ホスティングサービス「ミライサーバー」が“Amazonギフト券キャンペーン”を2025年11月1日（土）～11月30日（日）に実施！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332421&id=bodyimage1】
ミライサーバー（運営会社：アシストアップ株式会社、所在地：大阪府大阪市、代表取締役：青木 勝彦）は、2025年11月1日（土）～11月30日（日）の期間、Amazonギフト券キャンペーンを実施いたします。
Amazonギフト券キャンペーンでは、ミライサーバーの対象サービスにお申込みいただくと、Amazonギフト券をプレゼントさせていただきます。
対象サービスをご検討中の方は、是非この機会にお申込みください。
こちらからキャンペーンページへアクセスいただけます。
https://www.miraiserver.ne.jp/column/amazon_gift/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=202511_amazon_gift
【対象サービス】
・VPS
→上記サービスを契約期間12ヶ月間でご契約いただくと、Amazonギフト券2,000円分をプレゼント！
【キャンペーン適用タイミング】
▼トライアル利用でお申込みの場合
キャンペーン期間中に、トライアル利用でお申込みください。
トライアル利用から本契約へ移行いただくと、当キャンペーンを適用いたします。
（キャンペーン期間中にお申込みいただければ、本契約への移行が翌月中となる場合でも、当キャンペーンの対象となります。）
▼本契約でお申込みの場合
キャンペーン期間中に、本契約でお申込みください。
お申込みから1ヶ月以内にお支払いを完了いただくと、当キャンペーンを適用いたします。
【対象期間】
2025年11月1日（土）～11月30日（日）
【ミライサーバーについて】
「ミライサーバー」は、Windows専門のホスティングサービス「Winserver」を運営するアシストアップ株式会社が提供する新しいUnix系のクラウドサービスです。
「Winserver」を20年以上提供する中で多数のお客様よりご要望の強かったUnix系OSでのサービス提供に応える為に誕生いたしました。クラウドサービスを長年運用する中で培った豊富な経験を基に、「ミライサーバー」でも安定性の高い高品質・低価格なサービスを提供します。
「ミライサーバー」の特徴は、業界最高レベルのコストパフォーマンスと、幅広いOSラインアップです。月額利用料が安価であることはもちろん、お客様にてご選択いただけるプランやオプションを多数ご用意しております。様々なプランやオプションから最適なものをお選びいただくことで、イニシャルコストだけでなく、ランニングコストも抑えることが可能です。また、OSはCentOSやDebianを始めとする豊富なラインアップから、サーバーの利用目的に合わせてお好きなOSを選択することができます。
「Winserver」の運用で培われた経験を基に、「ミライサーバー」でもお客様にとって安心安全にご利用いただけるサービスを提供しております。
【会社概要】
会社名： アシストアップ株式会社
代表者： 代表取締役 青木 勝彦
所在地： 大阪市中央区久太郎町3-6-8 御堂筋ダイワビル8F
Tel ： 06-6121-7523
URL ： https://www.assistup.co.jp
E-Mail： info@assistup.co.jp
事業内容：
・ホスティング及びハウジングサービス
・サーバー環境の構築
・サーバー保守運営代行
・ネットワーク・セキュリティ機器販売
・セキュリティ対策コンサルティング
・各種ネットワーク構築
配信元企業：アシストアップ株式会社
ミライサーバー（運営会社：アシストアップ株式会社、所在地：大阪府大阪市、代表取締役：青木 勝彦）は、2025年11月1日（土）～11月30日（日）の期間、Amazonギフト券キャンペーンを実施いたします。
Amazonギフト券キャンペーンでは、ミライサーバーの対象サービスにお申込みいただくと、Amazonギフト券をプレゼントさせていただきます。
対象サービスをご検討中の方は、是非この機会にお申込みください。
こちらからキャンペーンページへアクセスいただけます。
https://www.miraiserver.ne.jp/column/amazon_gift/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=202511_amazon_gift
【対象サービス】
・VPS
→上記サービスを契約期間12ヶ月間でご契約いただくと、Amazonギフト券2,000円分をプレゼント！
【キャンペーン適用タイミング】
▼トライアル利用でお申込みの場合
キャンペーン期間中に、トライアル利用でお申込みください。
トライアル利用から本契約へ移行いただくと、当キャンペーンを適用いたします。
（キャンペーン期間中にお申込みいただければ、本契約への移行が翌月中となる場合でも、当キャンペーンの対象となります。）
▼本契約でお申込みの場合
キャンペーン期間中に、本契約でお申込みください。
お申込みから1ヶ月以内にお支払いを完了いただくと、当キャンペーンを適用いたします。
【対象期間】
2025年11月1日（土）～11月30日（日）
【ミライサーバーについて】
「ミライサーバー」は、Windows専門のホスティングサービス「Winserver」を運営するアシストアップ株式会社が提供する新しいUnix系のクラウドサービスです。
「Winserver」を20年以上提供する中で多数のお客様よりご要望の強かったUnix系OSでのサービス提供に応える為に誕生いたしました。クラウドサービスを長年運用する中で培った豊富な経験を基に、「ミライサーバー」でも安定性の高い高品質・低価格なサービスを提供します。
「ミライサーバー」の特徴は、業界最高レベルのコストパフォーマンスと、幅広いOSラインアップです。月額利用料が安価であることはもちろん、お客様にてご選択いただけるプランやオプションを多数ご用意しております。様々なプランやオプションから最適なものをお選びいただくことで、イニシャルコストだけでなく、ランニングコストも抑えることが可能です。また、OSはCentOSやDebianを始めとする豊富なラインアップから、サーバーの利用目的に合わせてお好きなOSを選択することができます。
「Winserver」の運用で培われた経験を基に、「ミライサーバー」でもお客様にとって安心安全にご利用いただけるサービスを提供しております。
【会社概要】
会社名： アシストアップ株式会社
代表者： 代表取締役 青木 勝彦
所在地： 大阪市中央区久太郎町3-6-8 御堂筋ダイワビル8F
Tel ： 06-6121-7523
URL ： https://www.assistup.co.jp
E-Mail： info@assistup.co.jp
事業内容：
・ホスティング及びハウジングサービス
・サーバー環境の構築
・サーバー保守運営代行
・ネットワーク・セキュリティ機器販売
・セキュリティ対策コンサルティング
・各種ネットワーク構築
配信元企業：アシストアップ株式会社
プレスリリース詳細へ