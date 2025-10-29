アドブルー給油機の世界市場2025年、グローバル市場規模（片面型、両面型）・分析レポートを発表
2025年10月29日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「アドブルー給油機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、アドブルー給油機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界のアドブルー給油機市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率はXXX％と見込まれています。アドブルー給油機は、ディーゼルエンジン車両における排出ガス浄化用尿素水（Adblue）の供給装置であり、排出ガス規制の強化に伴い、世界的に需要が拡大しています。環境意識の高まりと自動車産業の構造変化が市場成長の主要な要因となっています。
自動車業界全体の動向もこの市場に大きな影響を与えています。世界自動車機構（OICA）のデータによると、2017年には世界の自動車生産台数が過去10年間で最高の約9,730万台、販売台数が9,589万台に達しました。その後、経済成長の鈍化により市場は縮小傾向となり、2022年の生産台数は約8,160万台となりました。特にアジア、欧州、北米の3地域で全体の90％以上を占め、なかでも中国は世界最大の自動車生産国として約32％を占有しています。こうした自動車需要の地域的集中が、アドブルー給油機の供給体制にも直接影響を及ぼしています。
________________________________________
■ 産業構造と市場動向
本レポートは、アドブルー給油機産業のバリューチェーン全体を分析し、流通小売拠点および商業施設における設置動向を詳細に調査しています。製品タイプは「片面タイプ」と「両面タイプ」に分類され、それぞれガソリンスタンドや車両整備施設など、異なる使用環境に対応しています。
近年、世界的な排出ガス規制の強化が進む中、特にディーゼル車向けにAdblue供給インフラの整備が急務となっています。商用車や大型トラック分野では、Adblue使用の義務化に伴い、給油所や物流センターへのディスペンサー設置が拡大しています。また、テクノロジーの進化により、デジタル計量システムや自動温度管理機能を備えた製品が普及し、メンテナンス効率の向上と正確な供給管理が実現しています。
環境対応を重視する政府政策や再生可能エネルギー利用推進の流れも市場拡大を後押ししており、今後は商用車だけでなく農業機械・建設機械分野への展開も進む見通しです。
________________________________________
■ 地域別市場分析
地域別では、北米と欧州が堅調な成長を示しています。欧州では、厳格な排出基準「ユーロ6」や今後導入予定の「ユーロ7」に対応するため、アドブルー給油機の導入が急速に拡大しています。特にドイツやフランスでは、商用車フリート事業者が自主的にAdblue設備を設置する動きが顕著です。
北米では、物流業界の成長や環境規制の強化が市場拡大の原動力となっています。アメリカではEPA（環境保護庁）の基準に準拠するディーゼル車が増加しており、燃料供給ステーションにおけるディスペンサー設置が進んでいます。
アジア太平洋地域では、中国が市場を牽引しています。国内の強力な製造基盤と政府による支援策により、Adblue供給システムの整備が急速に進展しています。日本や韓国も高品質かつ高精度なディスペンサー製品の開発に注力しており、技術的優位性を背景にアジア全域への輸出を拡大しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「アドブルー給油機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、アドブルー給油機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界のアドブルー給油機市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率はXXX％と見込まれています。アドブルー給油機は、ディーゼルエンジン車両における排出ガス浄化用尿素水（Adblue）の供給装置であり、排出ガス規制の強化に伴い、世界的に需要が拡大しています。環境意識の高まりと自動車産業の構造変化が市場成長の主要な要因となっています。
自動車業界全体の動向もこの市場に大きな影響を与えています。世界自動車機構（OICA）のデータによると、2017年には世界の自動車生産台数が過去10年間で最高の約9,730万台、販売台数が9,589万台に達しました。その後、経済成長の鈍化により市場は縮小傾向となり、2022年の生産台数は約8,160万台となりました。特にアジア、欧州、北米の3地域で全体の90％以上を占め、なかでも中国は世界最大の自動車生産国として約32％を占有しています。こうした自動車需要の地域的集中が、アドブルー給油機の供給体制にも直接影響を及ぼしています。
________________________________________
■ 産業構造と市場動向
本レポートは、アドブルー給油機産業のバリューチェーン全体を分析し、流通小売拠点および商業施設における設置動向を詳細に調査しています。製品タイプは「片面タイプ」と「両面タイプ」に分類され、それぞれガソリンスタンドや車両整備施設など、異なる使用環境に対応しています。
近年、世界的な排出ガス規制の強化が進む中、特にディーゼル車向けにAdblue供給インフラの整備が急務となっています。商用車や大型トラック分野では、Adblue使用の義務化に伴い、給油所や物流センターへのディスペンサー設置が拡大しています。また、テクノロジーの進化により、デジタル計量システムや自動温度管理機能を備えた製品が普及し、メンテナンス効率の向上と正確な供給管理が実現しています。
環境対応を重視する政府政策や再生可能エネルギー利用推進の流れも市場拡大を後押ししており、今後は商用車だけでなく農業機械・建設機械分野への展開も進む見通しです。
________________________________________
■ 地域別市場分析
地域別では、北米と欧州が堅調な成長を示しています。欧州では、厳格な排出基準「ユーロ6」や今後導入予定の「ユーロ7」に対応するため、アドブルー給油機の導入が急速に拡大しています。特にドイツやフランスでは、商用車フリート事業者が自主的にAdblue設備を設置する動きが顕著です。
北米では、物流業界の成長や環境規制の強化が市場拡大の原動力となっています。アメリカではEPA（環境保護庁）の基準に準拠するディーゼル車が増加しており、燃料供給ステーションにおけるディスペンサー設置が進んでいます。
アジア太平洋地域では、中国が市場を牽引しています。国内の強力な製造基盤と政府による支援策により、Adblue供給システムの整備が急速に進展しています。日本や韓国も高品質かつ高精度なディスペンサー製品の開発に注力しており、技術的優位性を背景にアジア全域への輸出を拡大しています。