【センコー】第５７回全国トラックドライバー・コンテスト
～「トレーラー部門・女性部門」でセンコーグループから上位入賞～
１０月２５日・２６日に、茨城県ひたちなか市の自動車安全運転センターで開催された「第５７回 全国トラックドライバー・コンテスト」（主催：公益社団法人 全日本トラック協会）において、センコーグループの３名が上位入賞を果たしました。
【トレーラー部門】では、センコー株式会社 野口佐知雄選手が、第2位に入賞しました。また、【女性部門】では、九州センコーロジ株式会社の瀬里彰子選手が第2位、富士センコー運輸株式会社の小澤紀子選手が第3位にそれぞれ入賞しました。
トレーラー部門第２位 野口佐知雄 選手 女性部門第２位 瀬里彰子 選手
女性部門第３位 小澤紀子 選手 選手の全体写真 授賞式にて
本大会は、トラックドライバーに求められる高度な運転技能と、関係法令及び車両構造等に係る専門的な知識を競い、他の模範となることで、社会的責務を担うトラックドライバーとしての自覚と誇りを持たせ、安全意識の高揚と交通事故防止活動の推進を目的として開催されているものです。全国各地の予選会を勝ち抜いた精鋭146名が出場し、日頃から磨き上げた技術と知識を存分に発揮しました。
センコーグループからは、4トン部門に3名、11トン部門に4名、トレーラー部門に5名、女性部門に5名の計17名が出場し、トレーラー部門で第2位、女性部門では第2位・第3位と、見事な成績を収めることができました。
大会初日から雨と強い風に見舞われ、視界や路面状況が悪化するなど、決して良好とは言えないコンディションの中での競技となりました。二日目も時折雨がぱらつく場面があり、そうした厳しい環境下でもセンコーグループの選手たちは集中力を切らさず冷静かつ的確な判断で競技に臨み、素晴らしい成果を残しました。
このたびの受賞を励みに、今後も安全運転を徹底しながら業務に邁進するとともに、これまでに培った運転技術を活かしてプロフェッショナル人材の育成に努め、交通事故の未然防止に貢献してまいります。
【トレーラー部門】
https://digitalpr.jp/table_img/2033/121357/121357_web_1.png
【女性部門】
https://digitalpr.jp/table_img/2033/121357/121357_web_2.png
本件に関するお問合わせ先
センコー株式会社
総務部 広報担当
電話：０６－６４４０－５１５８
E-mail：soum@sknet.senko.co.jp
