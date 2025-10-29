鉄道運行を支えるすべての社員に「TipSmile」を拡大します～JR東日本グループの仕事の魅力と働きがい向上をITで推進します～

東日本旅客鉄道株式会社

〇JR東日本グループは、お客さまと接する職場にポジティブな声を届けるサービス「TipSmile（チップスマイル）」を商業施設中心に運用してきました。

〇このたび2025年11月1日（土）より、鉄道運行を支えるすべての社員に対象を拡大するほか、コンビニや飲食店をはじめとしたエキナカ商業施設、駅ビルでの運用を拡大します。

○お客さまからの感謝と応援の想いをエンゲージメント向上につなげ、お客さまや地域の皆さまに安心と感動をお届けすることを通じて、新しいグループ経営ビジョン「勇翔2034」にてJR東日本グループが目指す「すべての人の心豊かな生活」を実現してまいります。

１．概要

駅や商業施設等に設置されたポスター等を通して、お客さまのポジティブなメッセージを募集します。うれしかったサービスへのご感想など、鉄道や店舗をご利用いただくなかで感じたポジティブな想いを、スマートフォン等から簡単に投稿いただけます。

ポスター等に記載された二次元コードや、SNS等で配信されるURLから専用サイトにアクセスするだけの簡単な操作で、メッセージを投稿することができます。さらに「TipSmile」に会員登録のうえJRE POINTと連携していただくと、投稿特典としてJRE POINTを受け取ることができます。

※「TipSmile」への会員登録には、共通IDサービス「JRE ID」への登録とJRE POINTとの連携が必要です。

※会員登録を行わなくてもメッセージを投稿いただけます。

※投稿特典のJRE POINTは投稿画面内に付与ポイント数が表示され、変動する場合があります。

※投稿特典のJRE POINT付与は月あたり10回が上限となります。

※「TipSmile」はJRE POINTをチップとして従業員に送付する機能を有しますが、11月1日開始箇所ではご利用できません。

※投稿いただいたメッセージへの返信は致しかねます。

２．「TipSmile」の対象範囲

⑴鉄道

JR東日本エリアのすべての駅、乗務員、メンテナンス社員（車両・設備・電気等）など、鉄道運行を支えるすべての社員を11月1日より新たに対象に加えます。

⑵商業施設等

鉄道での導入に合わせ、下記商業施設や店舗での導入を拡大します。

（参考）既に運用中の駅ビルについて

３．掲出ポスター

駅や店舗に掲載された下記ポスターの二次元コードから、メッセージを投稿いただけます。

その他、JR東日本公式XやJR東日本アプリ等に掲載される投稿用リンクもご利用いただけます。

※掲出場所により意匠が異なる場合があります。

４.「TipSmile」とは

JR東日本グループにおける社員公募制の新事業創造プログラム「ON1000（オンセン）」で採択されたサービスです。ポジティブな声を積極的に集めることで、従業員の働きがいやモチベーション向上を図ります。2024年10月～11月に実施した東日本エリア19駅での運用では、お褒めや応援のお声の数が同駅の取組み前2か月間と比較し全体で約3倍、駅により最大約15倍に増加しました。

■HP:https://www.jreast.co.jp/life/tipsmile/

■「TipSmile」に関する詳細はこちらのアドレスよりお問合せください。tipsmile@jreast.co.jp

【新事業創造プログラム「ON1000(オンセン)」について】

JR東日本グループの新たな成長エンジンとなる新規事業を継続的に創出することで、グループ経営ビジョン「変革2027」における「ヒト（すべての人）の生活における『豊かさ』を起点とした社会への新たな価値の提供」を実現していきます。

URL：http://www.jre-on1000.jp