Xinhua Silk Road：歴史都市・泉州、新たな機会に向けて遺産を再生

北京、2025年10月29日 /PRNewswire/ -- 中国南東部福建省の港湾都市である泉州は、長い歴史と豊かな文化で知られています。市は文化遺産の保護活動を強化するとともに、これらの宝を活性化し、新たな発展の機会を創出するための施策も講じています。



A tourist (right) is wearing flowery headwear at Xunpu Village of Quanzhou City, southeast China's Fujian Province, Aug. 27, 2025. (Provided by Zhou Yi)



古代の歴史的な海のシルクロード沿いにある世界最大の港の1つであったこの都市には、ユネスコの世界遺産リストに登録された22の文化遺産があります。

泉州は世界遺産を中核に据え、その奥深い文化と観光の融合を推進するため、2022年に地方条例を導入しました。政府は、文化遺産を元の外観を保ちながら修復するための小規模な改修プロジェクトに着手しました。

さらに、世界遺産＋パフォーマンス、民俗習慣、料理など革新的な観光モデルを開発し、文化と観光の融合をさらに強化しています。

効果的な遺産保護を確保するため、地方政府は一連の規制を実施し、国内の専門機関と協力して考古学研究所と遺産保護センターを設立し、遺産保護のあらゆる側面を網羅する長期的な管理メカニズムを構築しました。

