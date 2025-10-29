主要補助金の計画書を″最短10分で自動生成”するAI新機能を提供開始【補助金Flash】

株式会社Franca AI

株式会社Franca AI（本社：東京都中央区、代表取締役：井上舜平）は、補助金申請SaaS「補助金Flash」において、主要補助金（ものづくり補助金・省力化投資補助金・小規模事業者持続化補助金）の最新の公募要領や審査観点を反映し、事業計画書を最短10分で自動生成するAI新機能の提供を開始しました。

5分で始められるフリートライアルで無料体験が可能です。（登録：https://franca.ai/hojokin）。

※本サービスは旧称「Franca」から名称変更しています。

■補助金申請支援AIツール「補助金Flash」とは

補助金申請に必要な事業計画書の作成プロセスを生成AIで効率化するDXサービスです。

数多くの採択実績を持つ認定支援機関チームが監修し、現場の豊富な実務知見をもとに開発されています。

■ 新機能概要

事業概要を入力し、自社資料（PowerPoint／PDF／メモ等）をアップロードするだけで、補助金要件・審査観点を踏まえた章立て案と事業計画書ドラフトを、AIが最短10分で自動生成します。

補助金申請の現場では、公募要領の確認や要件整理、様式設計などに多くの時間と労力がかかります。

補助金Flashは、こうした煩雑な作業をAIで支援し、「計画書づくり」ではなく「事業づくり」に時間を使える環境を実現します。

■ 主要な対応補助金

- ものづくり補助金（一般型・グローバル型）- 中小企業省力化投資補助金（一般型）- 小規模事業者持続化補助金（一般型）

最新の募集要件・審査観点を反映し、初回ドラフトを短時間で作成可能です。

※対応補助金は今後も順次拡大予定。

（※採択可否は実施機関によるものであり、本ツールは提出文書作成の支援を目的としています。）

■ 新AI機能のポイント

■ フリートライアル

- シンプルな入力で高精度な計画書を自動生成事業概要と自社資料をもとに、AIが補助金要件を踏まえた章立て案とドラフトを作成。- 対象の補助金を選び自動生成最新の公募要領・審査観点を参照し、最適な構成と文体で計画書を生成。- AIへの追加指示で修正・追記が可能文体調整や要素追加なども、AIに依頼するだけで反映できます。

登録から数分で、AIによる事業計画書生成を体験できます。（無料トライアル ️ https://franca.ai/hojokin）。

- 補助金Flash 製品ページ／フリートライアル（5分で開始）：https://franca.ai/hojokin- 公式リリース記事（初回リリース）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000144052.html- 公式リリース記事（第3報）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000144052.html

会社名：Franca AI株式会社

サイト：https://franca.ai

問い合わせ：info@franca.co.jp