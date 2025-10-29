ゼロエミッション型真珠養殖から生まれた多機能原料「真珠パウダー」を開発

御木本製薬株式会社

御木本製薬株式会社（本社：三重県伊勢市、代表取締役社長 田中 利尚）は、ゼロエミッション*1に基づいた真珠養殖システム(図1)を活用し、真珠貝Pinctada fucataから新たな多機能原料「真珠パウダー」*2を開発しました。この真珠パウダーは、環境に配慮した独自製法により製造され、化粧品粉体として高い機能性を持つことから、マイクロプラスチックパウダーなどの代替原料としての活用が期待されています。本成果は、2025年9月15日から18日にかけてフランス・カンヌで開催の「第35回 IFSCC世界大会」にて発表いたしました。今後は本技術をもとに、より環境負荷の少ない製品開発を進めてまいります。

図1. ゼロエミッション型の持続可能な真珠貝養殖システムの概念図求められる環境対応型・天然由来の代替原料

近年、地球規模で進む環境変化に対応するため、社会全体で「持続可能性」を重視した取り組みが求められています。特に、様々な産業分野では化学物質に対する規制が強化されており、化粧品業界でもマイクロプラスチックなどの原料に対する規制が進んでいます。

これまでスクラブ剤などに使われていたマイクロプラスチックが環境汚染の懸念から規制され、使用できなくなってきており、環境に配慮した代替原料の開発が急務となっています。その代替原料として、天然由来の生物資源が注目されており、「真珠」はその有力な候補の一つです。真珠はその美しさだけでなく、真珠貝が自らの貝殻や真珠を形成する過程でCO2を固定する「生物鉱化」*3の性質を持つことから、環境負荷の低減にも貢献できる素材です。当社グループでは、こうした真珠の可能性にいち早く着目し、真珠貝P. fucata由来の素材を化粧品や健康食品に活用する独自のシステムを構築してきました(図1)。このシステムを活かし、真珠貝のあらゆる部位を無駄なく使い切るという視点から、これまでにも環境にやさしく、かつ魅力的な化粧品原料を数多く開発してきました

図2. 真珠パウダーの電子顕微鏡画像環境配慮と機能性を両立する、真珠貝由来の新原料

本研究では、真珠貝由来の成分を製造する過程で生じる「脱灰液」*4に注目しました。この液体には、真珠層を形成する成分が含まれており、これまで十分に活用されていなかった素材です。当社はこの脱灰液から、球状結晶の「真珠パウダー」を新たに開発しました(図2)。

この真珠パウダーが化粧品原料としてどのような特性を持つかを調べるために、まず物理的な性質(粒子の形や大きさなど)を評価しました。次に、肌への使用感など、化粧品としての特性を検証し、さらに実際の化粧品に配合した際の人への影響も確認しました。

その結果、真珠パウダーはマイクロプラスチックパウダーに近い滑らかな感触を示し、皮膚老化の原因と考えられる特定の脂肪酸を選択的に吸着させるなど、多機能な粉体原料であることが分かりました(図3)。

図３. 真珠パウダーの化粧品原料としての特性。A: 様々な油種に対する粉体原料の吸着性の比較。真珠パウダー(赤色の枠線)において、皮膚老化の原因と考えられるオレイン酸に対して有意な吸着を示しました(n=3, p<0.05)。B：粉体原料の摩擦特性の比較。真珠パウダー(赤色の枠線)において、赤丸で示したマイクロプラスチックパウダーと近しい摩擦特性を示し、両者の使用感が近いことが確認されました。C: 粉体原料の光学特性。真珠パウダー(赤矢印)において、高いソフトフォーカス性があることが確認されました。

さらに、実際の化粧品に配合した際の人への特性として、リキッドファンデーションの塗布前後の毛穴の隠れ具合を確認したところ、真珠パウダーを配合した製品の方が無配合のものよりも毛穴を目立ちにくくする（メイクアップ効果による）度合いが高くなる傾向が確認されました(図４)。また、製造方法においても環境への負荷が少なく、持続可能な素材としての可能性が示されました。

■今後の展望

図４. 真珠パウダーを配合したリキッドファンデーションによる頬の毛穴隠れ度合いの比較(n=10、平均年齢42.0 ± 11.3歳)。被験者(30歳、女性)における塗布前後の無配合品との比較。塗布後、無配合品よりも毛穴数が減少している傾向が確認されました。

本研究では、真珠貝から得られる副産物を活用し、新しい化粧品原料「真珠パウダー」を開発しました。この原料は、真珠層の形成に関わる成分を含む脱灰液から作られており、これまで十分に活用されてこなかった素材を、高機能で持続可能な原料へと生まれ変わらせたものです。

環境への負荷を抑えながら、従来の粉体原料と同等以上の性能を持ち、マイクロプラスチックパウダーの代替としても注目されます。美容や健康分野への応用が期待されるこの原料は、真珠貝資源の持続的な利用にもつながる、循環型社会の実現に向けた一歩です。

今後は、真珠パウダーのさらなる特性を探りながら、様々な製剤への配合を可能にする研究も進めていくことで、より幅広い製品展開が期待されています。

【用語解説など】

*1ゼロエミッション：製品の製造や使用、企業活動などの過程で、温室効果ガスや有害な化学物質などを環境中へ放出させないことを目指す考え方です。例えば、CO2など温室効果ガスの排出をゼロにすれば、地球温暖化の防止や環境負荷の軽減につながります。この考え方に従い、未利用資源の再資源化、クリーンエネルギーの活用などを通じて、持続可能な社会の実現を目指すものです。

*2真珠パウダー：ゼロエミッションの考え方に基づき、脱灰液(下記参照)から開発されたのが新しい粉体原料です。様々な特性を持ち、球状の形態と特性から、マイクロプラスチックパウダーの代替品としても期待されます。2025年9月に上市された当社製品・ムーンパール メイクアップシリーズにも配合されています。詳しくはhttps://www.mikimoto-cosme.com/makeup/series/moonpearl-makeup/をご覧ください(HPでは、真珠パウダーのことをパールバテライト(R)(炭酸Ca：皮膚調整剤)と記載しています)。

*3生物鉱化： バイオミネラリゼーションともいい、生物が自分の体内で鉱物を作り出す仕組みのことをいいます。例えば、貝が貝殻を作ったり、サンゴが骨格を作ったりすることが挙げられます。これらの生物は、体内でカルシウムなどの成分を使って、自然に鉱物を作り出しています。この仕組みは環境にもやさしく、CO2を取り込んで固体に変える働きがあるため、地球温暖化対策の面でも注目されています。真珠ができる過程もこの一つです。

*4 脱灰液：真珠や真珠貝の貝殻で独特の光沢をもつ部位を真珠層といいますが、この真珠層からはコンキオリンと呼ばれる保湿成分が得られ、これを加水分解することで化粧品原料へと活用されています。コンキオリンを製造する過程で、様々なミネラルや真珠層を形成する成分が含まれた大量の液体が生じます。この液体を脱灰液といいますが、これまで化粧品原料として十分に活用されてきていませんでした。

【発表タイトル】

Innovation from Pearl Oysters: The Development of a New Sustainable Multifunctional Pearl Powder

真珠貝からのイノベーション： 新しいサスティナブル多機能真珠パウダーの開発

【発表者】

○大森 文人・荒巻 要・阪井田 和則・服部 文弘・前山 薫(御木本製薬)

【発表先情報】

「第35回 国際化粧品技術者会連盟 (IFSCC) 世界大会(フランス、カンヌ開催)」で、2025年9月16日(火)にポスター発表しました。