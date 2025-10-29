【KARRIMORより】過酷な環境での使用にも耐えうるシェルジャケットを発売

この度、英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR(カリマー)」は、過酷な環境での使用にも耐えうるシェルジャケット「WTXrugged 3L ジャケット」を発売しました。



「WTX rugged 3L ジャケット」は、カリマー独自の防水透湿素材「WTX」を採用したシェルジャケットです。

フードや外袖部分には岩場や木の枝からのダメージに強い70Dの耐摩耗性素材を、運動量が多い身頃下部や内袖には耐摩耗性と着心地のバランスをとった65Dのメカニカルストレッチ素材を採用しました。



新たな構造としてベンチレーション部分をポケットとしても活用できるデザインにしたことで、縫製部分を減らすと共にファスナーの使用本数を減らす事ができ、軽量化を実現しました。



こちらのアイテムは、カリマー公式オンラインストア限定商品として発売中です。

製品の詳細は、下記をご覧ください。