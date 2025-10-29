talentbook株式会社、セカンダリー取引によるベイジ、WORDS、IDENTITYの株主参画を発表

talentbook株式会社

ロールモデル就活・転職サイト「talentbook」及び、法人向け採用ブランディング支援サービスを提供するtalentbook株式会社（本社:東京都渋谷区、共同代表取締役:大堀航/大堀海、以下「当社」）は、セカンダリー取引によって、コンテンツ制作・採用ブランディング領域で実績を持つベイジ、WORDS、IDENTITYの3社が新たに株主として参画したことをお知らせいたします。

■セカンダリー取引の背景

当社は創業11年目を迎え、シリーズDのステージに達しました。この度、既存株主の持分移動に合わせ、セカンダリー取引を実施いたしました。

昨今、スタートアップを取り巻く市場環境は急速に変化し、持続的な価値創造に向けた経営体制の構築が求められています。こうした中で当社は、今回の取引を単なる株主構成の変更ではなく、中長期の成長と「ロールモデル採用」という新しい市場を本格的に創っていくための新たなパートナーを迎える戦略的な取引として位置づけております。

■株主参画の皆さまの声

当社の「ロールモデル採用」の考え方に共感いただいて株主参画いただいた3社からのコメントです。

株式会社ベイジ代表取締役社長 枌谷 力 氏

採用市場には様々なプレイヤーがいますが、『採用コンテンツ』の領域に特化した企業はほとんどいません。採用活動を突き詰めると、結局はコンテンツの力が全てを左右します。talentbookさんは、いいコンテンツをどう届けるか、そこにテクノロジーをどうかけ合わせるかという本質的な課題に取り組んでいる企業です。今後は一緒に、採用におけるコンテンツの重要性を市場に広げていきたいと思っています。

株式会社WORDS代表取締役社長 竹村 俊助 氏

これまでさまざまな経営者の本や記事の編集をしてきましたが、いつもフォーカスするのが「人」の部分です。ビジネスにおいては数字や理論が重視されがちですが、AIが台頭するこれからはむしろ人の感情や熱といったものが競争優位性となり貴重な資産になっていくはずです。talentbookさんも、まさに一人ひとりの想いやストーリーに注目して会社の魅力を引き出していらっしゃいます。みんなが思いをもって楽しく働ける世界を一緒に作っていけることを楽しみにしています。

株式会社IDENTITY代表取締役 碇 和生 氏

当社のクライアントには、売上数百億円規模でもまだあまり知られていない後継ぎ系企業が多くいます。素晴らしい仕事をしている優秀な人材がいるのに、業界に特化しているため認知されず採用に苦戦している。そういう企業にこそ『ロールモデル採用』が効果を発揮します。ローカル企業の経営戦略を支援する私たちとtalentbookさんとの相性は抜群だと感じています。一緒に知られざる優良企業の魅力を届け、日本の採用市場を変えていきたいと思います。

■株主参画の皆さまが支持する『ロールモデル採用』とは

今回参画いただいた投資家の皆様に共通するのは、『ロールモデル採用』という考え方が、これからの採用市場に必要不可欠であるという確信です。

従来の採用活動は、スペックのマッチングを重視した人事主導のものでした。しかし、これからの採用は、全社で"対話”をデザインする時代へと移行しています。採用3.0時代では、人事部門だけでなく全社員がAIとともに採用活動に関わり、企業と求職者が対等な関係を築きます。

そのために当社では、ロールモデル社員のストーリーを公開するプラットフォームを運営し、コンテンツ×AIで “共感を成果” に変える仕組みを提供しています。

■talentbook株式会社 共同代表取締役 大堀航 コメント

セカンダリー取引を通じて、志を同じくする3名のプロフェッショナルをお迎えできたことを、心から嬉しく思っています。

枌谷さんは『採用コンテンツ』の本質的な重要性を、竹村さんは人の感情やストーリーの力を、碇さんは知られざる優良企業への可能性を、それぞれ深く理解してくださっています。私たちが目指す世界観に、これだけ共感してくださる方々が集まってくれたことに、大きな手応えを感じています。

これから私たちは、『ロールモデル採用』という市場を本気で創っていきます。企業の採用活動が、もっと人間的で、もっと感情的で、もっと物語に満ちたものになる。働く人一人ひとりのストーリーが企業の魅力となり、求職者の憧れとなる。そんな未来を、新しい仲間たちと共に実現していきます。

■ロールモデル採用プラットフォーム「talentbook」について

「talentbook」は、年間300万人のZ世代が訪問するロールモデル採用プラットフォーム。1,200社以上、1万人以上のロールモデルから、あなたに合った"憧れの先輩"をAIが診断。求職者と企業双方に最適な出会いを実現します。法人向けには、with AIで コンテンツを「つくる、届ける、対話する」ためのソリューションを提供。AI活用による「工数削減と付加価値向上」で、求職者一人ひとりの選考体験を飛躍的に向上させます。

https://product.talent-book.jp/

talentbook株式会社について

ロールモデル就活・転職サイト「talentbook」を運営。これまで累計1,200社以上の大企業・成長企業の情報発信や採用ブランディングの支援をしてきました。国内ベンチャーキャピタル等より累計約20億円の資金調達を完了。

資本金・資本剰余金：5億3,652万円

従業員数：53名 ※2025/10/1時点

設立日：2014年12月12日（11月決算）

事業：talentbookの企画・開発・運営、採用ブランディング支援

代表者：大堀 航・大堀 海

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目6-6 COERU渋谷イースト 3F

会社HP：https://talentbook.co.jp