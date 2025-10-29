¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥ß¥×¥ìºÇ¿·´©¡Û¼Â¼Ì±Ç²è²½¤Ç¤âÏÃÂê¡ªº´Æ£ÆóÏ¯¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ØÌ¾Ìµ¤·¡Ù2´¬¤¬10·î29Æü¤ËÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Òー¥íー¥º¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Çò°æ¾¡Ìé¡Ë¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Þ¥ó¥¬ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥ß¥×¥ì-Comiplex-¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÌ¾Ìµ¤·¡Ù2´¬¡Ê¸¶ºî¡§º´Æ£ÆóÏ¯¡¿Ì¡²è¡§±ÊÅÄÎÊ¡Ë¤ò¡¢2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î±Ç²è²½¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¼Ô¤Îº´Æ£ÆóÏ¯¤¬µÓËÜ¡¦¼ç±é¤ò·óÇ¤¤·¡¢¾ëÄê½¨É×´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ë±Ç²è¡ØÌ¾Ìµ¤·¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯5·î¤ÎÁ´¹ñ¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332923&id=bodyimage1¡Û
¡ÊC¡Ëº´Æ£ÆóÏ¯¡¡±ÊÅÄÎÊ / ¥Òー¥íー¥º
¡ØÌ¾Ìµ¤·¡Ù2´¬
¸¶ºî¡Ãº´Æ£ÆóÏ¯
Ì¡²è¡Ã±ÊÅÄÎÊ
½ÐÈÇÇ¯·îÆü¡Ã2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë
ISBN¡Ã978-4-86805-118-3
ÈÇ·¿¡ÃB6
Äê²Á¡Ã880±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê800±ß¡Ë
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¹ñ»Þ¤¿¤Á¤¬È¯¸«¤·¤¿Ìµ»Ä¤Ê°äÂÎ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ»³ÅÄ¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥È»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿£²¿Í¤Î´Ö¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë»³ÅÄ¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿ÁÜºº´±¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬--!?
¢£±Ç²è²½¾ðÊó
¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡¦¼ç±é¡§º´Æ£ÆóÏ¯ ¡ß ´ÆÆÄ¡§¾ëÄê½¨É×
¡ÈÌ¾Á°¤Î¤Ê¤¤²øÊª¡É¤òÉÁ¤¯¥µ¥¤¥³¡¦¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡¢ÂÔË¾¤Î±Ç²è²½¡ª
¡ÖÌ¾Ìµ¤·¡×
£²£°£²£¶Ç¯£µ·î Á´¹ñ¸ø³«·èÄê¡ª
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332923&id=bodyimage2¡Û
¡ÊC¡Ë º´Æ£ÆóÏ¯ ±ÊÅÄÎÊ / ¥Òー¥íー¥º ¡ÊC¡Ë ±Ç²è¡ØÌ¾Ìµ¤·¡ÙFILM PARTNERS
¢£±Ç²è¾ðÊó
´ÆÆÄ¡§¾ëÄê½¨É×¡Ê¡Ø°¤¤²Æ¡Ù¡ØÓÐ¤¦êµ¡Ù¡Ø¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤Ï¤·¤ÎÊý¡Ù¡Ë
¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡¦¼ç±é¡§º´Æ£ÆóÏ¯
2026Ç¯¡ÃÆüËÜ¡Ã¥«¥éー¡Ã¸¶ºî¡§º´Æ£ÆóÏ¯¡ÖÌ¾Ìµ¤·¡×¡Ê¥³¥ß¥×¥ì-Comiplex-¡Ë¡Ã
¸ø¼°HP¡§https://774movie.jp
¸ø¼°X¡Ê@774movie¡Ë¡§https://x.com/774movie
ÇÛµë¡§¥¥Î¥Õ¥£¥ë¥à¥º
¢£¥¹¥Èー¥êー
