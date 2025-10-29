オンラインピル診療サービス「Your Pill（ユアピル）」をプレリリース

株式会社TETRA

株式会社TETRAは、女性のカラダと心にやさしい、かんたんでわかりやすいオンラインピル診療サービス「Your Pill（ユアピル）」を2025年10月29日（水）よりプレリリースします。プレリリース中はピル代が10%OFFとなっています。ぜひこの機会にご利用ください。

オンラインピル診療サービス「Your Pill（ユアピル）」について

「毎月つらいけど、仕方ない」そんなふうに我慢しなくて大丈夫。人には言いづらい小さな違和感も、大きな不安も、ひとりで抱え込まなくていい。

いつでもスマホからかんたんに受診できるオンライン診療でピルをお届けするサービスです。オンライン診療に特化した医者が、あなたにぴったりの低用量ピルを提案します。

Your Pill（ユアピル）｜女性とカラダと心にやさしいオンラインピル処方

https://ec.your-pill.jp/

オンラインピル診療サービス「Your Pill（ユアピル）」の6つのこだわり

01. 初月ピル代は無料！はじめやすく、続けやすい設計

ユアピルでは、はじめての利用者が安心してピルを試せるよう、初月ピル代が実質無料でお試しいただけます（詳細は公式サイトをご確認ください）。

続けやすい価格設計と充実したプランを用意し、日常のライフスタイルに無理なく取り入れられるサポート体制を整えています。

02. 医師があなたのカラダに合わせて最適なピルを処方

オンライン診療に特化した医師が、体調やライフスタイルに合わせて最適な低用量ピルを提案。



「どれを選べばいいかわからない」という不安に寄り添い、丁寧なカウンセリングを行います。一人ひとりに合わせた処方で、安心して服用を続けられるようサポートします。体質・副作用・ライフスタイルなどを総合的に考慮した、個別化された診療が特長です。

03. いつでもスマホで診療！無料で相談OK

通院の手間を省き、スマホひとつで医師の診療を受けられます。

オンライン診療に特化した医師が、避妊や生理痛、ホルモンバランスなどの悩みに幅広く対応。

忙しい女性でも、自宅や外出先から安心して受診できます。

04. LINEでかんたん予約・受診

診療予約や支払い、服薬の確認まで、すべてLINEアプリで完結。

アプリひとつで簡単に利用できるので、18歳以上の方なら誰でもスムーズに始められます。

毎月の確認もトーク画面からラクラク行えます。

05. プライバシーに配慮した梱包・配送

お薬は中身が分からない無地の梱包で、ご自宅ポストにお届け。

家族や同居人にも知られたくないという方にも安心です。

配送状況もアプリで確認でき、受け取りもスムーズです。

06. 正しい知識を届ける情報発信

ユアピルは、ピルの服用方法や女性のカラダに関する正しい知識を定期的に発信しています。

「知ること」も健康の第一歩。医師監修のもと、ユーザーの不安や疑問を解消し、女性の自己管理を支える情報提供に努めています。

ご利用の流れ

１. LINEで診療予約 ― スマホから24時間いつでも。

ユアピルでは、スマートフォン一つで簡単に診療予約が可能です。

LINEアプリから必要事項を入力するだけで、24時間いつでも予約手続きが完了。

通勤中や就寝前など、自分のペースで受診準備ができます。

LINEアカウント：https://liff.line.me/2008041612-QY9mjrzy/line-friend-redirect?referral=pr

２. 医師とのオンライン診療 ― あなたの不安に寄り添う丁寧なカウンセリング。

経験豊富な医師が、あなたの症状やお悩みをていねいにヒアリング。

アフターピルや低用量ピルの選び方、生理周期の相談まで幅広く対応します。

３. 最短翌日ポストにお届け ― プライバシーに配慮した安心の配送。

診療後、医師が処方したお薬はクリニックから配送されます。

外から中身がわからない梱包で、ポスト投函だから受け取りもスムーズ。

定期配送にも対応しており、飲み忘れや買い忘れの心配がありません。

提携先クリニックの医師からのメッセージ

あゆむクリニック 石崎 歩

ピルは避妊のためだけでなく、生理痛の緩和やホルモンバランスの安定など、女性の健康をサポートする大切な薬です。

しかし、忙しさや通院への不安から、医師に相談する機会を持てない方も少なくありません。

ユアピルと連携することで、スマートフォンを通じて自宅や外出先からでも気軽に相談できる環境が整いました。



一人ひとりの体調やライフスタイルに合わせ、ていねいにお話を伺いながら診療を行うことを大切にしています。

私たちは、ユアピルのオンライン診療を通じて、女性が自分の身体についてより前向きに考え、

自分らしい選択をできる社会づくりに貢献していきたいと考えています。

いまなら10%OFFでピルをお届けします！

2025年11月30日（日）まで、プレリリース中としてピル代が10%OFFとなっています。ぜひこの機会にご利用ください。10%OFFは診療をしていただければ自動で適用されます。

ユアピルはいつでもスマホからかんたんに受診できるオンライン診療でアフターピルをお届けするサービスです。オンライン診療に特化した医者があなたにぴったりな低容量ピルを提案します。