいただけ、すべてお替わり自由です。

季節ごとに炊き込みごはんの内容が変わり、その時々の旬の食材を使ったごはんをお楽しみいただけます。

白米

新潟県長岡産のこしひかり・こしいぶきをブレンドし、毎朝精米したての米を仕入れ、とぎ方、炊き方、蒸らし方、火加減など全てにこだわって炊きあげています。

ほんのりと甘い味と香り、ふっくらとした柔らかさと上質な粘りをご賞味ください。

季節の炊き込みごはん：栗ごはん

※2025年11月25日迄

数ある炊き込みごはんの中でも特に人気の栗ごはん。複数の出汁をブレンドし醤油で合わせた旨味出汁で炊き上げます。

栗のほのかな甘みと出汁の旨味が相まって、思わずおかわりしたくなるこだわりの逸品です。

雑穀ごはん

もち麦、黒米、大豆、とうもろこし、もちきび、赤米、キヌアをブレンドした七種雑穀米。昆布出汁でシンプルに炊き上げた雑穀ごはんは栄養価に優れ美味しく食物繊維やミネラルを摂取できます。

【おすすめメニュー】

＜昼＞

・選べる2種盛り定食 1,780円

・牛肉豆腐定食 1,480円

・鶏のにんにく醤油唐揚げ定食 1,560円

・スタミナ定食 ～牛ステーキの和風ソース～ 2,100円

・バランス定食 ～もち豚と彩り野菜の黒酢あんかけ～ 2,000円

季節限定 2025年11月25日迄

・秋刀魚の塩焼き定食 1,580円

・広島産カキフライ定食 1,780円

・秋刀魚とカキフライの2種盛り定食 2,100円

選べる2種盛り定食 *画像は一例ですスタミナ定食 ～牛ステーキの和風ソース～秋刀魚の塩焼き定食

＜夜＞

・まぐろの漬け丼定食 1,590円

・汐さばの炙り焼き定食 1,630円

季節限定 2025年11月25日迄

・青森サーモンと秋野菜のサラダ仕立て定食 1,790円

・すり胡麻たっぷり ごまさば定食 1,900円

・松茸ごはんセット 1,080円

＜一品料理＞

・『日本一こだわり卵』使用 寅福の玉子焼き 小 660円 大 880円

・秋茄子と彩り野菜と魚、揚げ豆腐の煮おろしがけ 小 700円 大 1,050円

・お刺身四点盛り合わせ 1,580円

※食材の入荷状況により、予告なく提供期間が変更することがございます

※価格は税込みです