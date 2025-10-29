「秩父×川越×さいたま ３市周遊スタンプラリー」を実施します！

写真拡大 (全4枚)

公益社団法人さいたま観光国際協会

　




「秩父・川越・さいたま」それぞれの観光協会による観光連携協定に基づき、3市による観光連携事業として、本年度は3市の観光スポットをめぐってスマートフォンでスタンプを取得する、デジタル形式のスタンプラリーを実施します。


　秩父市の寺社、川越市のグリーンツーリズム施設、さいたま市の温泉施設など、各市の話題のスポット15ケ所を設定しました。


　スタンプを獲得し、その数に応じた賞に応募すると、抽選で各市が用意した3市に関連する素敵な賞品が当たります。


　このラリーを通して、スタンプスポット以外にも各市の魅力的な観光スポット・グルメ・施設・土産品等を併せて紹介していきますので、ぜひこの機会に3市を訪れて、秋冬シーズンの観光を楽しんでください。



１　実施期間


令和7年11月1日（土）から令和8年2月28日（土）まで



２　対象スポット


　15ケ所（各市5ケ所）


秩父市


　■秩父神社


　■今宮神社


　■札所１３番 慈眼寺


　■じばさん商店


　■道の駅ちちぶ


川越市


　■グリーンツーリズム拠点施設


　■小江戸温泉 KASHIBA


　■埼玉川越総合地方卸売市場


　■安比奈親水公園


　■御伊勢塚公園


さいたま市


　■おふろcafe utatane


　■見沼天然温泉 小春日和　


　■野天湯元・湯快爽快「湯けむり横丁」おおみや


　■さいたま清河寺温泉


　■美楽温泉 SPA HERBS



３　参加方法


【ステップ1】


　「いこーよデジタルスタンプラリー」の専用サイトへアクセスし会員登録。



ラリーサイトQRコード

https://stamp.iko-yo.net/XxpY2paVEl



【ステップ2】


　対象のスポットへ行きスマートフォンの位置情報でスタンプを取得。


【ステップ3】


　集めたスタンプ数に応じて賞品を選んで応募。


※参加無料。アプリのインストールは不要。



ラリーサイトへは以下の各市観光Webサイトからもアクセスできます。


　■さいたま市公式観光サイト「VISIT SAITAMA CITY」　https://visitsaitamacity.jp/



４　賞品


■A賞（スタンプ数12、当選数3）


＜宿泊施設のペア宿泊券＞


【秩父市】


ホテル美やま（1泊2食付き・洋室ペア宿泊券）


【川越市】


川越プリンスホテル


【さいたま市】


ホテルメトロポリタンさいたま新都心（ツインルームペアチケット）



■B賞（スタンプ数9、当選数12）


＜温泉施設のペア入浴券＞


【秩父市】


西武秩父駅前温泉 祭の湯


【川越市】


小江戸温泉KASHIBA


【さいたま市】


・おふろcafe utatane


・見沼天然温泉 小春日和


・野天湯元・湯快爽快「湯けむり横丁」おおみや　　　　　　


・さいたま清河寺温泉


・美楽温泉 SPA HERBS



■C賞（スタンプ数8、当選数12）


＜日本酒＞


【秩父市】


秩父錦4合瓶2本入セット


【川越市】


鏡山2本セット


【さいたま市】


金紋世界鷹　吟醸50



■D賞（スタンプ数6、当選数12）


＜ビール＞


【秩父市】


秩父365クラフトビール 5本入りセット


【川越市】


COEDOビール詰め合わせ


【さいたま市】


・氷川ブリュワリー クラフトビール


・サクラソウクラフトビール



■E賞（スタンプ数3、当選数12）


＜名産品詰め合わせ＞


【秩父市】


秩父芋菓子専門店「芋うらら」＆お惣菜・お漬物「岩田屋」の商品セット


【川越市】


川越銘菓詰め合わせ


【さいたま市】


さいたま推奨土産品詰め合わせ



■F賞（スタンプ数1、当選数60）


＜観光施設入館券＞


【秩父市】


・秩父まつり会館ペア入場券


・ちちぶ銘仙館ペア入場券


【川越市】


市営観光施設共通入館券（4館共通券）


【さいたま市】


・大宮盆栽美術館ペア入館券


・岩槻人形博物館ペア入館券



※各賞３市いずれかひとつの賞品が当たります



５　主催


　一般社団法人秩父観光協会、公益社団法人小江戸川越観光協会、公益社団法人さいたま観光国際協会



６　共催


　秩父市、川越市、さいたま市


　


７　後援


埼玉県、一般社団法人埼玉県物産観光協会、一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社、


一般社団法人DMO川越、川越商工会議所、NHKさいたま放送局、テレ玉、埼玉新聞社、


東日本旅客鉄道株式会社 大宮支社、西武鉄道株式会社、東武鉄道株式会社、


秩父鉄道株式会社、株式会社ちちぶ観光機構、秩父札所連合会




チラシ表


チラシ裏