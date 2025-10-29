知っていた？入れ歯安定剤の「デンチャーメイト」と輪ゴムの「オーバンド」の意外な関係。初コラボで11月9日（日）開催のABCラジオまつり2025に出店！限定「オーバンド」の販売、輪ゴム銃体験などを開催。
デンチャーメイト×オーバンド ABCラジオまつり 2025
入れ歯安定剤の「デンチャーメイト」と輪ゴムの「オーバンド」を製造する株式会社共和（大阪本社：大阪市西成区／東京本社：東京都江東区／ 代表取締役社長：杉原正博）は、ABCラジオまつり2025に出店いたします。本イベントは、2025年11月9日（日）9時30分～16時に万博記念公園 自然文化圏内（お祭り広場、上の広場、下の広場）にて開催され、主催は朝日放送ラジオ株式会社です。
暮らしを支える、２つのブランドが初共演
入れ歯安定剤の「デンチャーメイト」と輪ゴムの「オーバンド」。
一見異なる分野の製品ですが、どちらも株式会社共和のゴム加工技術から生まれたブランドです。普段は、別々の分野で活躍する２つのブランドが、”暮らしを支える共和のものづくり”という共通テーマのもと、同じブースで初めてコラボレーション。
ゴム製品メーカーとしての技術と品質へのこだわりが、長年変わらぬ信頼を得ています。
コラボのきっかけは社内のひとことから
今回のコラボレーションは、「デンチャーメイト」の担当者が発した
「デンチャーメイトとオーバンドで一緒に出店してみよう！」
という一言から始まりました。
部署の垣根を越えた社内のアイデアがきっかけとなり、ウエルネス分野と文具分野という意外な組み合わせによるユニークなコラボレーションが実現しました。
「デンチャーメイト」と「オーバンド」
デンチャーメイト
「デンチャーメイト」は、義歯（入れ歯）をしっかり安定させるための入れ歯安定剤のブランドです。食事や会話の際に義歯がズレにくくなることで、快適な日常生活をサポートします。クッションタイプの デンチャーメイトクッション、クリームタイプの デンチャーメイトＣの２つのタイプがあります。
オーバンド
「オーバンド」は、開発から108年、商標登録から72年続く、輪ゴムのロングセラーブランドです。茶色と黄色のパッケージでおなじみの「オーバンド」は、文具店・スーパー・学校・オフィス・家庭など、あらゆる場面で活躍しています。
”見て・触れて・体験できるブース”を展開
会場では、製品紹介や限定製品の販売、輪ゴム銃体験などを通じて、幅広い世代にゴム製品の魅力をお伝えします。
●「デンチャーメイト」アンケートプレゼント企画
アンケートにご回答いただいた方には「たばねバンド（3本入り）」をプレゼント。
●ABCラジオまつり限定「オーバンド」の販売
今年のABCラジオまつりロゴカラーに合わせたオレンジ・ピンク・ライトブルー・ライトグリーンの4色ミックス仕様。オーバンドとABCラジオまつりのロゴをデザインした限定版。
デンチャーメイトノベルティ たばねバンド／ABCラジオまつり限定オーバンド
●人気の「オーバンド缶シリーズ」・「たばねバンド」・「スヴェルト」などを販売
オーバンド缶シリーズ・たばねバンド・スヴェルト
●オーバンド公式キャラクター「わグマ」の卓上カレンダー販売
「わグマ」卓上カレンダー
●オーバンド公式Instagramフォローキャンペーン
フォロワーの方に、「わグマ」ステッカーをプレゼント。
https://www.instagram.com/oband_official_kyowa/
「わグマ」ステッカー
●輪ゴム銃で遊べる体験コーナー
親子で楽しめる、輪ゴム銃体験を実施。
【イベント概要】
■日時： 2025年11月9日（日）9時30分～16時（雨天決行）※荒天時は中止の可能性あり
■場所： 万博記念公園 自然文化圏内（お祭り広場、上の広場、下の広場）
■入場料： 無料（※別途万博記念公園入場料《大人260円/小中学生80円》が必要です）
■主催： 朝日放送ラジオ株式会社
※ABCラジオまつり公式ホームページ[https://abcradio.asahi.co.jp/matsuri/]
株式会社共和について
株式会社共和は1923年の創業以来、輪ゴムをはじめとするゴム製品、自転車タイヤ・チューブ、電線、医療用品、産業資材、包装機械など幅広い分野で製品を提供してまいりました。
「デンチャーメイト」や「オーバンド」といったロングセラー製品を通じ、これからも皆さまの暮らしと社会に貢献してまいります。
・会社名：株式会社共和
・大阪本社：大阪市西成区、東京本社：東京都江東区
・設立：1923年
本件に関するお問い合わせ先
株式会社共和 産業材マーケティングチーム
TEL：06-6658-8293
E-mail：info@kyowa-ltd.co.jp