CCTV+：「地理」が進歩を促し、「情報」が世界をつなぐ ― 徳清市でデジタル地球の新しい「地図」を描く

北京、2025年10月29日 /PRNewswire/ -- 地理空間技術が世界を変えつつあります。2025年10月20日から24日まで、第2回国連GeoNowが中国東部の徳清市に60か国から1,000人の代表者を集め、地理空間情報産業とSDGsの将来と実用化を推進しました。





このイベントでは、高官レベルの対話から中国とアフリカの協力、若者のイノベーションまで多岐にわたるテーマを取り上げました。アフリカの学生たちは、洪水や石油流出への対策として中国のノウハウを活用することを誓いました。スーダンの卒業生は停電に備え、AIと太陽光発電を組み合わせたグリッドを考案しました。わずか1年で、徳清市の「世界グローバル地理空間ホーム（World Global Geospatial Home）」は17か国からオフィスを誘致し、同市のグローバル地理ブランドを築き上げています。





