【ホテルインディゴ⾧崎グラバーストリート】築127 年を超える聖堂の記憶が紡ぐ祈りと音楽の物語ランチマチネ「Blue Butterfly」を開催
オペラ『蝶々夫人』とともに味わう、⾧崎のクリスマスを彩る美食の宿泊プラン
―日程：2025 年12 月13 日(土) ・12 月14 日(日)―
―場所：「Restaurant Cathedréclat」―
築 120 年以上の歴史を誇る伝統的建造物に新たな命を吹き込んだラグジュアリーライフスタイルホテ
ル『ホテルインディゴ⾧崎グラバー ストリート』（⾧崎県⾧崎市南山手町、総支配人 丹羽 秀之）は
2025 年 12 月 13 日(土)に開業 1 周年 を迎えます。国際色豊かなこの地 に、地元⾧崎の歴史と文化を
尊重しながら、新と旧を五感で感じられる⾧崎らしさを表現した商品や サービスを提供してまいり
ました。
開業1 周年を記念し、Restaurant Cathedréclat にてお食事と音楽を楽しむランチマチネ「Blue
Butterfly（ブルーバタフライ）」を2 日間にわたり開催いたします。
前回に引き続き、⾧崎を中心に活動するソプラノ歌手原さとみ氏をはじめとした音楽ユニット「Art
De Vivre⁺」による、季節の彩りを感じるクリスマスソングも織り交ぜたプログラムとともに、キャ
ビア、オマール海老、フォアグラ、国産牛フィレなど、⾧崎のクリスマスを彩るランチコースをご用
意しました。歴史とともに歩んだ唯一無二の空間で、音楽と食事を掛け合わせたハーモニーを五感で
ご堪能ください。
また、宿泊プラン「Blue Serenity」では、ご宿泊と朝食に加え、ランチマチネ「Blue Butterfly」も
お楽しみいただける心躍る特典をご用意しております。
まるでタイムスリップしたような、時が煌めき、時空を“さるく”、唯一無二の⾧崎体験をお楽しみく
ださい。
■ランチマチネ「Blue Butterfly」概要
日 程：2025 年12 月13 日(土)・12 月14 日(日)
時 間：開場12:00
ランチコース開始 12:15～14:00
コンサート開演14:00～15:00
料金：1 名様18,000 円（消費税込、サービス料13％別）
場 所：Restaurant Cathedréclat
内 容：ランチマチネ、コース料理全5 品、ワンドリンク付
出演者：12 月13 日(土) 原さとみ、海道弘昭、中西弾、田辺清士、寺谷 陽子
12 月14 日(日) 原さとみ、海道弘昭、松浦知佳、田辺清士、寺谷 陽子
※お席に限りがあり、定員に達し次第受付を終了いたします。
※記載の時間およびプログラムは変更になる場合がございます。
ご予約について
電話：095-895-9510 （ホテル代表）
メールアドレス：restaurant@nagasaki.hotelindigo.com
ホテルインディゴ⾧崎グラバーストリート詳細サイト：https://nagasaki.hotelindigo.com/offer/blue-butterfly/
■美食の宿泊プラン「Blue Serenity」概要
販売期間：2025 年10 月29 日(水)～2025 年12 月13 日(土)
料金：1 泊1 室73,000 円～
プラン内容：
・Restaurant Cathedréclat でのご朝食
・ランチマチネ「Blue Butterfly」
※上記料金は消費税・サービス料込の料金です。別途、宿泊税を申し受けます。
※料金は客室タイプ、ご利用日により異なります。詳しくはお問合せください。
宿泊予約について
ホテルインディゴ⾧崎グラバーストリート 詳細サイト：https://nagasaki.hotelindigo.com/offers/
電話：095-895-9510 （ホテル代表）
メールアドレス：reservations@nagasaki.hotelindigo.com
【関連情報】
ユニット「Art De Vivre⁺」（アールヴィーヴレ プラス）について
Art De Vivre（アールヴィーヴレ）とはフランス語で“暮らしの芸術”の意味を指し、フランスの生活信条を演奏活動の中核に添えた音楽ユニット。音楽は五感で楽しむ『暮らしの芸術』であり、衣・食・住全てのもの、出来事、人との関わりを大切にし、感動や愉しみをArt De Vivre の音楽とともに共有。「自分らしくイキイキと生きること！」そのような社会が実現すれば、暮らしが心豊かになると信じ、「音楽が常に身近にあり、日常の中に自然と溶け込むアートとしての価値」を多くの方と共有すべく、日々音楽と真摯に向き合い活動している。
ソプラノ 原さとみ氏プロフィール
福岡教育大学音楽科・⾧崎大学大学院教育学研究科卒業。オペラ「魔笛」
「蝶々夫人」「ラ・ボエーム」「トスカ」「椿姫」などでプリマドンナを務
める。オペラ『いのち』では新国立劇場にて夏子を演じ、三菱UFJ 信託音楽
賞JASRAC 音楽文化賞を受賞。2017 年、日本皇室とオランダ王室御臨席賜
り、出島表門橋完成記念式典にて国歌を独唱。日本とマカオ450 年交流事業
や東京オリンピック関連公演に出演。第九ソリスト、日本語クラシック公演
（沖縄県）など国内外で多数出演。今秋は、国民文化祭『愛の妙薬』に出演
予定。⾧崎居留地男声合唱団・女声合唱団オルテンシア指揮者。
テノール 海道 弘昭氏プロフィール
国立音楽大学卒業。髙田智宏、角田和弘、N.アンティノーリ、A.クピード、
黒田安紀子、V.テッラノーヴァの各氏に師事。2012 年民間企業奨学金を得て
イタリア・ローマへ留学。第46 回イタリア声楽コンコルソ・最高位シエナ大
賞受賞。第1 回ヴィットーリオ・テッラノーヴァ国際声楽コンコルソ第１位
優勝。藤原歌劇団に2019 年7 月東京・藤原歌劇団オペラ『愛の妙薬』ネモリ
ーノ役へ出演を経て、2021 年4 月藤原歌劇団オペラ『ジャンニ・スキッキ』
リヌッチョ役にて本公演デビュー。日本オペラ協会には2020 年1 月スーパー
オペラ『紅天女』一真役をオーディションで勝ち抜き、鮮烈な本公演デビューを飾る。現在までに
JOF 日本オペラ振興会において12 作品において全て主要な役で出演し、もはやお馴染みのテノール
歌手となっている。その他では2023 年鹿児島オペラ協会創立50 周年記念オペラ「蝶々夫人」のピ
