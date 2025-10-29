「秩父×川越×さいたま ３市周遊スタンプラリー」を実施します！

公益社団法人さいたま観光国際協会

「秩父・川越・さいたま」それぞれの観光協会による観光連携協定に基づき、3市による観光連携事業として、本年度は3市の観光スポットをめぐってスマートフォンでスタンプを取得する、デジタル形式のスタンプラリーを実施します。

秩父市の寺社、川越市のグリーンツーリズム施設、さいたま市の温泉施設など、各市の話題のスポット15ケ所を設定しました。

スタンプを獲得し、その数に応じた賞に応募すると、抽選で各市が用意した3市に関連する素敵な賞品が当たります。

このラリーを通して、スタンプスポット以外にも各市の魅力的な観光スポット・グルメ・施設・土産品等を併せて紹介していきますので、ぜひこの機会に3市を訪れて、秋冬シーズンの観光を楽しんでください。

１ 実施期間

令和7年11月1日（土）から令和8年2月28日（土）まで

２ 対象スポット

15ケ所（各市5ケ所）

秩父市

■秩父神社

■今宮神社

■札所１３番 慈眼寺

■じばさん商店

■道の駅ちちぶ

川越市

■グリーンツーリズム拠点施設

■小江戸温泉 KASHIBA

■埼玉川越総合地方卸売市場

■安比奈親水公園

■御伊勢塚公園

さいたま市

■おふろcafe utatane

■見沼天然温泉 小春日和

■野天湯元・湯快爽快「湯けむり横丁」おおみや

■さいたま清河寺温泉

■美楽温泉 SPA HERBS

３ 参加方法

【ステップ1】

「いこーよデジタルスタンプラリー」の専用サイトへアクセスし会員登録。

ラリーサイトQRコード

https://stamp.iko-yo.net/XxpY2paVEl

【ステップ2】

対象のスポットへ行きスマートフォンの位置情報でスタンプを取得。

【ステップ3】

集めたスタンプ数に応じて賞品を選んで応募。

※参加無料。アプリのインストールは不要。

ラリーサイトへは以下の各市観光Webサイトからもアクセスできます。

■さいたま市公式観光サイト「VISIT SAITAMA CITY」 https://visitsaitamacity.jp/

４ 賞品

■A賞（スタンプ数12、当選数3）

＜宿泊施設のペア宿泊券＞

【秩父市】

ホテル美やま（1泊2食付き・洋室ペア宿泊券）

【川越市】

川越プリンスホテル

【さいたま市】

ホテルメトロポリタンさいたま新都心（ツインルームペアチケット）

■B賞（スタンプ数9、当選数12）

＜温泉施設のペア入浴券＞

【秩父市】

西武秩父駅前温泉 祭の湯

【川越市】

小江戸温泉KASHIBA

【さいたま市】

・おふろcafe utatane

・見沼天然温泉 小春日和

・野天湯元・湯快爽快「湯けむり横丁」おおみや

・さいたま清河寺温泉

・美楽温泉 SPA HERBS

■C賞（スタンプ数8、当選数12）

＜日本酒＞

【秩父市】

秩父錦4合瓶2本入セット

【川越市】

鏡山2本セット

【さいたま市】

金紋世界鷹 吟醸50

■D賞（スタンプ数6、当選数12）

＜ビール＞

【秩父市】

秩父365クラフトビール 5本入りセット

【川越市】

COEDOビール詰め合わせ

【さいたま市】

・氷川ブリュワリー クラフトビール

・サクラソウクラフトビール

■E賞（スタンプ数3、当選数12）

＜名産品詰め合わせ＞

【秩父市】

秩父芋菓子専門店「芋うらら」＆お惣菜・お漬物「岩田屋」の商品セット

【川越市】

川越銘菓詰め合わせ

【さいたま市】

さいたま推奨土産品詰め合わせ

■F賞（スタンプ数1、当選数60）

＜観光施設入館券＞

【秩父市】

・秩父まつり会館ペア入場券

・ちちぶ銘仙館ペア入場券

【川越市】

市営観光施設共通入館券（4館共通券）

【さいたま市】

・大宮盆栽美術館ペア入館券

・岩槻人形博物館ペア入館券

※各賞３市いずれかひとつの賞品が当たります

５ 主催

一般社団法人秩父観光協会、公益社団法人小江戸川越観光協会、公益社団法人さいたま観光国際協会

６ 共催

秩父市、川越市、さいたま市

７ 後援

埼玉県、一般社団法人埼玉県物産観光協会、一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社、

一般社団法人DMO川越、川越商工会議所、NHKさいたま放送局、テレ玉、埼玉新聞社、

東日本旅客鉄道株式会社 大宮支社、西武鉄道株式会社、東武鉄道株式会社、

秩父鉄道株式会社、株式会社ちちぶ観光機構、秩父札所連合会

チラシ表チラシ裏