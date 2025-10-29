株式会社FUKURA.FUKURA

株式会社FUKURA.FUKURA（本社：愛知県名古屋市名駅3丁目4-10 アルティメイト名駅1ST2F、代表取締役：丸島れい、以下「当社」）は、愛知県主催の女性起業家支援プログラム「FLARE AICHI 2025」に採択されたことをお知らせします。

当社は食の旨味や機能性に着目したレシピ設計により、罪悪感や後悔のない間食を実現する機能性和菓子を開発。実測データに基づく価値検証と愛知のものづくりとの共創を両輪に、STATION Aiを拠点とする本プログラムのネットワークと支援を活かし、量産から海外展開まで段階的に実装していきます。

「FLARE AICHI」とCoLORSについて

FLARE AICHIは、愛知県が主催するスタートアップ・エコシステムのダイバーシティ推進事業「CoLORS」の一環として実施される、スケール志向の女性起業家支援プログラムです。

・ CoLORS PROGRAM推進事業者：株式会社ウィズグループ、Yazawa Ventures

・ 主催（CoLORS/FLARE AICHI）：愛知県

・ 運営（CoLORS）：フォースタートアップス株式会社

・ 協力（FLARE AICHI）：愛知県信用保証協会、公益財団法人あいち産業振興機構、日本政策金融公庫

本プログラムはSTATION Aiを拠点として運営され、一次書類・面談を経て6～10者程度を選抜。合宿型集中講座・専門セミナー・1on1メンタリングを通じて、県内外での実装と成長を加速します。単発イベントや一過性のコンテストではなく、成果創出にコミットする本格アクセラレーションです。

採択の背景と当社の取り組み

・ プロダクト：美味しさを保ちながら食後の負担をやわらげるやさしい甘さ設計の機能性和菓子。

・ 根拠づくり：Libre等による血糖応答データの取得・可視化。段階的に外部分析・試験へ拡張し、表示の整合と信頼性を高めます。

・ サプライ：県内OEM・包材・品質管理との連携で、品質・スピード・BCPを両立。

・ エコシステム活用：STATION Aiを拠点とする支援・ネットワーキングを通じ、実証・提携・販路開拓を加速。

・ 流通：機内・ホテル・百貨店・越境ECなど多層チャネルで、PoCから本実装まで段階展開。

今後の展開

STATION Ai拠点の伴走を受けながら、量産体制の整備、県内連携の強化、海外チャネルでの試験販売（小ロット冷凍出荷等）を着実に進めます。併せて、栄養成分表示の整合や外部機関での検証を強化し、やさしい甘さ設計の価値を定量・定性の両面で高めていきます。

代表コメント（株式会社FUKURA.FUKURA 代表取締役 丸島れい）

「罪悪感や後悔のない間食で食の選択肢を増やしたいその思いで事業を始めました。 管理栄養士としての現場知見を食の旨味や機能性を活かし設計し、開発。食文化、フードロス対応、食の安全性も追求しながら愛知のものづくりとSTATION Ai拠点のネットワークを活かして世界へ届けます。FLARE AICHIの皆さまのご支援のもと、健康・環境・経済の三方に効く価値を着実に実装していきます。」

会社概要

・ 会社名：株式会社FUKURA.FUKURA

・ 代表者：丸島れい

・ 所在地：愛知県名古屋市名駅3丁目4-10 アルティメイト名駅1ST2F

・ 公式サイト：https://sites.google.com/fukurafukura.com/home

・ 事業内容：機能性和菓子の企画・製造（OEM）・卸／健康経営支援／栄養士派遣 ほか

本件に関するお問い合わせ

株式会社FUKURA.FUKURA 広報担当：丸島れい E-mail：info@fukura.co

メディア用画像・資料：ご要望に応じて提供いたします