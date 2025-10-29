秋の味覚・国産さつま芋が主役！OBREMO季節限定の“犬のための副菜”第2弾「とろとろ野菜煮込み～秋のほくほくさつま芋～」限定発売

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社である株式会社エイチームコマーステック（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：望月 一宏）が運営するヒューマングレードドッグフードブランド「OBREMO（オブレモ）」は、ブランド初のウェットタイプ商品として『とろとろ野菜煮込み～秋のほくほくさつま芋～』を2025年10月29日（水）より、公式オンラインストアにて数量限定で発売いたします。

◼︎OBREMO公式オンラインストア【とろとろ野菜煮込み専用ページ】：

https://obremo.jp/ads/torotoro_autumn(https://obremo.jp/ads/torotoro_autumn)

OBREMOのウェットフードシリーズ、第2弾が登場

「愛犬と食卓を囲もう」というサービス理念のもと、人と同じ食卓に並べられる品質の国産ドッグフードを展開してきた「OBREMO」。これまで、不要な添加物を使わず、素材本来の香りやおいしさを活かすことにこだわってきました。

その一方で、お客様からは「もっと食いつきが良くなる工夫が欲しい」「低カロリーで安心してトッピングできるものがあると嬉しい」といった声も多く届いていました。

2025年夏に発売したブランド初のウェットタイプ商品の第1弾である「とろとろ野菜煮込み～夏の彩りパプリカ～」は、多くのお客様に好評いただき完売。たくさんのお客様から「また食べさせたい」「次の季節も楽しみ！」との声をいただきました。

そうした反響を受けて誕生した第2弾が、『とろとろ野菜煮込み～秋のほくほくさつま芋～』です。

国産さつま芋をメインとした秋の味覚を取り入れ、愛犬の体にもやさしい“季節のごちそう”に仕上げました。

“とろとろ野菜煮込み～秋のほくほくさつま芋～”とは？５つの特長

- 秋の味覚を楽しめる。旬の野菜はその時期に最も栄養価が高く、体にも良いとされています。「とろとろ野菜煮込み」では旬の野菜を使用。野菜本来の旨みが食欲をそそります。本商品では、甘みたっぷりの国産のさつま芋を中心に、キャベツ・にんじん・ピーマン・チンゲン菜・だいこんなど、素材本来のやさしい味わいを引き出しました。からだにしみこむようなやさしい一皿です。

【秋野菜 PICK UP!】さつま芋

食物繊維とビタミンが豊富な野菜。自然な甘さがワンちゃんたちに大人気！

- ごはんでおいしく水分摂取。食欲の秋にぴったりの“ごちそうトッピング”季節の変わり目は体調を崩しやすい時期。「とろとろ野菜煮込み」は、香り立つだしと野菜の旨みで、わんちゃんの食欲を自然に引き出します。「とろとろ野菜煮込み」を毎日の食事にトッピングすることで、無理なくおいしく水分補給もできます。- 低カロリーで毎日のごはんにプラスしやすいOBREMOドッグフードは限られた量で必要な栄養がとれることを基本に作られています。そのため、タンパク質や脂質を摂取しなくて済む野菜だけでつくることで、ドライフードの量を控える必要がなく、満足感を得られます。必要な栄養はドライフードで摂りつつ、カロリーを気にせずトッピングでき、満足感と彩りをプラスする“わんちゃん思い”の一品です。- シンプルな原材料。着色料・香料・保存料不使用。添加物による負担を避け、素材の色と香りをそのまま活かしました。人と同じ品質の食材だけを使用しています。

【原材料】さつまいも（国産）、キャベツ、にんじん、ピーマン、だいこん、チンゲン菜、粉末だし（しいたけ、いりこ、あじ節、さば節、かつお節、）、（一部にさばを含む）

- 人も食べられる品質。普段はお惣菜などの製造・販売を行っている九州の工場で、徹底した衛生管理のもと、人用の食品と同じラインで製造されています。もちろん、使用している食材はドライフードと同様にヒューマングレードの高品質なものです。家族みんなの食卓に並べられる安心品質です。【販売概要】- 商品名：とろとろ野菜煮込み～秋のほくほくさつま芋～- 発売日：2025年10月29日（水）11:00～- 内容量：100g（開封前：常温保存／開封後：要冷蔵）- 価格：680円（税込）- 販売対象：OBREMOフードをご利用中のお客さま限定- 専用ページ：https://obremo.jp/ads/torotoro_autumn

「OBREMO」へのFAQに関して詳しくはこちら(https://obremo.zendesk.com/hc/ja)をご覧ください。

■ ヒューマングレードドッグフード『OBREMO（オブレモ）』

詳細を見る :https://obremo.jp/ads/torotoro_autumn【ドライフードラインナップ】

ドッグフードブランド「OBREMO」は、「愛犬と食卓を囲もう」をサービス理念に、人と同じ食卓に並べられる品質の国産ドッグフードを、飼い主さまとワンちゃんへお届けしております。飼い主さまとペットの『絆』を深める、健やかで楽しい時間を提供するために、個々の事情に寄り添った安心安全な商品を提案していきます。

さらに、愛犬の体調や好みに合わせた選択肢をより増やしたいという想いからフードのラインナップの拡充にも力を入れており、現在では「鶏肉」「馬肉」「まぐろ＆たら」「いわし＆たら」を展開するなど、愛犬家の皆さまのご要望にお応えしてまいりました。

今後も「愛犬と食卓を囲もう」という理念のもと、飼い主さまと愛犬が心豊かに過ごせる毎日をサポートできるよう、ラインナップの充実と品質向上に取り組んでまいります。

OBREMO公式SNS

・Instagram公式アカウント（ https://www.instagram.com/obremo_jp/ ）

・公式note（https://note.com/obremo）

・LINE公式アカウント （ https://line.me/R/ti/p/@364wawcd?from=page ）

◼︎エイチームコマーステック（Ateam CommerceTech Inc.）

エイチームコマーステックは「ココロが動く買い物を」をミッションに、品揃えや販売方法、配送品質を日々改善し、お客さまの期待を大きく超える買い物体験ができるサービスを提供していきます。

エイチームコマーステック（ https://commerce-tech.a-tm.co.jp/ ）

ドッグフードブランド「OBREMO」（ https://obremo.jp/ ）

