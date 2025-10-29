起業家創出拠点「AGORA Hon-atsugi」で起業を目指すチャレンジャー12 名を決定！

神奈川県

県では、地域発の起業家を次々と生み出す「HATSU 起業家支援プログラム」として、起業を目指す有望な起業準備者“チャレンジャー”を募集・採択し、起業の実現に向けた伴走型集中支援を実施しています。 このたび、厚木市内の起業家創出拠点「AGORA Hon-atsugi」において、県が支援する令和７年 度「AGORA Hon-atsugiチャレンジャー（後期）」12 名を決定しましたので、お知らせします。

「AGORA Hon-atsugi」チャレンジャー（令和７年度後期）一覧（敬称略・50 音順）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1311_1_4d53e188dde8aa5b02612e9bd664a422.jpg?v=202510290259 ]

支援内容

令和７年11月から令和８年３月までの約５カ月間にわたって、起業に必要なスキルを学べる講座をはじめとした伴走型集中支援を実施しております。チャレンジャーは、各種支援を受けて、新規売上や法人登記、資金調達、製品やサービスのテスト版の開発など、事業化着手に取り組みます。

なお、支援期間中は「AGORA Hon-atsugi」が無料で利用できます。

【参考】HATSU起業家支援プログラム

県内の３つの拠点（鎌倉、厚木、小田原）において、起業を目指す方を対象に、有望な起業準備者に対する集中支援（チャレンジャー制度）を行う支援プログラムを実施し、かながわ発の起業家の創出と各地域における起業家コミュニティの形成に取り組んでいます。

https://startups.pref.kanagawa.jp/program/hatsu/

問合せ先

神奈川県産業労働局産業部

ベンチャー支援担当課長 永井 電話 045-285-0213

産業振興課新産業振興グループ 上野 電話 045-210-5636