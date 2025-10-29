こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【関東初出店！】冷凍宅配食ナッシュが大宮髙島屋にてポップアップショップを開催
2025年10月29日（水）～11月3日（月・祝）までの期間限定
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションに掲げ、手軽に美味しく栄養管理ができる冷凍宅配食サービス「nosh（ナッシュ）」を提供するナッシュ株式会社（本社：大阪市、代表取締役：田中 智也）は、2025年10月29日（水）から11月3日（月・祝）までの期間限定で、開店55周年を迎える大宮髙島屋にてポップアップショップを出店いたします。
◾️出店の背景
今回出店する「大宮髙島屋」では、開店55周年を記念した「スペシャルセール」を開催しています。たくさんのお客様でにぎわうこの特別な期間に、より多くのお客様にナッシュの魅力を知っていただき、実際に商品をお試しいただく機会を創出したいとの思いから、出店を決定いたしました。
これまで関西エリアを中心に催事出店を行ってまいりましたが、関東での出店は今回が初となります。オンライン販売だけでは届けきれないリアルな接点を通じてブランド体験の機会を広げ、今後の販路拡大や認知向上につなげてまいります。
◾️出店概要
同百貨店の開店55周年を記念し、食材や見た目の華やかさにもこだわったナッシュのプレミアムメニューを販売いたします。1食からお求めいただけるこの機会にぜひお試しください。
期間：2025年10月29日（水）～2025年11月3日（月・祝） 10時～19時（※最終日は18時閉場）
場所：大宮髙島屋 地下2階 催会場
＜提供商品＞
・特選和牛のとろたまライス
ライスを優しい芳醇な香りのマッシュルーム入りのガーリックソースで包み、口当たりの良いリゾット風に仕上げました。ジューシーな和牛の甘み・旨みを存分にお楽しみいただける逸品です。添えられた菜の花はわさび風味で仕上げており、和牛のリッチな味わいを引き立てる爽やかな辛味が加わり、味のバランスを引き締めました。また、半熟卵を割ると、クリーミーで濃厚な味わいが広がり、和牛と一緒に絡み合うことで味の変化も感じていただけます。スプーンでライスと具材を一緒に召し上がってください。
・特選！和牛極みのチャーハン
和牛の持つ脂の旨みを最大限に引き出すため、赤身と脂身の絶妙なバランスにこだわり、何度も試行錯誤を重ねた逸品です。豪快に炒飯とともに頬張ることで、一口ごとに贅沢な風味が広がります。トッピングのしろ菜が和牛との絶妙なバランスを整え、甘めのオイスターソースに深いコクをプラス、最後まで楽しんでいただけるようにこだわり抜きました。
・瀬戸内産真鯛 朱炎の麻辣仕立て
瀬戸内産の上質な真鯛を使用したピリリと辛い逸品です。 穏やかな瀬戸内海で育まれた真鯛は、ふっくらとした身に凝縮された旨味が魅力。そのおいしさをギュッと閉じ込め、ジューシーな食感を存分に味わっていただきたく、揚げ調理を取り入れました。ソースは「やみつきになる！」「本格的！」と高くご評価をいただいている香り高い麻辣ソースを選定。ふっくらジューシーな真鯛の繊細な味わいと、特製のスパイシーなサクサク食感の麻辣ソースの絶妙な組み合わせが食欲を刺激します。
・野菜といただく至極のジンギスカン
一般的にビタミンやミネラルが豊富で、疲労回復に効果が期待されるラム肉を使用したプレミアムメニューです。 ラム肉は臭みの弱いものを、タレは北海道で製造されたスタミナ溢れる味わいのものを厳選し、食べやすさにこだわりました。野菜と一緒に食べていただくのがおすすめです。
・大地の緑！アスパラソースハンバーグ
たっぷりのグリーンアスパラを使用した特製ソースは試行錯誤を重ね、こだわり抜いた逸品。 アスパラ特有の甘みと爽やかな香りを活かしつつ、滑らかな口当たりとほどよい食感がハンバーグに絶妙にマッチします。ソースの味わいをより感じていただきたく、ハンバーグは鶏肉をメインに軽やかに仕上げ、ソースとの相性を最大限に引き出しました。
・幸せの黄！コーンクリームハンバーグ
ソースにマッチするよう、素材や挽き目にこだわりました。今までにないこのハンバーグは、豚肉と牛肉を使用し、コーンクリームの甘さとベストマッチに仕上げた自信作です。豆乳を混ぜ込んだマイルドなコーンクリームソースが、ハンバーグの旨みを引き立てます。
◾️その他の催事出店スケジュール
・大丸梅田店（大阪）
期間：開催中～2026年1月6日（火）
https://www.daimaru.co.jp/umedamise/
・松坂屋高槻店（大阪）
期間：2025年10月29日（水）～ 11月4日（火）
https://www.matsuzakaya.co.jp/takatsuki/
※詳細は各施設のご案内や、当社HPのお知らせをご確認ください。
https://nosh.jp/company/news
◼️ナッシュ株式会社について
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」というミッションのもと、当社では、手軽に栄養管理ができる冷凍弁当の商品企画・製造・販売を一貫して行っています。
”国民食”として長期でご利用いただけるサービスを目指し、お客様の声をもとに商品の内容量や味を順次改善。また、飽きることなくお召し上がりいただけるよう、商品ラインアップの拡充にも取り組んでいます。
社名 ：ナッシュ株式会社
所在地 ：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F
代表者 ：代表取締役 田中 智也
設立 ：2016年6月
事業内容：nosh（ナッシュ）の製造・販売
会社URL：https://nosh.jp/
