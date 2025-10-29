クリスマスシーズン突入！メッセージカードの文字書きにおすすめのカラーペン「マイルドライナーファイン」11月20日限定発売

～累計4億本を販売したMILDLINER　シリーズ史上最も細く書ける新商品～

ゼブラ株式会社（本社：東京都新宿区/代表取締役社長：石川 太郎）は、おだやかな色合いのラインマーカーとして人気の「マイルドライナー」から、細字タイプのペン先で、文字書きがしやすい『マイルドライナーファイン』を2025年11月20日（木）より全国の文具取扱店にて数量限定で発売します。
本製品は、クリスマスカードや年賀状などメッセージを書く機会が増えるこれからのシーズンに合わせて、おだやかな色合いの文字で想いを伝えられる細字のカラーペンとして全10色展開で発売します。
「マイルドライナー」と同じインク色に加え、新色も採用。MILDLINERシリーズを組み合わせて使うことで、文字とデコレーションのトーンをそろえ、可愛らしく仕上げることができます。


『マイルドライナーファイン』価格：165円（税抜150円）水性マーカー 細・極細両用 水性顔料 インク色：全10色（上から）マイルドディープグレー/マイルドグレー/マイルドブラウン/マイルドダークブルー/マイルドレッド/マイルドゴールド/マイルドアプリコット/マイルドフューシャ/マイルドバイオレット/マイルドサマーグリーン/5色セットも2種類有（価格：825円 税抜 750円）







「マイルドライナー」は、全40色の“おだやかな色合い”が特長のラインマーカーです。
手帳やノートに色を組み合わせて使うと全体のトーンが自然にそろい、やさしい印象に仕上がることから幅広い世代に人気があります。2009年の発売以降、シリーズ累計販売本数は4億本以上（2025年2月時点、ゼブラ出荷実績）を達成しています。

今回発売する『マイルドライナーファイン』は、マイルドライナーの中でも視認性の高い色を中心にラインアップしており、メッセージカードや手帳、メモ書きなど、“書く”と“彩る”の両方を楽しめる1本です。
5色セットは、文字書きにおすすめのタイプと、装飾にもおすすめのタイプの2種類を用意し、用途に合わせて選べます。
マイルドライナーの“おだやか色”が好きで、メッセージカードや手帳をやわらかな雰囲気にまとめたい方はもちろん、アイデア出しやノート整理など、実用的に使いたい社会人の方にもおすすめのアイテムです。


▲手帳やノートの細字書きに



▲アイデア出しや思考整理に



■マイルドライナーファインの特長
1．「マイルドライナー」よりもスリムなボディにすることで、MILDLINERシリーズの世界観をそのままに、細字で書ける印象を表現しています。
2．細字と極細の両頭タイプで、固めのペン先を採用しています。筆圧をかけても線が太くなりにくく、細かな文字まで安定して書けます。（線幅：細字 0.7mm～1.2mm／極細 0.5mm）
3．マイルドライナーの中から視認性の高い9色に加え、新色「マイルドディープグレー」を加えた全10色で展開します。「マイルドディープグレー」は、視認性の高い濃い目のグレーで、文字書きにおすすめです。



▲2種類のペン先を搭載



▲文字書きにおすすめの5色の筆記線と色味




▲装飾にもおすすめの5色の筆記線と色味


■マイルドライナーとは
「マイルドライナー」は、全40色のおだやかな色合いが特長のラインマーカーです。手帳やノートで色を組み合わせて使うと手軽にトーンがまとまることが人気となり、2009年の発売以降シリーズ累計4億本以上（2025年2月時点。ゼブラ出荷実績）を販売しています。インスタグラムではマイルドライナーに関する投稿が37万件以上（※1）され世界中の人に愛用されています。2024年7月にはマイルドライナー公式インスタグラムのアカウントを設立し、世界中のユーザーと使い方を楽しむ場になっています。

マイルドライナー公式インスタグラムアカウント　https://www.instagram.com/mildliner_official/




▲「マイルドライナー」全40色（定番品）




▲トーンがまとまる趣味のノート（定番品）

※ゼブラ調べ。「#マイルドライナー」と「#mildliner」の検索結果の合計数（2025年5月時点）