ンカートン役にオーディションで選出され、下野竜也氏指揮の元に出演し、高い評価を得た。また、
宮崎国際音楽祭特別公演「オータム・クラシック2020」に招聘され出演。日本オペラ協会会員。藤
原歌劇団団員。AMPKAIDO 代表。埼玉県出身。
ヴァイオリン 中西弾氏プロフィール
5 歳からヴァイオリンを始める。⾧崎県新人発表演奏会、西日本出身新人紹介
演奏会に出演。第10 回宮日音楽コンクールにて優秀賞を受賞。川口千穂、故
松村英夫、松野弘明、豊嶋泰嗣の各氏に師事。⾧崎OMURA 室内合奏団団
員。これまでに自身のオリジナル楽曲を収録したCD を15 枚リリースする
等、楽曲制作も精力的に行っている。2023 年8 月4 日に自身初となるベスト
アルバム「Sounds of Mind」をリリース。
ヴァイオリン 松浦知佳氏プロフィール
ヴァイオリンを吉村いさこ、菅家恭子、原田大志、デビッド・ノーランの各
氏に、室内楽を花崎薫、百武由岐の各師に師事。第16 回ながさき若い芽のコ
ンサートに出演。第40 回⾧崎県高等学校音楽コンクール弦楽器部門金賞、第
26 回全九州高等学校音楽コンクール弦楽器部門金賞およびグランプリを受
賞。平成14 年度⾧崎県学校文化活動顕彰受賞。第36 回⾧崎県新人演奏会出
演。福岡教育大学生涯スポーツ芸術課程卒業。愛知県立芸術大学大学院修
了。⾧崎OMURA 室内合奏団団員。
チェロ 田辺清士氏プロフィール
愛知県名古屋市出身。9 歳よりチェロを始める。⾧崎大学工学部機械システ
ム工学科卒業後、 ⾧崎大学大学院教育学研究科音楽教育専修を修了。チェロ
を林良一、宮田浩久各氏に師事。 アフィニス夏の音楽祭 2022 ⾧岡に参加。
⾧崎OMURA 室内合奏団コントラバス奏者、亀子政孝と 低弦アンサンブル
Bottom line strigs を結成し、クラシックのみでなくロックやタンゴなど 様々
なジャンルの演奏も行っている。⾧崎OMURA 室内合奏団団員。⾧崎県音楽
連盟会員 。 2017-2018 年度⾧崎市アウトリーチ事業登録アーティスト。
ピアノ 寺谷 陽子氏プロフィール
活水女子大学音楽学部演奏学科ピアノコース卒業。ピアノを草野幸子、太田
昭子の各氏に師事。第1 回九州新人演奏会出演。後進の指導、また合唱団、
声楽、管弦楽器の伴奏やアンサンブルでの演奏活動も精力的に行っている。
⾧崎女子短期大学非常講師。
ホテルインディゴ®について：
世界中どこにあっても、その街の個性と地元の魅力を映し出すライフスタイルブティックホテル、それがホテルインディゴで
す。ローカルカルチャーやコミュニティ、フードカルチャー、土地に根付くデザイン、隠れたトレンドなどからインスピレー
ションを受け創り出されたクリエイティブで温かい空間は、訪れるゲストの好奇心をくすぐります。ホテルインディゴは、刺
激的なストーリーで溢れるネイバーフッドへの扉を開き、その世界と繋がっていきます。詳細は、ブランド公式サイト
www.hotelindigo.com その他SNS サイトwww.facebook.com/Hotel.Indigo, www.instagram.com/hotelindigo. をご覧く
ださい。
IHG ホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：
IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good を提供するグローバルホスピタリティー
カンパニーです。下記の20 ホテルブランドを展開し、世界100 ヶ国以上に6,600 軒超のホテルを有し、2,200 軒超のホテル
を開発中です。また、IHG ワンリワーズは1 億4,500 万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特
典をお楽しみいただいています。
ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, イン
ターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテ
ルインディゴ
プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ
エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ
スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド ス
イーツ
エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ
InterContinental Hotels Group PLC は、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世
界中のIHG の ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000 人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしていま
す。 ※2025 年３月31 日現在
IHG グローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation
IHG ニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/
IHG ワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298
IHG ワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/
IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係者からのお問合せ先＞
ホテルインディゴ⾧崎グラバーストリート広報担当：山口
TEL：095-895-9510
MAIL：public.relations@nagasaki.hotelindigo.com
関連リンク
詳細サイト
https://nagasaki.hotelindigo.com/offer/blue-butterfly/
