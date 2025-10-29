Youtubeチャンネル【10年後に小学校を創ろうプロジェクト】10月29日配信は「ミス日本と学ぶ」は ハロウィン企画。コスプレでマーケティングの観点から鬼滅の刃を解説
【今週の配信予定】
2025年10月29日（水）12：00～
出演：長尾巴菜子（準ミス日本）
ミス日本と学ぶ マーケティング鬼滅の刃はなぜ売れるのか
2025年11月1日（土）12：00～
出演：佐塚こころ（ミス日本みどりの大使）
ミス日本と学ぶ やる気をなくさないスケジュール管理法
https://www.youtube.com/@cmenta-school
7年で4事業を黒字化した久米がマーケティングの観点で解説
10月29日（水）『ミス日本と学ぶ マーケティング鬼滅の刃はなぜ売れるのか』
長尾巴菜子（準ミス日本・クメンタウンアンバサダー）
10月31日はハロウィン！
街には仮装を楽しむ人々があふれ、日本ならではの文化としてアニメやマンガのキャラクターが人気を集めています。
その代表格が、社会現象となった『鬼滅の刃』。
（現在、無限城編が上映中ですが、）
私も映画館に二度足を運ぶほど夢中になりました。
では、なぜ『鬼滅の刃』はここまで人々を惹きつけ、爆発的な人気を生み出したのでしょうか。
そこには作品の魅力だけでなく、ターゲットに合わせた展開やSNSを活用した仕掛けなど、マーケティング戦略があります。
こうした工夫は、学校創りや日常生活の中でも、応用できるヒントになるのではないでしょうか。
今回はその視点から久米先生がお話ししてくださいます。
ぜひご覧ください！
月30日稼働する医師・経営者の久米がスケジュール管理法を公開
11月1日（土）『ミス日本と学ぶ やる気をなくさないスケジュール管理法』
佐塚こころ（ミス日本みどりの大使）
今回の動画では、学生としての学業とミス日本みどりの大使としての活動を両立するために、私が日々どのようにスケジュールを立てているのか、その工夫をお話ししました。
また、限られた時間の中で勉強やお仕事の準備などを効率よく進めるための私なりの方法に加え、医師として多忙な日々を送る久米先生にも、診療やプライベートの時間をどう管理しているのかを伺いました☆
久米先生おすすめのスケジュール管理術を紹介しています！
どんな道具を使って管理しているのかも動画内で詳しくお話ししているので、ぜひチェックしてみてください！
収録中の一コマ
10年後に小学校を創ろうプロジェクト 代表医師 久米康宏 コメント
今週の放送では、レギュラーの長尾さんとハロウィン企画に臨んでみました。
皆さんは、サンタクロースの服がなぜ赤いのか、ご存じですか？
私自身は人生初のコスプレでしたが、そんな疑問にもお答えしつつ、真面目にマーケティング（特に集客）の解説をしています。
これまでいくつかの事業を営み、何社もの会社の経営をお手伝いしてきた者として、新たな視点をお届けできたら嬉しいです。
そして、ゲストの佐塚さんとは、多忙な人のためのスケジュール管理法をお話ししています。
予定が崩れることでやる気を失ってしまう方は多いと思いますが、私の提示したスケジュール管理法は、予定が崩れても問題ない仕様です。
ぜひ、色々な方に知っていただき、日々の生活にお役立ていただきたいものとなっています。
クメンタウンアンバサダーとは
クメンタグループが推進する少子化対策・子育て支援のためのインフラ整備である【クメンタウン構想】の象徴。
１０年後に小学校を創ろうプロジェクトとは
小児科と病児保育を備えた子育て支援のための小学校を創るためのプロジェクトです。本プロジェクトは、一般社団法人ミス日本協会をプロジェクト公式パートナーに迎え、YouTubeチャンネルで、精神科医・産業医である代表の久米とともに、ミス日本が、医療や教育、子育てに関する幅広いお役立ち情報を配信しています。