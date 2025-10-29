VELTEX ART GALLERY ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×³«ºÅ³µÍ×·èÄê¤Î¤´°ÆÆâ
Æüº¢¤è¤ê¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤ÎÊóÆ»¤Ë³ÊÊÌ¤Î¤´¹âÇÛ»ò¤ê¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜÇ¯6·î¤Ë¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥°¡ÊB.LEAGUE¡Ë¤È¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜºâÃÄ¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡ÖB.LEAGUE¡ßÆüËÜºâÃÄ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê½õÀ® Âè1ÃÆ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê»ö¶È¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡ÖVELTEX ART GALLERY¡×¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025-26¥·ー¥º¥ó¤Î³èÆ°³µÍ×¤¬°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢³Æ²ó¤ò¤´¼èºà¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜ»ö¶È¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸³È»¶¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£VELTEX ART GALLERY 2025-26¡Ú³èÆ°³µÍ×¡Û
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡ß¥¢ー¥È¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ò¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à²ñ¾ì¤ä¸©Æâ³Æ½ê¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¼Ò²ñ¡É ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¥¢ー¥È¤ò²ð¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¡£
¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÎÉ½¸½¤ò¡ÖÊ¡»ã¤ÎÏÈ¡×¤«¤é¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÊ¸²½¡×¤Ø¤È¤Ò¤é¤¯¤³¤È¡£
¤½¤Î¼ÂÁ©¤ò¡¢ÀÅ²¬¤«¤éÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Û
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´ë²è¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¶¥¤¥ó´Æ½¤¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¡»ã¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎ¾ÎÎ°è¤ò²£ÃÇ¤·¡¢³ÆÃÏ¤Ç¼Ò²ñÅª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëNODD¡Ê¥Î¥Ã¥É¡Ë¤Ç¤¹¡£
NODD¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤äÊ¡»ã»ÜÀß¡¢¹ÔÀ¯¡¢´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢ー¥È¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¿Í¡¦ÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡ÖVELTEX ART GALLERY¡×¤Ç¤â¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥Ýー¥Ä¤ÈÊ¡»ã¡¢ÃÏ°è¤¬¸ò¤ï¤ë¿·¤·¤¤¾ì¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦NODD¡¡https://www.nodd.jp/
¡Ú¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÎÏ¤ÇÀÅ²¬¤ò¸µµ¤¤Ë¡£¥¢ー¥È¤ÎÎÏ¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÉ½¸½¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£
¡ÖVELTEX ART GALLERY¡×¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤È¤¤¤¦¥Áー¥à¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¼´¤Ë¡¢¿Í¡¦ÃÏ°è¡¦Ê¸²½¤¬¸ò¤ï¤ë¡È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥³ー¥È¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤â¡¢Ê¡»ã¤Î¸½¾ì¤â¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ³Î¤«¤Ë¡Ö¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¼Ò²ñ¡×¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊWS¡ËÆüÄø¡Û
- WS£±.
ÆüÄø¡§2025Ç¯11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë13:00-15:00
²ñ¾ì¡§¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÉÍ¾¾»ÔÌîÅ¹1³¬Green Court¡ÊÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÅ·²¦Ä®»ú¿ÛË¬1981-3¡Ë
»²²Ã¼Ô¡§ÅöÆü¼õÉÕ¡ÊÄê°÷¤¢¤ê¡Ë
ºîÉÊ¤Î·Ç½Ð¥Ûー¥à¥²ー¥à¡§¡¡Âè16Àá1/ 4¡ÊÆü¡Ë-5¡Ê·î¡Ë¼¯»ùÅçÀï¡ÊÉÍ¾¾¥¢¥êー¥Ê¡Ë
- WS£².
ÆüÄø¡§2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë13:00-15:00
²ñ¾ì¡§¾ÆÄÅ¥Ýー¥¿ー¥º¡Ê¾ÆÄÅ»ÔÃæ¹Á3-1-16¡Ë
»²²Ã¼Ô¡§ÅöÆü¼õÉÕ¡ÊÄê°÷¤¢¤ê¡Ë
ºîÉÊ¤Î·Ç½Ð¥Ûー¥à¥²ー¥à¡§Âè17Àá1/24¡ÊÅÚ¡Ë-25¡ÊÆü¡Ë·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥ºÀï¡ÊÀÅ²¬»ÔÃæ±ûÂÎ°é´Û¡Ë
- WS£³.
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:30-14:00
²ñ¾ì¡§ÀÅ²¬ËÌÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¡ÊÀÅ²¬»Ô°ª¶è¼¿»³796¡Ë
»²²Ã¼Ô¡§Æ±¹»¤Î»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ
ºîÉÊ¤Î·Ç½Ð¥Ûー¥à¥²ー¥à¡§Âè22Àá2/28¡ÊÅÚ¡Ë-3/1¡ÊÆü¡Ë»³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥ºÀï¡Ê¤³¤Î¤Ï¤Ê¥¢¥êー¥Ê¡Ë
- WS£´.
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00-12:00
²ñ¾ì¡§¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥É¥êー¥à¥×¥é¥¶¡ÊÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶èÆþÁ¥Ä®13-15¡Ë
»²²Ã¼Ô¡§ÅöÆü¼õÉÕ¡ÊÄê°÷¤¢¤ê¡Ë
ºîÉÊ¤Î·Ç½Ð¥Ûー¥à¥²ー¥à¡§Âè22Àá2/28¡ÊÅÚ¡Ë-3/1¡ÊÆü¡Ë»³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥ºÀï¡Ê¤³¤Î¤Ï¤Ê¥¢¥êー¥Ê¡Ë
- WS£µ.
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë»þ´ÖÌ¤Äê
²ñ¾ì¡§¥È¥è¥¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀÅ²¬ÉÍ¾¾ÏÂÅÄÅ¹¡ÊÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÏÂÅÄÄ®670¡Ë
»²²Ã¼Ô¡§Ì¤Äê
ºîÉÊ¤Î·Ç½Ð¥Ûー¥à¥²ー¥à¡§Âè24Àá3/14¡ÊÅÚ¡Ë-15¡ÊÆü¡Ë¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉÀï¡ÊÀÅ²¬»ÔÃæ±ûÂÎ°é´Û¡Ë
¢£VELTEX ART GALLERY 2024-25¥·ー¥º¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¢£¡ÖB.LEAGUE¡ßÆüËÜºâÃÄ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê½õÀ®¡×¤È¤Ï
¡ÖB.LEAGUE¡ßÆüËÜºâÃÄ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê½õÀ®¡×¤Ï¡¢B.LEAGUE¤ÈÆüËÜºâÃÄ¤¬Ï¢·È¤·¡¢¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡ßÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥¯¥é¥Ö¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê»ö¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢»²²Ã¤ò´õË¾¤¹¤ëB1¡¢B2Á´¤Æ¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é»ö¶ÈÄó°Æ¤òÊç½¸¡£¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢¸½ºß¤ÎºÎÂò¥¯¥é¥Ö¤Ï¹ç·×12¥¯¥é¥Ö¤È¤Ê¤ê¡¢Áí»Ù±ç³Û¤ÏÌó1.4²¯±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Áí³ÛÌó2.8²¯±ß¤ÎÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¿ä¿Ê»ö¶È¤Î¤¦¤Á¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë½¼¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
