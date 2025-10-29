3Dアクションの魅力満載！『桃源暗鬼 Crimson Inferno』、メインキャラクターのスキル動画を公開！

株式会社 Com2uS Japan

スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、『桃源暗鬼 Crimson Inferno』に登場するメインキャラクターのスキル動画を公開したことをお知らせいたします。

『桃源暗鬼 Crimson Inferno』公式YouTubeチャンネルにて公開した本動画では、臨場感あふれるBMとともに本作のキャラクターたちのスキルをご覧いただけます。

キャラクターたちの基本攻撃とメインスキルカードをチェックでき、ゲームの世界観に触れていただけます。

今回、動画を公開した鬼の血を継ぐ主人公「一ノ瀬四季」、「羅刹学園」の教官「無陀野無人」、四季の同級生「皇后崎 迅」、桃太郎機関所属の「桃宮唾切」の4人に加え、今後もサービス開始までたくさんのキャラクターたちの動画を順次公開する予定です。

『桃源暗鬼 Crimson Inferno』に登場する鬼と桃太郎たちの動画をぜひお楽しみください。

【桃源暗鬼 Crimson Inferno】キャラクターPV - 一ノ瀬四季

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=23SuxhDoMyQ ]

【桃源暗鬼 Crimson Inferno】キャラクターPV - 無陀野無人

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=pvVktrxZgGA ]

【桃源暗鬼 Crimson Inferno】キャラクターPV - 皇后崎 迅

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=dOKdCX36lM0 ]

【桃源暗鬼 Crimson Inferno】キャラクターPV - 桃宮唾切

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=vk5xmZ5JIT0 ]

■『桃源暗鬼 Crimson Inferno』とは

『桃源暗鬼 Crimson Inferno』は、2025年7月から放映を開始したTVアニメ『桃源暗鬼』をもとに開発中の新作RPGです。

TVアニメの深いストーリーと、個性あふれるキャラクター設定を忠実に再現し、3Dグラフィックと演出で迫力ある戦闘でゲームならではの面白さをお楽しみいただけます。

モバイルだけでなくPCでもプレイでき、Steamのストアページもオープンいたしました。

また、モバイルとPCのクロスプレイにも対応いたします。

9月に開催された「東京ゲームショウ2025」では単独ブースを出展し、訪れた数十万人の世界中のゲーマーを魅了しました。

TVアニメは第二クール・練馬編の放送がスタートし、ますます盛り上がりをみせています。

『桃源暗鬼 Crimson Inferno』に関する詳細は、公式サイトや、公式X、YouTubeチャンネルをご確認ください。

□『桃源暗鬼 Crimson Inferno』公式サイト

https://tougenanki.com2us.com/ja

□『桃源暗鬼 Crimson Inferno』公式X

https://x.com/tougenanki_ci

□『桃源暗鬼 Crimson Inferno』公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@TougenAnkiGame

□『桃源暗鬼 Crimson Inferno』Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/3779470/_Crimson_Inferno/

■『桃源暗鬼』とは

「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）で人気連載中の漆原侑来による漫画作品。日本人なら誰もが知っている昔話「桃太郎」を題材に、鬼の血を引く者たちと桃太郎の血を引く者たちの争いを描く。コミックス累計部数は450万部突破 、2023年6月に「『桃源暗鬼』プロジェクト」が始動。第一弾として舞台『桃源暗鬼』、第二弾としてTVアニメ『桃源暗鬼』、第三弾としてゲーム化が発表されている。

