【KARRIMORより】過酷な環境での使用にも耐えうるシェルジャケットを発売
耐摩耗性素材とメカニカルストレッチ素材を採用した3層構造
KARRIMOR (カリマー)とは
カリマーの歴史は、1946 年に英国の北西部・ランカシャー カウンティでサイクルバッグメーカーとして創業したことに遡ります。タフで機能的な製品に対する評判は、ほどなくして登山家にも届くこととなり、クライマー向けのリュックサックを手がけるようになりました。ブランドの語源は「carry more」。対象となるフィールドで求められる装備一式を過不足なく運ぶことのできる堅牢性や優れた背負い心地、かつクライミングに対応する機能を盛り込んだカリマーのリュックサックは、クライマー自身の能力はもちろん、新たに対象となるフィールドの可能性を広げました。そして今もなお、新たなフィールドへの挑戦を続けています。
【クレジット表記】
欧文 / KARRIMOR和文 / カリマー
関連リンク
WTX rugged 3L jkt
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101588.html
この度、英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR(カリマー)」は、過酷な環境での使用にも耐えうるシェルジャケット「WTXrugged 3L ジャケット」を発売しました。
「WTX rugged 3L ジャケット」は、カリマー独自の防水透湿素材「WTX」を採用したシェルジャケットです。
フードや外袖部分には岩場や木の枝からのダメージに強い70Dの耐摩耗性素材を、運動量が多い身頃下部や内袖には耐摩耗性と着心地のバランスをとった65Dのメカニカルストレッチ素材を採用しました。
新たな構造としてベンチレーション部分をポケットとしても活用できるデザインにしたことで、縫製部分を減らすと共にファスナーの使用本数を減らす事ができ、軽量化を実現しました。
こちらのアイテムは、カリマー公式オンラインストア限定商品として発売中です。
製品の詳細は、下記をご覧ください。
