アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』より、くいくいが登場！

はまじあきによる日本の4コマ漫画。『まんがタイムきららMAX』（芳文社）にて、2018年2月号から4月号までゲスト連載後、同年5月号から連載中。2022年10月から12月までアニメ放送。2023年8月には舞台化。更にアニメ2期の制作も決定している。話題のつきない人気の本作より新商品が登場です。

結束バンドのメンバーが「くいくい」になって登場！(ぼっちは豪華2種類がラインナップ！)「くいくい」とは、首がくいっと曲がるお座りぬいぐるみ。あなたを優しく見上げます。目が合いやすい角度でデスクの上に置いたり、お出かけ先でポーズをとって撮影したり…自由で癒しの時間をお届けします。

全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/r/r103035_hy/

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

くいくい(全5種)

【価格】

各4,400円（税込）

【サイズ】

本体約18cm

※キャラクターにより異なります

【仕様】

ポリエステル

※商品には若干の個体差がございます

【発売日】

2026年2月頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス

■『ぼっち・ざ・ろっく！』公式サイト：https://bocchi.rocks/

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。