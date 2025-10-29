「秩父×川越×さいたま ３市周遊スタンプラリー」を実施します！
「秩父・川越・さいたま」それぞれの観光協会による観光連携協定に基づき、3市による観光連携事業として、本年度は3市の観光スポットをめぐってスマートフォンでスタンプを取得する、デジタル形式のスタンプラリーを実施します。
秩父市の寺社、川越市のグリーンツーリズム施設、さいたま市の温泉施設など、各市の話題のスポット15ケ所を設定しました。
スタンプを獲得し、その数に応じた賞に応募すると、抽選で各市が用意した3市に関連する素敵な賞品が当たります。
このラリーを通して、スタンプスポット以外にも各市の魅力的な観光スポット・グルメ・施設・土産品等を併せて紹介していきますので、ぜひこの機会に3市を訪れて、秋冬シーズンの観光を楽しんでください。
１ 実施期間
令和7年11月1日（土）から令和8年2月28日（土）まで
２ 対象スポット
15ケ所（各市5ケ所）
秩父市
■秩父神社
■今宮神社
■札所１３番 慈眼寺
■じばさん商店
■道の駅ちちぶ
川越市
■グリーンツーリズム拠点施設
■小江戸温泉 KASHIBA
■埼玉川越総合地方卸売市場
■安比奈親水公園
■御伊勢塚公園
さいたま市
■おふろcafe utatane
■見沼天然温泉 小春日和
■野天湯元・湯快爽快「湯けむり横丁」おおみや
■さいたま清河寺温泉
■美楽温泉 SPA HERBS
３ 参加方法
【ステップ1】
「いこーよデジタルスタンプラリー」の専用サイトへアクセスし会員登録。
ラリーサイトQRコード
https://stamp.iko-yo.net/XxpY2paVEl
【ステップ2】
対象のスポットへ行きスマートフォンの位置情報でスタンプを取得。
【ステップ3】
集めたスタンプ数に応じて賞品を選んで応募。
※参加無料。アプリのインストールは不要。
ラリーサイトへは以下の各市観光Webサイトからもアクセスできます。
■さいたま市公式観光サイト「VISIT SAITAMA CITY」 https://visitsaitamacity.jp/
４ 賞品
■A賞（スタンプ数12、当選数3）
＜宿泊施設のペア宿泊券＞
【秩父市】
ホテル美やま（1泊2食付き・洋室ペア宿泊券）
【川越市】
川越プリンスホテル
【さいたま市】
ホテルメトロポリタンさいたま新都心（ツインルームペアチケット）
■B賞（スタンプ数9、当選数12）
＜温泉施設のペア入浴券＞
【秩父市】
西武秩父駅前温泉 祭の湯
【川越市】
小江戸温泉KASHIBA
【さいたま市】
・おふろcafe utatane
・見沼天然温泉 小春日和
・野天湯元・湯快爽快「湯けむり横丁」おおみや
・さいたま清河寺温泉
・美楽温泉 SPA HERBS
■C賞（スタンプ数8、当選数12）
＜日本酒＞
【秩父市】
秩父錦4合瓶2本入セット
【川越市】
鏡山2本セット
【さいたま市】
金紋世界鷹 吟醸50
■D賞（スタンプ数6、当選数12）
＜ビール＞
【秩父市】
秩父365クラフトビール 5本入りセット
【川越市】
COEDOビール詰め合わせ
【さいたま市】
・氷川ブリュワリー クラフトビール
・サクラソウクラフトビール
■E賞（スタンプ数3、当選数12）
＜名産品詰め合わせ＞
【秩父市】
秩父芋菓子専門店「芋うらら」＆お惣菜・お漬物「岩田屋」の商品セット
【川越市】
川越銘菓詰め合わせ
【さいたま市】
さいたま推奨土産品詰め合わせ
■F賞（スタンプ数1、当選数60）
＜観光施設入館券＞
【秩父市】
・秩父まつり会館ペア入場券
・ちちぶ銘仙館ペア入場券
【川越市】
市営観光施設共通入館券（4館共通券）
【さいたま市】
・大宮盆栽美術館ペア入館券
・岩槻人形博物館ペア入館券
※各賞３市いずれかひとつの賞品が当たります
５ 主催
一般社団法人秩父観光協会、公益社団法人小江戸川越観光協会、公益社団法人さいたま観光国際協会
６ 共催
秩父市、川越市、さいたま市
７ 後援
埼玉県、一般社団法人埼玉県物産観光協会、一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社、
一般社団法人DMO川越、川越商工会議所、NHKさいたま放送局、テレ玉、埼玉新聞社、
東日本旅客鉄道株式会社 大宮支社、西武鉄道株式会社、東武鉄道株式会社、
秩父鉄道株式会社、株式会社ちちぶ観光機構、秩父札所連合会
チラシ表
チラシ裏