¼ã¤¤µÒ¤ÇÆø¤ï¤¦Ãë²¼¤¬¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¡¢»ÄÇ¦¤Ê»¦¿Í»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤·¤«¤·ÈÈ¿Í¤È»×¤ï¤·¤Ë·¼çÆ¬¤ÎÃæÇ¯ÃË¤Ï¤½¤Î¼ê¤Ë°ìÀÚ¤Î¶§´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÃË¤¬¶á¤Å¤¤¤ÆÀÜ¿¨¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿¨¤é¤ì¤¿¿Í¤¬¼¡¡¹·ì¤ò¿á¤¤À¤·ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£»ö·ï¤ÎÊó¤»¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤ë¤½¤Î¸÷·Ê¤òÁ°¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¤¬¡¢ÁÜºº¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¿ôÇ¯Á°¤ËËü°ú¤¤Îµ¿¤¤¤ÇÄ´½ñ¤ò¼è¤é¤ì¤¿°ì¿Í¤ÎÃË¤¬¡¢º£²ó¤ÎË·¼çÆ¬¤ÈÆ±°ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¡£¤½¤ÎÃË¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢¡Ö»³ÅÄÂÀÏº¡×¡£»³ÅÄ¤Î¼«Âð½»½ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÉåÇÔ¤·¤¿°ì¿Í¤Î½÷À¤Î»àÂÎ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¢¡¥³¥ß¥×¥ì-Comiplex-¡Êhttps://viewer.heros-web.com¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Òー¥íー¥º¡¢¤Õ¤é¤Ã¤È¥Òー¥íー¥º¡¢¤ï¤¤¤ë¤É¥Òー¥íー¥º¤È¤¤¤¦ÆÃ¿§¤Î°ã¤¦£³¤Ä¤Î¥ìー¥Ù¥ë¤¬¤ª¤¯¤ëËè½µ¶âÍË12»þ¹¹¿·¤Î¡È¥Þ¥ó¥¬¥·¥¢¥¿ー¡É¡ÊWEB¥Þ¥ó¥¬¥µ¥¤¥È¡Ë¡£
¥Òー¥íー¥º¡Êhttps://viewer.heros-web.com/series/heros¡Ë
¡ØULTRAMAN¡Ù¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¯¥¦¥¬¡Ù¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥Õ¥é¥Ê¥¬¥ó¡¦¥Öー¥óÀïµ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Òー¥íー¤«¤é¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤¬ÏÃÂê¤Î¡Ø¥Ë¥ï¥È¥ê¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¡¢¡ØÅìÅçÃ°»°Ïº¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤É¿·À¤Âå¤ÎµßÀ¤¼ç¤Þ¤Ç¡£ºÇ¶¯¥Òー¥íー¤¬½¸¤¦¡¢À¤³¦»ÅÍÍ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¤Õ¤é¤Ã¤È¥Òー¥íー¥º¡Êhttps://viewer.heros-web.com/series/flat¡Ë
Îø°¦¡¢Í§¾ð¡¢¿©¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤«¤éSF¤Ê¤É¤ÎÈóÆü¾ï¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡¢Âç¿Í¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¶õ´Ö¡£Ê¸²½Ä£¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñº× ¥Þ¥ó¥¬ÉôÌçÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¥À¥Ö¥ë¡Ù¡¢¥Ö¥í¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥ïー¥ÉÂç¾Þ¤Î¡ØÅ¾¤¬¤ë»ÐÄï¡Ù¡¢¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2022¡×¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡Ø¥Ö¥é¥ó¥¯¥¹¥Úー¥¹¡Ù¤Ê¤É¡¢³ÆÌ¡²è¾Þ¤ÇÏÃÂê¤ÎºîÉÊ¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÈÌÌÇò¤¤¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡ª
¤ï¤¤¤ë¤É¥Òー¥íー¥º¡Êhttps://viewer.heros-web.com/series/wild¡Ë
ÇÐÍ¥¡¦º´Æ£ÆóÏ¯¸¶ºî¤Î¡ØÌ¾Ìµ¤·¡Ù¤ä¡¢¡Ø¥¥ê¥ó¥°¥Ð¥¤¥Ä¡Ù¡¢¡Ø¿ÀÌµ¤À¤³¦¤Î¥«¥ß¥µ¥Þ³èÆ°¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡¢¡Øbeautiful place¡Ù¡¢¡Ø¥íー¥¼¥ó¥¬ー¥Æ¥ó¡¦¥µー¥¬¡Ù¡¢¡Ø»à¤ËÌá¤ê²¦½÷¤ÏÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤ËÉ´¹ç¥Ïー¥ì¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡Ù¤Ê¤É¤Î°Û¿§ºî¤Þ¤Ç¡£¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥»¥¯¥·ー¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ê¤Éµ²¤¨¤¿ËÜÇ½¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹¡¢»É·ãËþÅÀ¤Î¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¡ª
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Òー¥íー¥º
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø